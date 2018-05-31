Гол Овечкина помог «Вашингтону» сравнять счет в серии с «Вегасом» в финале плей-офф НХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Джеймс Нил (8-я минута) и Ши Теодор (38). У гостей отличились Ларс Эллер (18), Александр Овечкин (26) и Брукс Орпик (30).

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил травму — за пять минут до конца первого периода защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб совершил против него жесткий силовой прием, россиянин покинул площадку, держась за руку, и больше на лед не вернулся.

Кузнецов является лучшим бомбардиром текущего плей-офф с 25 очками (11+14). Ранее он побил клубный рекорд по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, установленный в 2009 году Овечкиным. Кроме того, он прервал результативную серию в плей-офф из 11 матчей. Овечкин идет на втором месте в списке бомбардиров с 24 (13+11) очками.