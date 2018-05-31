Овечкин впервые забил в финале! «Вашингтон» победил и потерял Кузнецова
Первая победа в финале Кубка Стэнли стоила «Вашингтону» очень дорого.
Первая победа в финале Кубка Стэнли стоила «Вашингтону» очень дорого.
Первый матч финала помимо неоднозначного судейства и победы «Голден Найтс» вызвал оживлённые разговоры о качестве льда на «Ти-Мобайл Арене». Несколько раз игру были вынуждены останавливать
«Не могу сказать, чтобы лёд был плохим. Не лучше, и не хуже, чем в Вашингтоне. Вероятно, в это время года трудно удерживать лёд свежим, потому что дело движется к июню. Условия для всех одинаковы», — сказал Евгений Кузнецов. «К сожалению, лёд был не очень хорош, шайба постоянно прыгала,
«Мы не можем это контролировать, качество льда нам неподвластно. Приходится адаптироваться к тем условиям, которые есть. Иногда приходится играть попроще, потому что лёд превращается в кашу», — добавил голкипер Брэйден Холтби. Сотрудники стадиона сделали всё возможное, чтобы перед стартом второго матча привести состояние ледовой поверхности в лучшее состояние, но при тех условиях, которые были зафиксированы, сделать это было крайне проблематично — на момент стартового вбрасывания температура в
Последней командой, которая преодолела дефицит 0−2 в финале Кубка Стэнли был «Бостон» в сезоне-2010/11, который проиграл два первых матча в Ванкувере, а затем одержал четыре победы в последующих пяти встречах.
Любопытно, что на нижних ярусах «Ти-Мобайл арены» во время разминки перед стартом второго матча присутствовало на удивление много болельщиков в красных цветах «Вашингтона» — это вызвало неудовольствие владельца «Вегаса» Билла Фоли. «Мне это не нравится. На первом матче на арене было около двух тысяч болельщиков соперника. Мы будем дробить их размещение на секторах, я не хочу видеть их вместе», — заявил Фоли.
В отличие от первой игры, когда «Вегас» нанёс 8 из 10 первых бросков в створ ворот, «Вашингтон» достаточно уверенно начал вторую встречу. Овечкин быстро отметился жёстким силовым приёмом против Колина Миллера, а Ти Джей Оши имел отличную возможность забить с неудобной руки, находясь прямо перед воротами, но не попал в створ. Зыбкое равновесие продержалось почти 8 минут, после чего колючие «рыцари» вновь показали эффективность своих контратак: Дмитрий Орлов ошибся на своей синей линии, пытаясь поймать шайбу рукой, а лазерный по точности кистевой бросок Джеймса Нила заставил всех фанатов «Голден Найтс» в восторге вскочить на ноги.
«У “столичных” не будет ни малейшего шанса взять Кубок Стэнли, если защитники и вратарь команды будут действовать подобный образом. Орлов допустил грубую ошибку, Холтби пропустил бросок, который вполне по силам было отразить», — охарактеризовал эпизод обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл.
Хоккеисты «Кэпиталз» привычно взялись за поиск оптимальных путей к воротам
«Это может дорого стоить “Кэпиталз”. Кузнецов — великолепный игрок», — отметил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман. Впрочем, даже без Кузнецова «Вашингтон» смог отыграться — отличился Ларс Эллер, которому великолепную передачу на дальнюю штангу выдал защитник Михал Кемпны.
На шестой минуте второго периода «Вашингтон» получил возможность поиграть в большинстве после удаления форварда хозяев Алекса Тача, и этот отрезок хоккеисты «Кэпиталз» провели максимально эффективно. Ларс Эллер занял место Кузнецова в спецбригаде большинства, а геометрия розыгрыша численного преимущества в исполнении «столичных» была просто идеальной — Овечкину, получившему передачу на дальней штанге, оставалось только попасть по шайбе. Для капитана «Вашингтона» этот гол стал 13-м в нынешнем
Четыре минуты спустя гости нашли ещё один способ ответить «Вегасу» на травму Кузнецова. Всё тот же Эллер удобным пасом в правый круг вывел на бросок защитника Брукса Орпика, который не забивал аж с февраля 2016 года. На этот раз кистевой выстрел вашингтонской «кувалды» оказался точным, а Бретт Коннолли сделал всё, чтобы нейтрализовать старания
Впрочем, «Вегас» не был бы самим собой, если бы дал гостям спокойно доиграть отрезок, не попытавшись организовать «возвращение». Жёстким силовым приёмом Колин Миллер удачно спровоцировал Оши на грубость, в результате которой «Вашингтон» остался вчетвером,. Дальний бросок Ши Теодора никто не подправил, несмотря на отчаянную борьбу перед воротами Холтби, но голкиперу «Кэпиталз» это не помогло.
В заключительной трети матча «рыцари» имели массу возможностей, чтобы уйти от поражения. В самом начале периода «Вашингтон» остался втроём после удалений Уилсона и Эллера, но большинство в формате «пять на три» «Вегас» провёл не слишком удачно, нанеся лишь один бросок в створ за 70 секунд. Не приносила результата и игра в давление, а поймавший кураж Холтби удерживал «столичных» на плаву. За две минуты до конца матча вратарь «Кэпиталз» совершил фантастическое «спасение», отобрав гол у Алекса Тача, который бросал, казалось, в пустые ворота. «Это хоккей. Иногда такое случается», — скромно отметил в
В итоге, Овечкин и компания смогли довести матч до победного конца, а «Вегас» потерпел второе домашнее поражение в нынешнем
|Вегас Голден Найтс
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2:3
(1:1, 1:2, 0:0)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери 58:01
|Брэйден Холтби
|1-й период
|07:58
|Джеймс Нил (Л. Сбиса, Кол. Миллер)
|16:43
|Дерик Энгелланд
|Ти. Джей. Оши
|16:43
|Ларс Эллер (А. Бураковски, М. Кемпны)
|17:27
|2-й период
|Брукс Орпик
|22:04
|25:13
|Алекс Так
|Александр Овечкин (Л. Эллер, Н. Бэкстрем)
|25:38
|26:56
|Эрик Хаула
|Никлас II Бэкстрем
|26:56
|Брукс Орпик (Л. Эллер, А. Бураковски)
|29:41
|30:10
|Райан Ривз
|Дмитрий I Орлов
|31:42
|Ти. Джей. Оши
|37:27
|37:47
|Ши Теодор (Рил. Смит, В. Карлссон)
|3-й период
|Том Уилсон
|43:13
|Ларс Эллер
|44:05
|Овертайм
|60:00
|Эрик Хаула
|60:00
|Эрик Хаула
|23
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс)