Травмы и судьи бьют «Вашингтон». Но команду Овечкина не сломать
Корреспондент «СЭ» подводит итоги второго матча финала Кубка Стэнли.
Корреспондент «СЭ» подводит итоги второго матча финала Кубка Стэнли.
Второй матч финала еще больше укрепил в мысли о том, что отдать Кубок Стэнли «Вегасу» «Вашингтон» может только своими руками.
С созиданием в чистом виде серьезные проблемы заметны из космоса. Например, даже получив продолжительное большинство в формате «пять на три», хозяева ничего не смогли придумать. Было бы наивным считать, что в дальнейшем «Вегас» подсядет и падет духом. Он наказывает за любую ошибку, в чем ранее уже убедились «Виннипег», «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес». Но «Вашингтон», кажется, адаптировался к его манере. Сложно представить, чем сенсационный новичок способен еще удивить.
Во второй игре финала ему пришлось тяжко. Ошибка Дмитрия Орлова, пропущенный гол, травма Евгения Кузнецова, сомнительные удаления — от такого пакета разнообразных неприступностей «Кэпиталз» было впору впасть в уныние. Замешательство если и присутствовало, то секундное. Хотелось бы и мне так реагировать на жизненные сложности. Гости в полном соответствии со знаменитой русской поговоркой крепчают на глазах.
Когда Ларс Эллер вспоминает о своих атакующих талантах, казалось бы, оставшихся в молодежном хоккее, когда Александр Овечкин блокирует бросок, словно в него вселился Брукс Орпик, а сам Орпик забивает, словно на секунду стал Овечкиным (до этого матча 37-летний ветеран не забрасывал шайбы на протяжении 220 игр!), когда Брэйден Холтби делает заявку на «спасение года», то в победу «Вашингтона» начинают верить даже самые закоренелые атеисты.
Североамериканские коллеги очень любят при оценке действий команды использовать слово «resiliency», что в переводе означает упругость или эластичность. Проще говоря -как игроки реагируют на неблагоприятные обстоятельства по ходу матча. В этом плане «Кэпиталз» напоминают каучуковый мячик. Умение спокойно справляться с проблемами по мере их поступления — это стопроцентный признак чемпионской команды.
В который раз неприятно удивили арбитры. На матче работали Крис Руни и Келли Сазерленд. Это элита судейского корпуса НХЛ. Извините — но то, что они свистнули игрокам «Кэпиталз» на Джеймсе Ниле и Колине Миллере, было за гранью. Легко можно представить, какой бы скандал разогрелся в России. А как вам силовой прием Брэйдена Макнэбба на Кузнецове? Совершенно не согласен в его трактовке с коллегой Игорем Еронко, который защищает арбитров. С учетом того, за что вообще удаляли в этом матче, это были чистые две минуты за атаку в голову. Судейский стандарт снова не выдерживает никакой критики, что является одним из отрицательных моментов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.
Что дальше? Без Кузнецова «Вашингтон» не выглядел потерянным, как и в прошлой серии, когда временно лишился Бэкстрема. Эллер, словно мистер Вульф из «Криминального чтива», решает все проблемы. Это плюс. Возвращение россиянина станет еще большим плюсом. Надеемся, что дела у челябинца не столь плохи, как показалось на первый взгляд. Домашний лед должен быть выше качеством, чем огород в Вегасе. Еще один фактор, обязанный сказаться в пользу «Кэпиталз», которые обладают большим по сравнению с соперником количеством хоккеистов высокого класса. Если не брать то, что тебе причитается по праву, то зачем вообще выходить в финал?
В финале Кубка Стэнли играют «Вегас» и «Вашингтон». Первый матч закончился со счетом 6:4 в пользу «Голден Найтс», второй — 3:2 в пользу «Кэпиталз». Все игры серии начинаются в 20.00 по американскому времени (3.00 следующего дня по Москве).
Третья игра состоится 2 июня в Вашингтоне (в ночь на воскресенье по Москве), четвертая — 4 июня в Вашингтоне. Пятая встреча — 7 июня в
|Вегас Голден Найтс
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2:3
(1:1, 1:2, 0:0)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери 58:01
|Брэйден Холтби
|1-й период
|07:58
|Джеймс Нил (Л. Сбиса, Кол. Миллер)
|16:43
|Дерик Энгелланд
|Ти. Джей. Оши
|16:43
|Ларс Эллер (А. Бураковски, М. Кемпны)
|17:27
|2-й период
|Брукс Орпик
|22:04
|25:13
|Алекс Так
|Александр Овечкин (Л. Эллер, Н. Бэкстрем)
|25:38
|26:56
|Эрик Хаула
|Никлас II Бэкстрем
|26:56
|Брукс Орпик (Л. Эллер, А. Бураковски)
|29:41
|30:10
|Райан Ривз
|Дмитрий I Орлов
|31:42
|Ти. Джей. Оши
|37:27
|37:47
|Ши Теодор (Рил. Смит, В. Карлссон)
|3-й период
|Том Уилсон
|43:13
|Ларс Эллер
|44:05
|Овертайм
|60:00
|Эрик Хаула
|60:00
|Эрик Хаула
|23
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс)