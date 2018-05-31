«Новостей по Кузнецову нет». «Вашингтон» остался без лучшего бомбардира?

«Вашингтон» в тяжелейшем матче обыграл «Вегас» и сравнял счёт в финале Кубка Стэнли. Теперь серия переезжает в столицу США, но на главный вопрос после игры пока нет ответа. Что с рукой у Евгения Кузнецова и как быстро он вернётся в строй?

Что случилось

За пять с половиной минут до конца первого периода защитник Брэйден Макнэбб впечатал Кузнецова в борт в средней зоне. Удар пришёлся высоковато — локтем в лицо, и Макнэбб отрывал ноги ото льда, после чего россиянин сразу же сел на лёд, корчась от боли. Он держался за свою левую руку и тут же без раздумий ушёл в раздевалку.

Пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что Кузнецов получил травму верхней части тела и вряд ли вернётся в игру. Он не вернулся.

Примечательно, что судьи не увидели в силовом приёме Макнэбба нарушения. Судейство в этом финале продолжает вызывать вопросы не только у болельщиков, но и у самих команд.

Что было дальше

«Вашингтон» проигрывал 0:1, но менее чем через три минуты после травмы Кузнецова Ларс Эллер сравнял счёт в формате «четыре на четыре». Датчанин мог сравнивать счёт в концовке первого матча, но не попал по шайбе. Что ж, он уже сполна исправился за тот досадный промах.

«Какой пас!», — закричал Эллер Михалу Кемпны. Пас и вправду был сумасшедшим. Промахнуться после такой передачи было сложнее, чем забить.

Главному тренеру Барри Тротцу пришлось справляться без ведущего центра и делать перестановки в звеньях. Никлас Бекстрём был переведён в первое звено, Эллер — во второе. Датчанин стал одним из главных героев встречи, поучаствовав во всех трёх голах своей команды. Во втором периоде он ассистировал Александру Овечкину в большинстве, а затем отдал невероятный пас из-за спины Бруксу Орпику, который забил победный гол.

«Мы потеряли одного из лучших игроков из-за сомнительного силового приёма, и лига рассмотрит этот эпизод. Но “скамейка” сплотилась, это мобилизовало ребят. Это может быть переломным моментом для нас. Эллер хороший игрок, и он не боится брать на себя ответственность. Он использует такие возможности, чтобы показать, на что он способен», — отметил после игры Тротц.

Что значит травма Кузнецова для «Вашингтона»

Евгений — лучший бомбардир этого плей-офф, на его счету 11 заброшенных шайб и 14 передач в 21 матче. Он набирал очки в 11 матчах подряд, но сегодня результативная серия прерввалась. «Надеюсь, Кузнецов вернётся, потому что не думаю, что “Вашингтон” сможет добиться победы без него. Это огромная потеря для команды», — сказал аналитик NBCSN Майк Милбери.

Огромная потеря — это мало сказано. «Вашингтон» во втором матче сыграл «за себя и за того парня», но что, если и дальше придётся обходиться без Евгения?

Пока неизвестно, насколько серьёзна травма Кузнецова. «У меня нет новостей. Он не смог продолжить матч», — большего добиться от Тротца журналисты не смогли.

Ларс Эллер в этом плей-офф уже выступал в качестве палочки-выручалочки, когда Никлас Бекстрём из-за травмы пропускал три матча в финале Востока с «Тампой». В тех играх Эллер тоже выходил во втором звене и набрал 5 (2+3) очков. Он вообще проводит лучший сезон в карьере, а Овечкин даже назвал Эллера секретным оружием «Вашингтона».

«Каждый раз, когда мы сталкиваемся с трудностями, — проигрываем или теряем игроков, мы отвечаем. Чем больше я провожу времени на льду, тем лучше я себя чувствую», — сказал довольный Эллер.

Кстати, Барри Тротц после поражения в первом матче не стал бежать традиционный круг на скорость на тренировке. Угадайте, кому доверили эту почётную миссию? Точно — Ларсу Эллеру! Неужто в «Вашингтоне» догадывались, что именно 20-му номеру предстоит сыграть ключевую роль во второй встрече?

В этом году у «столичных» есть не только секретное оружие в виде Эллера. Они вообще кажутся несгибаемой командой. Если кто-то не может сыграть, следующий просто занимает его место и делает своё дело.

«Думаю, с Кузнецовым всё будет в порядке», — Овечкин был более оптимистичен.