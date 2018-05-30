«Если надо — будем драться». Овечкин собирается отомстить «Вегасу»

Источник: Sport24

Накануне второй игры финала Кубка Стэнли игроки «Вегаса» и «Вашингтона» — об итогах стартового матча серии, судействе и нервах.

Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз»:

— Мы вчера не играли в нашу лучшую игру, совершили много ошибок. Наше звено, можно сказать, не показало того хоккея, на который мы рассчитывали, в который умеем играть. Следующая матч очень важен для обеих команд. Будем играть и будем стараться.

Особых драк в первой игре не было. Но хоккей — это хоккей, без этого никуда. Силовая игра, много стычек, это плей-офф — здесь все поставлено на кон. Будем бороться.

Ждать ли сумасшедших сюжетом от следующих матчей? Все зависит от ситуации, здесь нельзя гадать, нельзя что-то придумывать. Если нужно — надо будет драться, если нужно — играть в более комбинационный, техничный хоккей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjYzl4Mh8i_/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjYzl4Mh8i_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">GET GAME 2️⃣ #ALLCAPS #StanleyCup</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/capitals/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Washington Capitals</a> (@capitals) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-30T04:09:10+00:00">29 Май 2018 в 9:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По судейству в первой игре были очень спорные моменты. И с нашей стороны были удаления, и с их стороны, но всего лишь два удаления в матче финала Кубка Стэнли — это как-то не очень понятно.

Уверен, что завтра будет другой матч. Более напряженный и детальный (Русская версия официального сайта НХЛ).

Евгений Кузнецов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Надо играть немного острее. Да, их защитники хорошо катаются, но мы способны их продавливать. Если это не получается, всегда можно сделать «улитку», чтобы оставить шайбу в зоне или заставить их кататься за нами. Чтобы лучше начать, мы должны больше владеть шайбой, заставлять их дергаться на нас. Надо заставить соперника разворачиваться, тогда им будет тяжело.

Слава богу, с нервами у меня пока все нормально.

Я, наверное, все нервы в детстве еще потерял. Эмоции от атмосферы были только положительные. Вчера была очень агрессивная игра, но я не думаю, что так будет продолжаться и дальше.

Да, было много голов. Но все совершали много необязательных ошибок. Думаю, что не стоит ждать такой же результативности во втором матче.

Поддержка из России? Пишет много людей, друзей. После игры вижу 50−60 сообщений, но в половине двенадцатого вечера уже не хочется лезть в телефон. Сейчас не до общения. Если всем отвечать, придется потратить два-три часа. Настанет лето — обязательно со всеми пообщаюсь (Русская версия официального сайта НХЛ).

Дмитрий Орлов, защитник «Вашингтон Кэпиталз»:

— Вчера игра была сумасшедшей, но дальше вряд ли будет забиваться столько же голов. Обе команды не хотят столько пропускать и будут надежнее играть в обороне. Хотя по интенсивности и напряжению игра должна остаться такой же.

Все нервничали. Это же первая игра финала. Не волнуются и не боятся только дураки. Конечно, была нервозность, но с первой сменой все ушло, и стала появляться уверенность (Русская версия официального сайта НХЛ).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjI2PyCBNwQ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:45.74074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjI2PyCBNwQ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Time to do the thing #ALLCAPS</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/capitals/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Washington Capitals</a> (@capitals) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-23T23:22:59+00:00">23 Май 2018 в 4:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Алекс Так, нападающий «Вегас Голден Найтс»:

— Уже даже кубковая борода не спасает. Такое ощущение, будто нас и вправду стали узнавать не хуже, чем всех этих знаменитостей, которых в Лас-Вегасе немало. Люди постоянно останавливают, просят сфотографироваться. Особенно вечерами после матчей, если куда-нибудь заявишься — остановят точно. По мне так это просто здорово.

Я ведь всего лишь новичок, и мне нравится такое внимание. Никогда раньше ничего подобного не испытывал, так что стараюсь выполнять эти просьбы по максимуму. Фотографируюсь со всеми, кто подходит. До сих пор, кажется, никому не отказывал. Если кто-то хочет сделать со мной кадр или взять автограф, я всегда найду для этого время.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfSRM-LlBgS/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfSRM-LlBgS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Thanks @crissangel for having me to your show at the Luxor! What an unbelievable performance! #mindfreak</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/alextuch89/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alex Tuch</a> (@alextuch89) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-17T05:06:07+00:00">16 Фев 2018 в 9:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Я тоже много кого тут перевидал. С кем-то даже подружился. Например, с Криссом Энджелом (американский иллюзионист, гипнотизёр, йог, музыкант — прим. Sport24). Даже вчера после первого матча финала были с ним на связи. Он приглашал меня на одно из своих шоу. Классный парень! Мне очень нравится знакомиться с такими людьми, как он — артистами. У них совершенно другой стиль жизни, чем все, к чему я привык, живя на севере штата Нью-Йорк, вот уж это точно (Русская версия официального сайта НХЛ).

Второй раз серии «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится 31 мая в 3:00 по московскому времени.