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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин впервые забил в финале! «Вашингтон» победил и потерял Кузнецова

Первая победа в финале Кубка Стэнли стоила «Вашингтону» очень дорого.

Источник: AP 2018

Первый матч финала помимо неоднозначного судейства и победы «Голден Найтс» вызвал оживлённые разговоры о качестве льда на «Ти-Мобайл Арене». Несколько раз игру были вынуждены останавливать из-за сколов на игровой поверхности, а общее впечатление хоккеистов от стадиона в Неваде оказалось невысоким.

«Не могу сказать, чтобы лёд был плохим. Не лучше, и не хуже, чем в Вашингтоне. Вероятно, в это время года трудно удерживать лёд свежим, потому что дело движется к июню. Условия для всех одинаковы», — сказал Евгений Кузнецов. «К сожалению, лёд был не очень хорош, шайба постоянно прыгала, из-за этого было много хаоса в игре», — посетовал наставник «Вашингтона» Барри Тротц.

«Мы не можем это контролировать, качество льда нам неподвластно. Приходится адаптироваться к тем условиям, которые есть. Иногда приходится играть попроще, потому что лёд превращается в кашу», — добавил голкипер Брэйден Холтби. Сотрудники стадиона сделали всё возможное, чтобы перед стартом второго матча привести состояние ледовой поверхности в лучшее состояние, но при тех условиях, которые были зафиксированы, сделать это было крайне проблематично — на момент стартового вбрасывания температура в Лас-Вегасе превысила отметку 35 градусов.

Интересные темы для размышления предоставляла и статистика. Возможная победа «Вегаса» делала его безоговорочным фаворитом финала, поскольку команда, лидирующая в серии со счётом 2−0, выиграла 46 серий из 51. А если речь шла о двух домашних победах, то вероятность общего успеха расценивалась и того выше — 36 выигрышей в 39 случаях.

Последней командой, которая преодолела дефицит 0−2 в финале Кубка Стэнли был «Бостон» в сезоне-2010/11, который проиграл два первых матча в Ванкувере, а затем одержал четыре победы в последующих пяти встречах.

Любопытно, что на нижних ярусах «Ти-Мобайл арены» во время разминки перед стартом второго матча присутствовало на удивление много болельщиков в красных цветах «Вашингтона» — это вызвало неудовольствие владельца «Вегаса» Билла Фоли. «Мне это не нравится. На первом матче на арене было около двух тысяч болельщиков соперника. Мы будем дробить их размещение на секторах, я не хочу видеть их вместе», — заявил Фоли.

Ошибка Орлова, травма Кузнецова

В отличие от первой игры, когда «Вегас» нанёс 8 из 10 первых бросков в створ ворот, «Вашингтон» достаточно уверенно начал вторую встречу. Овечкин быстро отметился жёстким силовым приёмом против Колина Миллера, а Ти Джей Оши имел отличную возможность забить с неудобной руки, находясь прямо перед воротами, но не попал в створ. Зыбкое равновесие продержалось почти 8 минут, после чего колючие «рыцари» вновь показали эффективность своих контратак: Дмитрий Орлов ошибся на своей синей линии, пытаясь поймать шайбу рукой, а лазерный по точности кистевой бросок Джеймса Нила заставил всех фанатов «Голден Найтс» в восторге вскочить на ноги.

«У “столичных” не будет ни малейшего шанса взять Кубок Стэнли, если защитники и вратарь команды будут действовать подобный образом. Орлов допустил грубую ошибку, Холтби пропустил бросок, который вполне по силам было отразить», — охарактеризовал эпизод обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл.

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Хоккеисты «Кэпиталз» привычно взялись за поиск оптимальных путей к воротам Марка-Андре Флёри, но за шесть минут до первого перерыва болельщики гостей вновь стали свидетелями не самого приятного для себя события. В одном из эпизодов травму руки получил лучший бомбардир плей-офф Евгений Кузнецов, которого припечатал к борту защитник Брейден Макнэбб. Во время контакта с соперником локоть Макнэбба быть немного выставлен, но об откровенной грубости речи не шло, поэтому эпизод остался без внимания арбитров. Челябинец тут же ушёл в раздевалку, держась за левую руку, и к старту второй двадцатиминутки стало известно, что на лёд он не вернётся из-за травмы верхней части тела.

