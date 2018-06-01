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10:17 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Вашингтона» пока не знает, выйдет ли Кузнецов на тренировку в пятницу

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон» Барри Тротц пока не знает, сможет ли российский нападающий Евгений Кузнецов тренироваться перед третьим матчем финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».

Источник: AP 2018

«Вашингтон» в среду со счетом 3:2 в гостях победил «Вегас» во второй встрече финала плей-офф НХЛ и сравнял счет в серии — 1−1. Кузнецов получил травму руки на 15-й минуте первого периода после силового приема соперника и не смог продолжить игру.

«У меня нет никаких новостей (по состоянию Кузнецова). Может быть, завтра (появятся)», — сказал Тротц, которого цитирует официальный сайт НХЛ. На вопрос, выйдет ли Кузнецов на лед, чтобы участвовать в пятничной тренировке, тренер ответил: «Я не знаю, я не могу ответить».

Кузнецов с 25 очками (11 шайб + 14 передач) является лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ текущего сезона.

«Вашингтон» примет «Вегас» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли в субботу.

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