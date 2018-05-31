Овечкин впервые забил в финале! «Вашингтон» победил и потерял Кузнецова

Источник: AP 2018

Первый матч финала помимо неоднозначного судейства и победы «Голден Найтс» вызвал оживлённые разговоры о качестве льда на «Ти-Мобайл Арене». Несколько раз игру были вынуждены останавливать из-за сколов на игровой поверхности, а общее впечатление хоккеистов от стадиона в Неваде оказалось невысоким.

«Не могу сказать, чтобы лёд был плохим. Не лучше, и не хуже, чем в Вашингтоне. Вероятно, в это время года трудно удерживать лёд свежим, потому что дело движется к июню. Условия для всех одинаковы», — сказал Евгений Кузнецов. «К сожалению, лёд был не очень хорош, шайба постоянно прыгала, из-за этого было много хаоса в игре», — посетовал наставник «Вашингтона» Барри Тротц.

«Мы не можем это контролировать, качество льда нам неподвластно. Приходится адаптироваться к тем условиям, которые есть. Иногда приходится играть попроще, потому что лёд превращается в кашу», — добавил голкипер Брэйден Холтби. Сотрудники стадиона сделали всё возможное, чтобы перед стартом второго матча привести состояние ледовой поверхности в лучшее состояние, но при тех условиях, которые были зафиксированы, сделать это было крайне проблематично — на момент стартового вбрасывания температура в Лас-Вегасе превысила отметку 35 градусов.

Интересные темы для размышления предоставляла и статистика. Возможная победа «Вегаса» делала его безоговорочным фаворитом финала, поскольку команда, лидирующая в серии со счётом 2−0, выиграла 46 серий из 51. А если речь шла о двух домашних победах, то вероятность общего успеха расценивалась и того выше — 36 выигрышей в 39 случаях.

Последней командой, которая преодолела дефицит 0−2 в финале Кубка Стэнли был «Бостон» в сезоне-2010/11, который проиграл два первых матча в Ванкувере, а затем одержал четыре победы в последующих пяти встречах.

Любопытно, что на нижних ярусах «Ти-Мобайл арены» во время разминки перед стартом второго матча присутствовало на удивление много болельщиков в красных цветах «Вашингтона» — это вызвало неудовольствие владельца «Вегаса» Билла Фоли. «Мне это не нравится. На первом матче на арене было около двух тысяч болельщиков соперника. Мы будем дробить их размещение на секторах, я не хочу видеть их вместе», — заявил Фоли.

Ошибка Орлова, травма Кузнецова

В отличие от первой игры, когда «Вегас» нанёс 8 из 10 первых бросков в створ ворот, «Вашингтон» достаточно уверенно начал вторую встречу. Овечкин быстро отметился жёстким силовым приёмом против Колина Миллера, а Ти Джей Оши имел отличную возможность забить с неудобной руки, находясь прямо перед воротами, но не попал в створ. Зыбкое равновесие продержалось почти 8 минут, после чего колючие «рыцари» вновь показали эффективность своих контратак: Дмитрий Орлов ошибся на своей синей линии, пытаясь поймать шайбу рукой, а лазерный по точности кистевой бросок Джеймса Нила заставил всех фанатов «Голден Найтс» в восторге вскочить на ноги.

«У “столичных” не будет ни малейшего шанса взять Кубок Стэнли, если защитники и вратарь команды будут действовать подобный образом. Орлов допустил грубую ошибку, Холтби пропустил бросок, который вполне по силам было отразить», — охарактеризовал эпизод обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл.

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Хоккеисты «Кэпиталз» привычно взялись за поиск оптимальных путей к воротам Марка-Андре Флёри, но за шесть минут до первого перерыва болельщики гостей вновь стали свидетелями не самого приятного для себя события. В одном из эпизодов травму руки получил лучший бомбардир плей-офф Евгений Кузнецов, которого припечатал к борту защитник Брейден Макнэбб. Во время контакта с соперником локоть Макнэбба быть немного выставлен, но об откровенной грубости речи не шло, поэтому эпизод остался без внимания арбитров. Челябинец тут же ушёл в раздевалку, держась за левую руку, и к старту второй двадцатиминутки стало известно, что на лёд он не вернётся из-за травмы верхней части тела.

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«Это может дорого стоить “Кэпиталз”. Кузнецов — великолепный игрок», — отметил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман. Впрочем, даже без Кузнецова «Вашингтон» смог отыграться — отличился Ларс Эллер, которому великолепную передачу на дальнюю штангу выдал защитник Михал Кемпны.

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«Тик-так» для Овечкина

На шестой минуте второго периода «Вашингтон» получил возможность поиграть в большинстве после удаления форварда хозяев Алекса Тача, и этот отрезок хоккеисты «Кэпиталз» провели максимально эффективно. Ларс Эллер занял место Кузнецова в спецбригаде большинства, а геометрия розыгрыша численного преимущества в исполнении «столичных» была просто идеальной — Овечкину, получившему передачу на дальней штанге, оставалось только попасть по шайбе. Для капитана «Вашингтона» этот гол стал 13-м в нынешнем плей-офф, и до клубного рекорда, установленного Джоном Дрюсом в 1990-м году ему осталось забить лишь раз.

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Четыре минуты спустя гости нашли ещё один способ ответить «Вегасу» на травму Кузнецова. Всё тот же Эллер удобным пасом в правый круг вывел на бросок защитника Брукса Орпика, который не забивал аж с февраля 2016 года. На этот раз кистевой выстрел вашингтонской «кувалды» оказался точным, а Бретт Коннолли сделал всё, чтобы нейтрализовать старания Марка-Андре Флёри на последнем рубеже.

Впрочем, «Вегас» не был бы самим собой, если бы дал гостям спокойно доиграть отрезок, не попытавшись организовать «возвращение». Жёстким силовым приёмом Колин Миллер удачно спровоцировал Оши на грубость, в результате которой «Вашингтон» остался вчетвером,. Дальний бросок Ши Теодора никто не подправил, несмотря на отчаянную борьбу перед воротами Холтби, но голкиперу «Кэпиталз» это не помогло.

Сейв года от Холтби

В заключительной трети матча «рыцари» имели массу возможностей, чтобы уйти от поражения. В самом начале периода «Вашингтон» остался втроём после удалений Уилсона и Эллера, но большинство в формате «пять на три» «Вегас» провёл не слишком удачно, нанеся лишь один бросок в створ за 70 секунд. Не приносила результата и игра в давление, а поймавший кураж Холтби удерживал «столичных» на плаву. За две минуты до конца матча вратарь «Кэпиталз» совершил фантастическое «спасение», отобрав гол у Алекса Тача, который бросал, казалось, в пустые ворота. «Это хоккей. Иногда такое случается», — скромно отметил в экспресс-интервью вратарь.

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В итоге, Овечкин и компания смогли довести матч до победного конца, а «Вегас» потерпел второе домашнее поражение в нынешнем плей-офф и потерял преимущество своей площадки. Эта победа в финале Кубка Стэнли стала первой в истории «Вашингтона». Третий матч серии состоится в столице США в ночь с субботы на воскресенье (3:00 мск).