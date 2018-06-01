Кузнецова заменить невозможно, но «Вашингтон» способен выиграть Кубок Стэнли и без него

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДИАГНОЗ

Когда команда теряет своего лучшего игрока, да еще и в плей-офф, да еще и в финале — это всегда плохо. Очень плохо. Правда, мы еще не знаем диагноза. Не знаем, в связках ли дело или там перелом. Не знаем, сможет ли Евгений Кузнецов сыграть в серии. Выглядело все, мягко говоря, не очень обнадеживающе. Но есть надежды на чудеса современной медицины. Плюс — мы привыкли к тому, что люди в плей-офф играют с порванными связками и переломами. Особенно — в финальной серии. Бержерон умудрился доиграть финал-2013 с дыркой в легком, сломанным и раздробленным ребром и разорванным акромиально-ключичным сочленением. Ник Бонино отыграл два периода второй встречи финала-2017 с переломом берцовой кости, сломавшейся после мощнейшего залпа Пи Кея Суббана! Больше он против «Нэшвилла» не выходил, хотя, представьте себе, тренировался и надеялся появиться на льду.

Джо Торнтон играл в плей-офф с полным разрывом как крестообразной, так и медиальной боковой связок левого колена. Стив Айзерман привел «Детройт» к Кубку Стэнли-2002 с в хлам убитым коленом. Убитым настолько, что он использовал клюшку в качестве опоры. А после финала пришлось делать остеотомию. Грубо говоря, возвращать на место и крепить болтавшуюся во все стороны ногу.

Таких историй — миллион. И не все становятся достоянием общественности. Никлас Бэкстрем играет себе с травмой правой руки (то ли кисть, то ли запястье — вполне возможно, что перелом). Хорошо играет. Травмой серьезной, заставившей его пропустить четыре важнейших матча. Шестой с «Питтсбургом» и первые три с «Тампой». И ничего.

К слову, «Вашингтон» без Бэкстрема смотрелся просто превосходно. По крайней мере — в трех играх из четырех. Получившихся одними из лучших, если не лучшими для «Кэпс» в нынешнем плей-офф.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ БЕЗ КУЗНЕЦОВА

Хоккей — не баскетбол. Роль личности в нем куда ниже. Хотя бы потому, что даже элитные защитники не проводят на льду и половины матча. Про нападающих и говорить нечего. Немаловажно и то, что лучшая игра на льду далеко не так зависима от антропометрии и «физики». И разрывы в общем уровне подготовки не так велики. Поэтому Ларс Эллер и может периодически показывать такой хоккей, какой показал во второй встрече финала. Если поднатужится — способен выдать еще в одной-двух. Да и другие подсоберутся.

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Заменить Кузнецова невозможно. Но общими усилиями сделать его отсутствие на коротком отрезке не слишком заметным — вполне. Чендлер Стивенсон поднимется в центр третьей тройки, а Алекс Чейссон заменит его в четвертой, как и прежде. Эллер сыграет с Якубом Враной и Ти Джеем Оши, и вы сами все видели вчера, да и в тех матчах без Бэкстрема они откатали 6:2 в равных составах. Ну, а сам Никлас воссоединится с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном. Немного не то в плане атаки по сравнению с Кузнецовым по центру. Со связкой Ови — Кузя на льду «Вашингтон» в регулярке забивал на гол больше за 60 минут чистого времени, чем со связкой Ови — Бекки. Зато вторая пропускала на примерно тот же гол меньше.

Эллеру дадут больше возможности себя проявить в плане «матчапов» и выходов в зоне атаки, Стивенсон вполне нормально смотрелся в центре, причем второй темп ему даже больше подходит, Чейссон тоже не должен выпасть. В общем, ничего прям сильно страшного. Никакой катастрофы. Потеря потерь, кто бы спорил, но она как раз должна мобилизовать игроков «Кэпс» хотя бы на 2−3 матча. На большую часть второго — мобилизовала. А там, глядишь, и Кузнецов поправится. Благо до пятой игры — больше недели. До шестой, а ей наверняка быть, — вообще 11 дней.

Тройка Бэкстрема — уже без Кузнецова — отлично справлялась со всеми оппонентами. До травмы Кузнецова — и со звеном Карлсона. И Эллер уверенно действовал и против Така/Перрона, Хаулы (ему, кстати, может прилететь дисквалификация за то, что рубанул Орпика после сирены) и Нила.

И по игре все в целом было вполне себе хорошо для «Вашингтона». Моментов снова создали больше. Если выходили из своей зоны, то и в чужую неплохо заходили. Пятак зачищали с остервенением. Отсекали оппонентов. Юуса — прятали. Никто не провалился. Снова заставили Марка-Андре Флери много двигаться вдоль линии ворот. Снова воспользовались готовностью «Вегаса» идти на риск за счет собственного мастерства.

ПРОВАЛЬНЫЙ СТАРТ

Когда Эллер забивал гол после шикарной передачи Кемпни — снова ведь на пустые игрока вывели. Это уже закономерность. Маршессо после проигранной точки рванул к защитнику, который был на борту — караулить подбор. Не к тому, к которому был должен. Ну, и докараулился до классной передачи на Кемпни. Две диагонали — и вынимай. Хорошо видно, что «Вашингтон» заточен на обостряющие поперечные передачи. И не боится их выполнять. Понимая, что Флери очень агрессивен, и открытым броском его крайне трудно пробить.

Забавно, но на этот раз «Вашингтон» даже превосходил «Вегас» в агрессивности в атаке. Жерар Галлан играл строго в двух в нападении. Понял, что можно доиграться.

Что у «Кэпс» плохо — опять проваленный старт. Все уже давно знают и сто раз видели, что в первые 10 минут «Найтс» — в первую очередь дома — показывают классику канадского хоккея. Бешеный темп, летающие тела, ничего не видящие, кроме чужих тел, — вот это все. Во всех девяти домашних матчах в плей-офф при наличии домашних же смен, что является хорошим подспорьем, они забивали первыми. В шести случаях — в первые восемь минут. К этому просто надо быть готовыми.

Есть два варианта, за счет которых можно снизить давление на ворота Холтби: либо отыгрывать тот самый мощный форчек передачами, либо держать шайбу в зоне соперника. Ни первого, ни второго мы не увидели. Увидели только массу безадресных выбросов и стремление сыграть как можно проще. Даже не так — как можно элементарнее. Пара примеров: Кемпни забрал без давления подбор на левом борту в зоне защиты, справа от него в нескольких метрах сразу два игрока. Отдай накоротке — разбегутся. Нет, он отдает по борту на чужую синюю, перехват, опасная атака. Нисканен забрал подбор без давления, у него тоже два варианта накоротке. Но нет — он уходит в угол, его накрывают, и следует опасный бросок. Сами дают «Вегасу» возможности. Сами дают «Вегасу» от чего оттолкнуться, чтобы еще больше поднять уровень агрессивности и развить успех. Пропустили — успокоились. Но можно было обойтись и без этого.

Ну, и так откатываться по счету тоже не стоит. Хорошо хоть в третьем периоде опомнились. И должны были закатывать еще две. «Вегас» при этом не сделал ничего такого, чтобы на что-то рассчитывать. Даже без Кузнецова. Так и хочется процитировать классика: «Предсказуемая читаемая команда». Недалеко от истины.

Да, был суперсэйв Холтби, которому повезло, но как же в том случае повезло «Рыцарям»: моменту предшествовал совершенно невообразимый отскок.

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После первого матча Барри Тротц сказал, что он доволен. Потому что увидел, что его команда способна играть на новом для нее уровне. И хорошо играть. Все так и было. Второй выиграли по делу. Но там еще хватает резервов. И домашние смены должны помочь их вытащить на свет. Ну, и количество идиотских удалений нужно подсократить. К Орпику вопросов нет — Нила по лицу ударила его собственная крага. Судьи молодцы. А вот Оши и Уилсон натурально сглупили.