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«Это может дорого стоить “Кэпиталз”. Кузнецов — великолепный игрок», — отметил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман. Впрочем, даже без Кузнецова «Вашингтон» смог отыграться — отличился Ларс Эллер, которому великолепную передачу на дальнюю штангу выдал защитник Михал Кемпны.

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«Тик-так» для Овечкина

На шестой минуте второго периода «Вашингтон» получил возможность поиграть в большинстве после удаления форварда хозяев Алекса Тача, и этот отрезок хоккеисты «Кэпиталз» провели максимально эффективно. Ларс Эллер занял место Кузнецова в спецбригаде большинства, а геометрия розыгрыша численного преимущества в исполнении «столичных» была просто идеальной — Овечкину, получившему передачу на дальней штанге, оставалось только попасть по шайбе. Для капитана «Вашингтона» этот гол стал 13-м в нынешнем плей-офф, и до клубного рекорда, установленного Джоном Дрюсом в 1990-м году ему осталось забить лишь раз.

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Четыре минуты спустя гости нашли ещё один способ ответить «Вегасу» на травму Кузнецова. Всё тот же Эллер удобным пасом в правый круг вывел на бросок защитника Брукса Орпика, который не забивал аж с февраля 2016 года. На этот раз кистевой выстрел вашингтонской «кувалды» оказался точным, а Бретт Коннолли сделал всё, чтобы нейтрализовать старания Марка-Андре Флёри на последнем рубеже.

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Впрочем, «Вегас» не был бы самим собой, если бы дал гостям спокойно доиграть отрезок, не попытавшись организовать «возвращение». Жёстким силовым приёмом Колин Миллер удачно спровоцировал Оши на грубость, в результате которой «Вашингтон» остался вчетвером,. Дальний бросок Ши Теодора никто не подправил, несмотря на отчаянную борьбу перед воротами Холтби, но голкиперу «Кэпиталз» это не помогло.

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Сейв года от Холтби

В заключительной трети матча «рыцари» имели массу возможностей, чтобы уйти от поражения. В самом начале периода «Вашингтон» остался втроём после удалений Уилсона и Эллера, но большинство в формате «пять на три» «Вегас» провёл не слишком удачно, нанеся лишь один бросок в створ за 70 секунд. Не приносила результата и игра в давление, а поймавший кураж Холтби удерживал «столичных» на плаву. За две минуты до конца матча вратарь «Кэпиталз» совершил фантастическое «спасение», отобрав гол у Алекса Тача, который бросал, казалось, в пустые ворота. «Это хоккей. Иногда такое случается», — скромно отметил в экспресс-интервью вратарь.

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В итоге, Овечкин и компания смогли довести матч до победного конца, а «Вегас» потерпел второе домашнее поражение в нынешнем плей-офф и потерял преимущество своей площадки. Эта победа в финале Кубка Стэнли стала первой в истории «Вашингтона». Третий матч серии состоится в столице США в ночь с субботы на воскресенье (3:00 мск).

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Вегас Голден Найтс 2:3
(1:1, 1:2, 0:0)
Вашингтон Кэпиталз
31.05.2018, 03:00 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери 58:01 Брэйден Холтби
1-й период
07:58 Джеймс Нил (Л. Сбиса, Кол. Миллер)
16:43 Дерик Энгелланд
Ти. Джей. Оши 16:43
Ларс Эллер (А. Бураковски, М. Кемпны) 17:27
2-й период
Брукс Орпик 22:04
25:13 Алекс Так
Александр Овечкин (Л. Эллер, Н. Бэкстрем) 25:38
26:56 Эрик Хаула
Никлас II Бэкстрем 26:56
Брукс Орпик (Л. Эллер, А. Бураковски) 29:41
30:10 Райан Ривз
Дмитрий I Орлов 31:42
Ти. Джей. Оши 37:27
37:47 Ши Теодор (Рил. Смит, В. Карлссон)
3-й период
Том Уилсон 43:13
Ларс Эллер 44:05
Овертайм
60:00 Эрик Хаула
60:00 Эрик Хаула
Статистика
23 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вашингтон Кэпиталз
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