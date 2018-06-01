Тренер «Вашингтона» пока не знает, выйдет ли Кузнецов на тренировку в пятницу

«Вашингтон» в среду со счетом 3:2 в гостях победил «Вегас» во второй встрече финала плей-офф НХЛ и сравнял счет в серии — 1−1. Кузнецов получил травму руки на 15-й минуте первого периода после силового приема соперника и не смог продолжить игру.

«У меня нет никаких новостей (по состоянию Кузнецова). Может быть, завтра (появятся)», — сказал Тротц, которого цитирует официальный сайт НХЛ. На вопрос, выйдет ли Кузнецов на лед, чтобы участвовать в пятничной тренировке, тренер ответил: «Я не знаю, я не могу ответить».