Лучший бомбардир плей-офф НХЛ Кузнецов получил травму в матче финальной серии

За пять минут до конца первого периода защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб совершил жесткий силовой прием против Кузнецова в центральной зоне. Россиянин покинул площадку, держась за руку, и больше на лед не вернулся.

Кузнецов является лучшим бомбардиром текущего плей-офф с 25 очками (11+14). Ранее он побил клубный рекорд по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, установленный в 2009 году Александром Овечкиным. Кроме того, в его активе результативная серия в плей-офф из 11 матчей.