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14:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Дрегер: Агент Ковальчука начал вести переговоры с клубами НХЛ

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер заявил, что агент Ильи Ковальчука Джей Пи Бэрри начал вести переговоры с клубами НХЛ, которые интересуются возможностью заключить контракт с российским нападающим.

Источник: РИА "Новости"

«Агентское сообщество будет занято в ближайшие недели. Илья Ковальчук присоединился к Джону Таваресу на рынке неограниченно свободных агентов. Агент Ковальчука Джей Пи Бэрри начал вести переговоры с клубами НХЛ, которые интересуются возможностью заключить контракт», — написал Дрегер в своём «твиттере».

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Напомним, что в 816 матчах в НХЛ за карьеру форвард набрал 816 (417+399) очков, а последние пять сезонов отыграл в питерском СКА. До официального открытия рынка свободных агентов (1 июля) он не имеет права подписывать контракт в НХЛ, но имеет право принять условия по контракту.

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