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10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вегас» — «Вашингтон»: самый результативный финал НХЛ за 35 лет

В Лас-Вегасе начался второй финальный матч Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Вашингтоном».

Источник: AP 2018

В первой игре «Голден Найтс» победил 6:4.

Во втором матче «Вашингтон» ведет 3:2. По количеству заброшенных шайб (15) это самый результативный финал НХЛ за 35 лет. В 1982 году «Ванкувер» и «Айлендерс» забросили в первых двух матчах 21 шайбу.

Вегас Голден Найтс 2:3
(1:1, 1:2, 0:0)
Вашингтон Кэпиталз
31.05.2018, 03:00 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери 58:01 Брэйден Холтби
1-й период
07:58 Джеймс Нил (Л. Сбиса, Кол. Миллер)
16:43 Дерик Энгелланд
Ти. Джей. Оши 16:43
Ларс Эллер (А. Бураковски, М. Кемпны) 17:27
2-й период
Брукс Орпик 22:04
25:13 Алекс Так
Александр Овечкин (Л. Эллер, Н. Бэкстрем) 25:38
26:56 Эрик Хаула
Никлас II Бэкстрем 26:56
Брукс Орпик (Л. Эллер, А. Бураковски) 29:41
30:10 Райан Ривз
Дмитрий I Орлов 31:42
Ти. Джей. Оши 37:27
37:47 Ши Теодор (Рил. Смит, В. Карлссон)
3-й период
Том Уилсон 43:13
Ларс Эллер 44:05
Овертайм
60:00 Эрик Хаула
60:00 Эрик Хаула
Статистика
23 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вегас Голден Найтс
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