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10:07 (мск), источник: ТАСС

Гол Овечкина помог «Вашингтону» сравнять счет в серии с «Вегасом» в финале плей-офф НХЛ

ТАСС, 31 мая. «Вашингтон» в гостях победил «Вегас» со счетом 3:2 во втором матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1.

В составе хозяев шайбы забросили Джеймс Нил (8-я минута) и Ши Теодор (38). У гостей отличились Ларс Эллер (18), Александр Овечкин (26) и Брукс Орпик (30).

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил травму — за пять минут до конца первого периода защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб совершил против него жесткий силовой прием, россиянин покинул площадку, держась за руку, и больше на лед не вернулся.

Кузнецов является лучшим бомбардиром текущего плей-офф с 25 очками (11+14). Ранее он побил клубный рекорд по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, установленный в 2009 году Овечкиным. Кроме того, он прервал результативную серию в плей-офф из 11 матчей. Овечкин идет на втором месте в списке бомбардиров с 24 (13+11) очками.

Следующий матч пройдет в ночь на 2 июня на льду «Кэпиталз». «Вашингтон» до этого лишь раз играл в финале Кубка Стэнли — в 1998 году столичная команда проиграла «Детройту» со счетом 0−4 в серии. «Вегас» является дебютантом лиги, таким образом, в этом сезоне одна из команд впервые завоюет Кубок Стэнли.

Вегас Голден Найтс 2:3
(1:1, 1:2, 0:0)
Вашингтон Кэпиталз
31.05.2018, 03:00 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери 58:01 Брэйден Холтби
1-й период
07:58 Джеймс Нил (Л. Сбиса, Кол. Миллер)
16:43 Дерик Энгелланд
Ти. Джей. Оши 16:43
Ларс Эллер (А. Бураковски, М. Кемпны) 17:27
2-й период
Брукс Орпик 22:04
25:13 Алекс Так
Александр Овечкин (Л. Эллер, Н. Бэкстрем) 25:38
26:56 Эрик Хаула
Никлас II Бэкстрем 26:56
Брукс Орпик (Л. Эллер, А. Бураковски) 29:41
30:10 Райан Ривз
Дмитрий I Орлов 31:42
Ти. Джей. Оши 37:27
37:47 Ши Теодор (Рил. Смит, В. Карлссон)
3-й период
Том Уилсон 43:13
Ларс Эллер 44:05
Овертайм
60:00 Эрик Хаула
60:00 Эрик Хаула
Статистика
23 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вегас Голден Найтс
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НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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