Комментатор телеканала CCTV: Хоккеист «Вашингтона» Овечкин является суперзвездой в Китае

«У нас в стране он (Овечкин) является величайшей суперзвездой, — сказал Ву. — Это очень умный, мощный, техничный игрок и добрый человек, его успех в этом сезоне и вся его история вдохновили очень многих китайцев. Любовь к нему началась еще лет 10 назад, и за это время родители стали охотнее отдавать детей в хоккей. Я это вижу в Пекине своими глазами, потому что ребята в возрасте шести-восьми лет поголовно носят свитера с восьмеркой на спине и фамилией Овечкина, считаю, что в этом году Ови заслужил выиграть Кубок Стэнли», — сказал Ву.