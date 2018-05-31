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10:03 (мск), источник: ТАСС

Лучший бомбардир плей-офф НХЛ Кузнецов получил травму в матче финальной серии

ТАСС, 31 мая. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил травму во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегасом».

За пять минут до конца первого периода защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб совершил жесткий силовой прием против Кузнецова в центральной зоне. Россиянин покинул площадку, держась за руку, и больше на лед не вернулся.

Кузнецов является лучшим бомбардиром текущего плей-офф с 25 очками (11+14). Ранее он побил клубный рекорд по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, установленный в 2009 году Александром Овечкиным. Кроме того, в его активе результативная серия в плей-офф из 11 матчей.

«Вегас» ведет в серии с «Вашингтоном» со счетом 1−0.

Вегас Голден Найтс 2:3
(1:1, 1:2, 0:0)
Вашингтон Кэпиталз
31.05.2018, 03:00 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери 58:01 Брэйден Холтби
1-й период
07:58 Джеймс Нил (Л. Сбиса, Кол. Миллер)
16:43 Дерик Энгелланд
Ти. Джей. Оши 16:43
Ларс Эллер (А. Бураковски, М. Кемпны) 17:27
2-й период
Брукс Орпик 22:04
25:13 Алекс Так
Александр Овечкин (Л. Эллер, Н. Бэкстрем) 25:38
26:56 Эрик Хаула
Никлас II Бэкстрем 26:56
Брукс Орпик (Л. Эллер, А. Бураковски) 29:41
30:10 Райан Ривз
Дмитрий I Орлов 31:42
Ти. Джей. Оши 37:27
37:47 Ши Теодор (Рил. Смит, В. Карлссон)
3-й период
Том Уилсон 43:13
Ларс Эллер 44:05
Овертайм
60:00 Эрик Хаула
60:00 Эрик Хаула
Статистика
23 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вегас Голден Найтс
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