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«Новостей по Кузнецову нет». «Вашингтон» остался без лучшего бомбардира?
На этот случай у «столичных» есть секретное оружие.
На этот случай у «столичных» есть секретное оружие.
«Вашингтон» в тяжелейшем матче обыграл «Вегас» и сравнял счёт в финале Кубка Стэнли. Теперь серия переезжает в столицу США, но на главный вопрос после игры пока нет ответа. Что с рукой у Евгения Кузнецова и как быстро он вернётся в строй?
За пять с половиной минут до конца первого периода защитник Брэйден Макнэбб впечатал Кузнецова в борт в средней зоне. Удар пришёлся высоковато — локтем в лицо, и Макнэбб отрывал ноги ото льда, после чего россиянин сразу же сел на лёд, корчась от боли. Он держался за свою левую руку и тут же без раздумий ушёл в раздевалку.
Примечательно, что судьи не увидели в силовом приёме Макнэбба нарушения. Судейство в этом финале продолжает вызывать вопросы не только у болельщиков, но и у самих команд.
«Вашингтон» проигрывал 0:1, но менее чем через три минуты после травмы Кузнецова Ларс Эллер сравнял счёт в формате «четыре на четыре». Датчанин мог сравнивать счёт в концовке первого матча, но не попал по шайбе. Что ж, он уже сполна исправился за тот досадный промах.
«Какой пас!», — закричал Эллер Михалу Кемпны. Пас и вправду был сумасшедшим. Промахнуться после такой передачи было сложнее, чем забить.
Главному тренеру Барри Тротцу пришлось справляться без ведущего центра и делать перестановки в звеньях. Никлас Бекстрём был переведён в первое звено, Эллер — во второе. Датчанин стал одним из главных героев встречи, поучаствовав во всех трёх голах своей команды. Во втором периоде он ассистировал Александру Овечкину в большинстве, а затем отдал невероятный пас
«Мы потеряли одного из лучших игроков
Евгений — лучший бомбардир этого
Огромная потеря — это мало сказано. «Вашингтон» во втором матче сыграл «за себя и за того парня», но что, если и дальше придётся обходиться без Евгения?
Пока неизвестно, насколько серьёзна травма Кузнецова. «У меня нет новостей. Он не смог продолжить матч», — большего добиться от Тротца журналисты не смогли.
Ларс Эллер в этом
«Каждый раз, когда мы сталкиваемся с трудностями, — проигрываем или теряем игроков, мы отвечаем. Чем больше я провожу времени на льду, тем лучше я себя чувствую», — сказал довольный Эллер.
Кстати, Барри Тротц после поражения в первом матче не стал бежать традиционный круг на скорость на тренировке. Угадайте, кому доверили эту почётную миссию? Точно — Ларсу Эллеру! Неужто в «Вашингтоне» догадывались, что именно 20-му номеру предстоит сыграть ключевую роль во второй встрече?
В этом году у «столичных» есть не только секретное оружие в виде Эллера. Они вообще кажутся несгибаемой командой. Если
«Думаю, с Кузнецовым всё будет в порядке», — Овечкин был более оптимистичен.
Как бы ни был хорош Эллер, будем надеяться, Александр Великий окажется прав.
|Вегас Голден Найтс
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2:3
(1:1, 1:2, 0:0)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери 58:01
|Брэйден Холтби
|1-й период
|07:58
|Джеймс Нил (Л. Сбиса, Кол. Миллер)
|16:43
|Дерик Энгелланд
|Ти. Джей. Оши
|16:43
|Ларс Эллер (А. Бураковски, М. Кемпны)
|17:27
|2-й период
|Брукс Орпик
|22:04
|25:13
|Алекс Так
|Александр Овечкин (Л. Эллер, Н. Бэкстрем)
|25:38
|26:56
|Эрик Хаула
|Никлас II Бэкстрем
|26:56
|Брукс Орпик (Л. Эллер, А. Бураковски)
|29:41
|30:10
|Райан Ривз
|Дмитрий I Орлов
|31:42
|Ти. Джей. Оши
|37:27
|37:47
|Ши Теодор (Рил. Смит, В. Карлссон)
|3-й период
|Том Уилсон
|43:13
|Ларс Эллер
|44:05
|Овертайм
|60:00
|Эрик Хаула
|60:00
|Эрик Хаула
|23
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс)