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Эллер пробежал быстрый круг на удачу и набрал три очка в матче с «Вегасом»
«Вашингтон» продолжает пробовать разные варианты с началом тренировок.
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«Вашингтон» продолжает пробовать разные варианты с началом тренировок.
Два предыдущих раза скоростной круг на удачу бежал главный тренер «Кэпиталс» Барри Троц. После поражения в 1-м матче финала Кубка Стэнли
В итоге перед второй игрой в серии с «Вегасом» круг побежал центрфорвард 3-го звена Ларс Эллер. «Вашингтон» после этого выиграл матч, а сам Эллер забил гол и сделал две передачи.