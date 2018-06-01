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13:26 (мск), источник: ТАСС

Комментатор телеканала CCTV: Хоккеист «Вашингтона» Овечкин является суперзвездой в Китае

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин считается в Китае суперзвездой. Об этом рассказал телекомментатор крупнейшего китайского телеканала CCTV Вей Ву, слова которого приводит русскоязычный сайт НХЛ.

Источник: AP 2018

«У нас в стране он (Овечкин) является величайшей суперзвездой, — сказал Ву. — Это очень умный, мощный, техничный игрок и добрый человек, его успех в этом сезоне и вся его история вдохновили очень многих китайцев. Любовь к нему началась еще лет 10 назад, и за это время родители стали охотнее отдавать детей в хоккей. Я это вижу в Пекине своими глазами, потому что ребята в возрасте шести-восьми лет поголовно носят свитера с восьмеркой на спине и фамилией Овечкина, считаю, что в этом году Ови заслужил выиграть Кубок Стэнли», — сказал Ву.

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Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он является рекордсменом по количеству Морис Ришар Трофи, который вручается с сезона-1998/99 лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, он завоевывал приз семь раз, четыре из которых подряд (2013−2016). За свою карьеру Овечкин трижды получал Харт Трофи — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов. На его счету три Тед Линдсей Эворд (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги).

Овечкин идет на втором месте в списке бомбардиров Кубка Стэнли с 24 (13+11) очками. Нападающий занимает четвертое место по набранным очкам в плей-офф в карьере среди россиян (114). Овечкин впервые играет в финале плей-офф НХЛ. После двух матчей с «Вегасом» счет в серии 1−1, третий матч пройдет в ночь на 3 июня в Вашингтоне.

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