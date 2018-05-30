ФИФА решила проводить мировое первенство ровно 90 лет назад.
Форвард «Вегаса» подпел песне из фильма «Братья Блюз»
Нападающий «Голден Найтс» Райан Ривc был в хорошем настроении в первом матче финальной серии с «Вашингтоном».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Нападающий «Голден Найтс» Райан Ривc был в хорошем настроении в первом матче финальной серии с «Вашингтоном».
В 3-м периоде форвард подпел песне Minnie the Moocher из фильма «Братья Блюз» после того, как забил спорный гол, сделав счет 4:4.