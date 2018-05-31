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16:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Травмы и судьи бьют «Вашингтон». Но команду Овечкина не сломать

Корреспондент «СЭ» подводит итоги второго матча финала Кубка Стэнли.

Источник: Спорт-Экспресс

Второй матч финала еще больше укрепил в мысли о том, что отдать Кубок Стэнли «Вегасу» «Вашингтон» может только своими руками.

Во-первых, дело в самом характере игры. «Вегас» очень старается, быстро переключается на атаку и временами фантастически действует в давление в чужой зоне. На этом все! Настолько читаемой и простой как десять центов команды в решающей серии не приходилось видеть очень давно. Может быть, со времен «Нью-Джерси» середины 1990-х. «Голден Найтс» играют немого в иной стилистике. Заметно веселее, чем капканостроители Жака Лемэра, но также берут силой коллектива и работой всех четырех звеньев.

С созиданием в чистом виде серьезные проблемы заметны из космоса. Например, даже получив продолжительное большинство в формате «пять на три», хозяева ничего не смогли придумать. Было бы наивным считать, что в дальнейшем «Вегас» подсядет и падет духом. Он наказывает за любую ошибку, в чем ранее уже убедились «Виннипег», «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес». Но «Вашингтон», кажется, адаптировался к его манере. Сложно представить, чем сенсационный новичок способен еще удивить.

Во-вторых, обращает на себя момент, который лично мне видится ключевым. Столичная команда не прогибается даже под лавиной неблагоприятных обстоятельств. В нынешнем плей-офф это с ней происходит не в первый раз. Вспомните хотя бы серию первого раунда с «Коламбусом», которая началась для «Кэпиталз» двумя домашними поражениями. «Вашингтон» находит в себе силы держать удар и давать сдачи.

Во второй игре финала ему пришлось тяжко. Ошибка Дмитрия Орлова, пропущенный гол, травма Евгения Кузнецова, сомнительные удаления — от такого пакета разнообразных неприступностей «Кэпиталз» было впору впасть в уныние. Замешательство если и присутствовало, то секундное. Хотелось бы и мне так реагировать на жизненные сложности. Гости в полном соответствии со знаменитой русской поговоркой крепчают на глазах.

Когда Ларс Эллер вспоминает о своих атакующих талантах, казалось бы, оставшихся в молодежном хоккее, когда Александр Овечкин блокирует бросок, словно в него вселился Брукс Орпик, а сам Орпик забивает, словно на секунду стал Овечкиным (до этого матча 37-летний ветеран не забрасывал шайбы на протяжении 220 игр!), когда Брэйден Холтби делает заявку на «спасение года», то в победу «Вашингтона» начинают верить даже самые закоренелые атеисты.

Североамериканские коллеги очень любят при оценке действий команды использовать слово «resiliency», что в переводе означает упругость или эластичность. Проще говоря -как игроки реагируют на неблагоприятные обстоятельства по ходу матча. В этом плане «Кэпиталз» напоминают каучуковый мячик. Умение спокойно справляться с проблемами по мере их поступления — это стопроцентный признак чемпионской команды.

В который раз неприятно удивили арбитры. На матче работали Крис Руни и Келли Сазерленд. Это элита судейского корпуса НХЛ. Извините — но то, что они свистнули игрокам «Кэпиталз» на Джеймсе Ниле и Колине Миллере, было за гранью. Легко можно представить, какой бы скандал разогрелся в России. А как вам силовой прием Брэйдена Макнэбба на Кузнецове? Совершенно не согласен в его трактовке с коллегой Игорем Еронко, который защищает арбитров. С учетом того, за что вообще удаляли в этом матче, это были чистые две минуты за атаку в голову. Судейский стандарт снова не выдерживает никакой критики, что является одним из отрицательных моментов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Что дальше? Без Кузнецова «Вашингтон» не выглядел потерянным, как и в прошлой серии, когда временно лишился Бэкстрема. Эллер, словно мистер Вульф из «Криминального чтива», решает все проблемы. Это плюс. Возвращение россиянина станет еще большим плюсом. Надеемся, что дела у челябинца не столь плохи, как показалось на первый взгляд. Домашний лед должен быть выше качеством, чем огород в Вегасе. Еще один фактор, обязанный сказаться в пользу «Кэпиталз», которые обладают большим по сравнению с соперником количеством хоккеистов высокого класса. Если не брать то, что тебе причитается по праву, то зачем вообще выходить в финал?

В финале Кубка Стэнли играют «Вегас» и «Вашингтон». Первый матч закончился со счетом 6:4 в пользу «Голден Найтс», второй — 3:2 в пользу «Кэпиталз». Все игры серии начинаются в 20.00 по американскому времени (3.00 следующего дня по Москве).

Третья игра состоится 2 июня в Вашингтоне (в ночь на воскресенье по Москве), четвертая — 4 июня в Вашингтоне. Пятая встреча — 7 июня в Лас-Вегасе, шестая (если понадобится) — 10 июня в Вашингтоне, седьмая (если понадобится) — 13 июня в Лас-Вегасе.

Вегас Голден Найтс 2:3
(1:1, 1:2, 0:0)
Вашингтон Кэпиталз
31.05.2018, 03:00 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери 58:01 Брэйден Холтби
1-й период
07:58 Джеймс Нил (Л. Сбиса, Кол. Миллер)
16:43 Дерик Энгелланд
Ти. Джей. Оши 16:43
Ларс Эллер (А. Бураковски, М. Кемпны) 17:27
2-й период
Брукс Орпик 22:04
25:13 Алекс Так
Александр Овечкин (Л. Эллер, Н. Бэкстрем) 25:38
26:56 Эрик Хаула
Никлас II Бэкстрем 26:56
Брукс Орпик (Л. Эллер, А. Бураковски) 29:41
30:10 Райан Ривз
Дмитрий I Орлов 31:42
Ти. Джей. Оши 37:27
37:47 Ши Теодор (Рил. Смит, В. Карлссон)
3-й период
Том Уилсон 43:13
Ларс Эллер 44:05
Овертайм
60:00 Эрик Хаула
60:00 Эрик Хаула
Статистика
23 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вегас Голден Найтс
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