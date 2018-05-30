Дрегер: Агент Ковальчука начал вести переговоры с клубами НХЛ

«Агентское сообщество будет занято в ближайшие недели. Илья Ковальчук присоединился к Джону Таваресу на рынке неограниченно свободных агентов. Агент Ковальчука Джей Пи Бэрри начал вести переговоры с клубами НХЛ, которые интересуются возможностью заключить контракт», — написал Дрегер в своём «твиттере».

Напомним, что в 816 матчах в НХЛ за карьеру форвард набрал 816 (417+399) очков, а последние пять сезонов отыграл в питерском СКА. До официального открытия рынка свободных агентов (1 июля) он не имеет права подписывать контракт в НХЛ, но имеет право принять условия по контракту.