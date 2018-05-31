Эллер пробежал быстрый круг на удачу и набрал три очка в матче с «Вегасом»

Два предыдущих раза скоростной круг на удачу бежал главный тренер «Кэпиталс» Барри Троц. После поражения в 1-м матче финала Кубка Стэнли кто-то должен был его заменить.



В итоге перед второй игрой в серии с «Вегасом» круг побежал центрфорвард 3-го звена Ларс Эллер. «Вашингтон» после этого выиграл матч, а сам Эллер забил гол и сделал две передачи.