Форвард «Вашингтона» Кузнецов может пропустить третий матч финальной серии плей-офф НХЛ

Кузнецов получил травму в первом периоде второго матча финала.

Россиянин покинул площадку после силового приема со стороны соперника, держась за руку, и больше на лед не вернулся.

В ночь на пятницу по московскому времени статус Кузнецова изменился на day-to-day (восстановится со дня на день), таким образом, его участие в предстоящей игре остается под вопросом. Третий матч серии пройдет в ночь на 3 июня, начало — 03:00 мск.

Кузнецов является лучшим бомбардиром текущего плей-офф с 25 очками (11+14). Ранее он побил клубный рекорд по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, установленный в 2009 году Александром Овечкиным.