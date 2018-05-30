«Вегас» — «Вашингтон»: что не так с судейством в НХЛ?

Источник: AFP 2018

Корреспондент «СЭ» объясняет, почему работу арбитров в этом плей-офф НХЛ и финале Кубка Стэнли «Вегас» — «Вашингтон» (1−0 в серии) сложно признать идеальной.

О странном судействе первого матча финала говорилось и до сих пор говорится очень много. Несколько пропущенных судьями нарушений на ровном месте мало кого оставили равнодушными. Больше других запомнился очевидный толчок клюшкой в спину защитнику «Кэпиталз» Джону Карлсону со стороны силового форварда «Вегаса» Райана Ривза на чужом пятачке. Арбитры этот эпизод проигнорировали, а через пару секунд грубиян, оставшись в одиночестве, забил гол, сделав счет 4:4. Ключевой момент в игре, повлиявший на ее исход!

<iframe src='https://www.nhl.com/ru/video/embed/reaves-top-shelf-tally/t-277521762/c-60482803?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сами хоккеисты стараются придерживаться рамок, принятых в политкорректной Америке, где тысячу раз приходится подумать, прежде чем сделать резкое заявление. Однако наши заокеанские коллеги мимо столь вопиющих фактов не прошли. Для НХЛ подобная реакция вообще кажется нонсенсом. Нельзя считать, что в лиге играют и работают исключительно боги своего дела, никогда не допускающие ошибок и не попадающие в скандальные ситуации.

Вспоминается история 30-летней давности с участием главного тренера «Нью-Джерси» Джима Шенфельда и одиозного арбитра Дона Кохарски. После кубкового матча, который закончился крупной победой «Бостона», было все. Словесная перепалка, оскорбления со стороны тренера и якобы совершенный им толчок, в результате которого Кохарски чуть не упал с лестницы в подтрибунном помещении. Это редчайший случай. Арбитры жили и живут в своем мире, куда другим участникам действа путь закрыт. Их структура полностью закрыта для остальных — это «государство в государстве».

С ходу вспомнить, когда качество судейства и планка допустимой жесткости, заданная арбитрами, настолько подвергались сомнению, как сейчас, проблематично. Игру обслуживали Марк Джоаннетт и Уэс Макколи. Оба — общепризнанные маэстро своего дела, которые на протяжении нескольких лет считаются одними из лучших рефери НХЛ. Неужели на них нашло какое-то затмение? Конечно, нет.

Произошедшее не укладывается в категорию внезапных случайностей. Дело в том, что именно в этом плей-офф разные арбитры допускают на удивление много грубых ошибок. Пропущенный удар клюшкой за авторством защитника «Тампы» Антона Строльмана по отношению к форварду «Бостона» Брэду Маршану, убегавшему один на один. Незасчитанный в крайне спорном моменте гол нападающего «Питтсбурга» Патрика Хернквиста, забитый «Вашингтону». Целая эпопея, связанная с поведением и дисквалификацией агрессора «Кэпиталз» Тома Уилсона.

Она получила продолжение и в финале. Мощный форвард атаковал бомбардира «Вегаса» Джонатана Маршессо, когда тот давно расстался с шайбой. Похоже, Уилсон останется безнаказанным. Фантомные нарушения на игроке «Болтс» Викторе Хедмана — это полный цирк! В одном случае он сам попал себе клюшкой в лицо, в другом не успел увернуться от летящей шайбы. Однако судьи наказали малыми штрафами нападающих «Бостона» и «Вашингтона», соответственно Давида Пастрняка и Ти Джея Оши. Набор ляпов ужасающий. Ореол «лучших в мире» на глазах сходит на нет.

Лишний раз вспоминать, что в плей-офф НХЛ карают только за «умышленное убийство», даже не хочется. Иногда арбитры вообще забывают про свисток. Нам такие вещи знакомы по КХЛ, ничего нового в таком подходе нет. Не в лиге дело, а в универсальных для всего мира принципах. Судьи предпочитают оставаться в стороне, давая возможность игрокам разбираться самим, кто сильнее.

Тут сложно избежать определенных вольностей в трактовке разных эпизодов, что и приводит к эпизодам, как в случае с шайбой Ривза. По окончании сезона НХЛ обязательно вернется к данной проблеме. Реагировать на возмущение широких масс и делать необходимые выводы там умеют отлично.

Обычно принято на чем свет стоит клеймить российских арбитров. Благо у нас нет корпоративной традиции игнорировать очевидные недостатки. Общий уровень, наших судей, наверное, немного пониже, что легко объяснить темпом и иной динамикой игры на больших площадках.

Но есть и одно преимущество.

Главный по судейству Алексей Анисимов старается как можно чаще разъяснять любые спорные эпизоды и в прессе, и на телевидении. В этом плане по сравнению с НХЛ он смотрится выигрышно.

Может, его американским и канадским коллегам пришло время вылезть из скорлупы и стать более открытыми? Пока остается лишь верить, что по ходу финала неоднозначных решений больше не будет.

В финале Кубка Стэнли играл «Вегас» и «Вашингтон». Первый матч закончился со счетом 6:4 в пользу «Голден Найтс». Все игры серии начинаются в 20.00 по восточному времени (3.00 следующего дня по Москве).

Вторая игра состоится 30 мая (в ночь на четверг по Москве) в Лас-Вегасе, третья — 2 июня в Вашингтоне, четвертая — 4 июня в Вашингтоне. Пятая (если понадобится) встреча — 7 июня в Лас-Вегасе, шестая (если понадобится) — 10 июня в Вашингтоне, седьмая (если понадобится) — 13 июня в Лас-Вегасе.