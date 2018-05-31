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11:58 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Эллер пробежал быстрый круг на удачу и набрал три очка в матче с «Вегасом»

«Вашингтон» продолжает пробовать разные варианты с началом тренировок.

Источник: РИА "Новости"

Два предыдущих раза скоростной круг на удачу бежал главный тренер «Кэпиталс» Барри Троц. После поражения в 1-м матче финала Кубка Стэнли кто-то должен был его заменить.

В итоге перед второй игрой в серии с «Вегасом» круг побежал центрфорвард 3-го звена Ларс Эллер. «Вашингтон» после этого выиграл матч, а сам Эллер забил гол и сделал две передачи.

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