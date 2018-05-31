ФИФА решила проводить мировое первенство ровно 90 лет назад.
«Вегас» — «Вашингтон»: самый результативный финал НХЛ за 35 лет
В
В
В первой игре «Голден Найтс» победил 6:4.
Во втором матче «Вашингтон» ведет 3:2. По количеству заброшенных шайб (15) это самый результативный финал НХЛ за 35 лет. В 1982 году «Ванкувер» и «Айлендерс» забросили в первых двух матчах 21 шайбу.
|Вегас Голден Найтс
|
2:3
(1:1, 1:2, 0:0)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери 58:01
|Брэйден Холтби
|1-й период
|07:58
|Джеймс Нил (Л. Сбиса, Кол. Миллер)
|16:43
|Дерик Энгелланд
|Ти. Джей. Оши
|16:43
|Ларс Эллер (А. Бураковски, М. Кемпны)
|17:27
|2-й период
|Брукс Орпик
|22:04
|25:13
|Алекс Так
|Александр Овечкин (Л. Эллер, Н. Бэкстрем)
|25:38
|26:56
|Эрик Хаула
|Никлас II Бэкстрем
|26:56
|Брукс Орпик (Л. Эллер, А. Бураковски)
|29:41
|30:10
|Райан Ривз
|Дмитрий I Орлов
|31:42
|Ти. Джей. Оши
|37:27
|37:47
|Ши Теодор (Рил. Смит, В. Карлссон)
|3-й период
|Том Уилсон
|43:13
|Ларс Эллер
|44:05
|Овертайм
|60:00
|Эрик Хаула
|60:00
|Эрик Хаула
|23
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс)