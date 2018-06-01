Форвард «Вашингтона» Кузнецов может пропустить третий матч финальной серии плей-офф НХЛ
ТАСС, 1 июня. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рискует не сыграть в третьем матче финальной серии
ТАСС, 1 июня. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рискует не сыграть в третьем матче финальной серии
Кузнецов получил травму в первом периоде второго матча финала.
Россиянин покинул площадку после силового приема со стороны соперника, держась за руку, и больше на лед не вернулся.
В ночь на пятницу по московскому времени статус Кузнецова изменился на
Кузнецов является лучшим бомбардиром текущего
После двух матчей в