Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Думали, будут стрелять: лодки РФ заперли Украину в Азовском море
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет?
Назван лучший город России для отдыха с детьми
Квартиру в Подмосковье можно купить за 500 тысяч рублей
Поклонники обсуждают постройневшую Анну Семенович
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
ШвецияБ3
Швейцария2
Хоккей. НХЛ
20.05
Виннипег Джетс1
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
22.05
Вашингтон Кэпиталз3
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
За отсутствие ОСАГО водителей хотят штрафовать каждый день
Что будет, если не посмотреть в зеркало
Хет-трик Месси принес победу сборной Аргентины
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб
Задержаны похитившие костюмы у труппы Киркорова школьники
ЕГЭ по химии и физике будут включать практическую часть
Почему все мы должны съедать хотя бы одно яйцо в день
Больная раком из Апатитов, которая обращалась к Путину, умерла
Загитовой подарили четырехкомнатную квартиру
Россиянку проучили за жалобы на детскую площадку
Фоторепортажи
22Дзюба взял Смольникова на руки
11Риккардо выиграл Гран-при Монако
12:31 (мск), источник: Sport24

«Если надо — будем драться». Овечкин собирается отомстить «Вегасу»

Ови недоволен судейством и обещает другой хоккей.

Источник: Sport24

Накануне второй игры финала Кубка Стэнли игроки «Вегаса» и «Вашингтона» — об итогах стартового матча серии, судействе и нервах.

Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз»:

— Мы вчера не играли в нашу лучшую игру, совершили много ошибок. Наше звено, можно сказать, не показало того хоккея, на который мы рассчитывали, в который умеем играть. Следующая матч очень важен для обеих команд. Будем играть и будем стараться.

Особых драк в первой игре не было. Но хоккей — это хоккей, без этого никуда. Силовая игра, много стычек, это плей-офф — здесь все поставлено на кон. Будем бороться.

Ждать ли сумасшедших сюжетом от следующих матчей? Все зависит от ситуации, здесь нельзя гадать, нельзя что-то придумывать. Если нужно — надо будет драться, если нужно — играть в более комбинационный, техничный хоккей.

Во время загрузки произошла ошибка.

По судейству в первой игре были очень спорные моменты. И с нашей стороны были удаления, и с их стороны, но всего лишь два удаления в матче финала Кубка Стэнли — это как-то не очень понятно.

Уверен, что завтра будет другой матч. Более напряженный и детальный (Русская версия официального сайта НХЛ).

Евгений Кузнецов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Надо играть немного острее. Да, их защитники хорошо катаются, но мы способны их продавливать. Если это не получается, всегда можно сделать «улитку», чтобы оставить шайбу в зоне или заставить их кататься за нами. Чтобы лучше начать, мы должны больше владеть шайбой, заставлять их дергаться на нас. Надо заставить соперника разворачиваться, тогда им будет тяжело.

Слава богу, с нервами у меня пока все нормально.

Я, наверное, все нервы в детстве еще потерял. Эмоции от атмосферы были только положительные. Вчера была очень агрессивная игра, но я не думаю, что так будет продолжаться и дальше.

Да, было много голов. Но все совершали много необязательных ошибок. Думаю, что не стоит ждать такой же результативности во втором матче.

Поддержка из России? Пишет много людей, друзей. После игры вижу 50−60 сообщений, но в половине двенадцатого вечера уже не хочется лезть в телефон. Сейчас не до общения. Если всем отвечать, придется потратить два-три часа. Настанет лето — обязательно со всеми пообщаюсь (Русская версия официального сайта НХЛ).

Дмитрий Орлов, защитник «Вашингтон Кэпиталз»:

— Вчера игра была сумасшедшей, но дальше вряд ли будет забиваться столько же голов. Обе команды не хотят столько пропускать и будут надежнее играть в обороне. Хотя по интенсивности и напряжению игра должна остаться такой же.

Все нервничали. Это же первая игра финала. Не волнуются и не боятся только дураки. Конечно, была нервозность, но с первой сменой все ушло, и стала появляться уверенность (Русская версия официального сайта НХЛ).

Во время загрузки произошла ошибка.

Алекс Так, нападающий «Вегас Голден Найтс»:

— Уже даже кубковая борода не спасает. Такое ощущение, будто нас и вправду стали узнавать не хуже, чем всех этих знаменитостей, которых в Лас-Вегасе немало. Люди постоянно останавливают, просят сфотографироваться. Особенно вечерами после матчей, если куда-нибудь заявишься — остановят точно. По мне так это просто здорово.

Я ведь всего лишь новичок, и мне нравится такое внимание. Никогда раньше ничего подобного не испытывал, так что стараюсь выполнять эти просьбы по максимуму. Фотографируюсь со всеми, кто подходит. До сих пор, кажется, никому не отказывал. Если кто-то хочет сделать со мной кадр или взять автограф, я всегда найду для этого время.

Во время загрузки произошла ошибка.

Я тоже много кого тут перевидал. С кем-то даже подружился. Например, с Криссом Энджелом (американский иллюзионист, гипнотизёр, йог, музыкант — прим. Sport24). Даже вчера после первого матча финала были с ним на связи. Он приглашал меня на одно из своих шоу. Классный парень! Мне очень нравится знакомиться с такими людьми, как он — артистами. У них совершенно другой стиль жизни, чем все, к чему я привык, живя на севере штата Нью-Йорк, вот уж это точно (Русская версия официального сайта НХЛ).

Второй раз серии «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится 31 мая в 3:00 по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Девушка, для которой Овечкин выиграет Кубок Стэнли. Фото жены главного русского форварда
Сколько заработают сборные за участие в чемпионате мира 2018. Премиальные Бразилии, России и других
Хет-трик Месси принес победу сборной Аргентины
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб
Футбольный стадион «Динамо» откроется в Москве до конца года
Гол Фарфана помог перуанцам победить сборную Шотландии
«Амкар» получил лицензию РФС
Источник: «Уфа» получила 500 тысяч евро за уход Семака
Новости
Авто
Новый ГОСТ с 1 июня: синяя разметка (и даже зеленая) Что в будущем изменится на наших дорогах и к чему надо готовиться водителям?
Hi-Tech
Странные персонажи захватывают мир (фото) Одними из главных персонажей этого года стали Instagram-блогер Lil Miquela и Instagram-модель Шуду Грэм, оказавшиеся виртуальными персонажами.
Кино
Равшана Куркова играет снайпершу: первые фото в образе Актриса рассказала о съемках фильма «Балканский рубеж», посвященного событиям, произошедшим в Югославии в 1999 году
Недвижимость
Квартиру в Подмосковье можно купить за 500 тысяч рублей
Названа средняя стоимость квартир в московских небоскребах
Загитовой подарили четырехкомнатную квартиру
Названа страна с самым дорогим жильем в мире
Леди
3 лучших места земли: как одеваться на российских курортах В последние годы, очень модно стало проводить лето в России, выбирая для отпуска внутренние курорты и санатории
Дети
41-летняя ведущая «Первого канала» родила дочку (фото) Светлана Зейналова стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
12 красивых полотенцесушителей для идеальной ванной комнаты
32 интерьера, в которых старый ковер стал изюминкой
Что делать, если у вас в квартире низкие потолки
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь