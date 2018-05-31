Травмы и судьи бьют «Вашингтон». Но команду Овечкина не сломать

Источник: Спорт-Экспресс

Второй матч финала еще больше укрепил в мысли о том, что отдать Кубок Стэнли «Вегасу» «Вашингтон» может только своими руками.

Во-первых, дело в самом характере игры. «Вегас» очень старается, быстро переключается на атаку и временами фантастически действует в давление в чужой зоне. На этом все! Настолько читаемой и простой как десять центов команды в решающей серии не приходилось видеть очень давно. Может быть, со времен «Нью-Джерси» середины 1990-х. «Голден Найтс» играют немого в иной стилистике. Заметно веселее, чем капканостроители Жака Лемэра, но также берут силой коллектива и работой всех четырех звеньев.

С созиданием в чистом виде серьезные проблемы заметны из космоса. Например, даже получив продолжительное большинство в формате «пять на три», хозяева ничего не смогли придумать. Было бы наивным считать, что в дальнейшем «Вегас» подсядет и падет духом. Он наказывает за любую ошибку, в чем ранее уже убедились «Виннипег», «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес». Но «Вашингтон», кажется, адаптировался к его манере. Сложно представить, чем сенсационный новичок способен еще удивить.

Во-вторых, обращает на себя момент, который лично мне видится ключевым. Столичная команда не прогибается даже под лавиной неблагоприятных обстоятельств. В нынешнем плей-офф это с ней происходит не в первый раз. Вспомните хотя бы серию первого раунда с «Коламбусом», которая началась для «Кэпиталз» двумя домашними поражениями. «Вашингтон» находит в себе силы держать удар и давать сдачи.

Во второй игре финала ему пришлось тяжко. Ошибка Дмитрия Орлова, пропущенный гол, травма Евгения Кузнецова, сомнительные удаления — от такого пакета разнообразных неприступностей «Кэпиталз» было впору впасть в уныние. Замешательство если и присутствовало, то секундное. Хотелось бы и мне так реагировать на жизненные сложности. Гости в полном соответствии со знаменитой русской поговоркой крепчают на глазах.

Когда Ларс Эллер вспоминает о своих атакующих талантах, казалось бы, оставшихся в молодежном хоккее, когда Александр Овечкин блокирует бросок, словно в него вселился Брукс Орпик, а сам Орпик забивает, словно на секунду стал Овечкиным (до этого матча 37-летний ветеран не забрасывал шайбы на протяжении 220 игр!), когда Брэйден Холтби делает заявку на «спасение года», то в победу «Вашингтона» начинают верить даже самые закоренелые атеисты.

Североамериканские коллеги очень любят при оценке действий команды использовать слово «resiliency», что в переводе означает упругость или эластичность. Проще говоря -как игроки реагируют на неблагоприятные обстоятельства по ходу матча. В этом плане «Кэпиталз» напоминают каучуковый мячик. Умение спокойно справляться с проблемами по мере их поступления — это стопроцентный признак чемпионской команды.

В который раз неприятно удивили арбитры. На матче работали Крис Руни и Келли Сазерленд. Это элита судейского корпуса НХЛ. Извините — но то, что они свистнули игрокам «Кэпиталз» на Джеймсе Ниле и Колине Миллере, было за гранью. Легко можно представить, какой бы скандал разогрелся в России. А как вам силовой прием Брэйдена Макнэбба на Кузнецове? Совершенно не согласен в его трактовке с коллегой Игорем Еронко, который защищает арбитров. С учетом того, за что вообще удаляли в этом матче, это были чистые две минуты за атаку в голову. Судейский стандарт снова не выдерживает никакой критики, что является одним из отрицательных моментов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Что дальше? Без Кузнецова «Вашингтон» не выглядел потерянным, как и в прошлой серии, когда временно лишился Бэкстрема. Эллер, словно мистер Вульф из «Криминального чтива», решает все проблемы. Это плюс. Возвращение россиянина станет еще большим плюсом. Надеемся, что дела у челябинца не столь плохи, как показалось на первый взгляд. Домашний лед должен быть выше качеством, чем огород в Вегасе. Еще один фактор, обязанный сказаться в пользу «Кэпиталз», которые обладают большим по сравнению с соперником количеством хоккеистов высокого класса. Если не брать то, что тебе причитается по праву, то зачем вообще выходить в финал?

В финале Кубка Стэнли играют «Вегас» и «Вашингтон». Первый матч закончился со счетом 6:4 в пользу «Голден Найтс», второй — 3:2 в пользу «Кэпиталз». Все игры серии начинаются в 20.00 по американскому времени (3.00 следующего дня по Москве).