Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Климкин прокомментировал убийство журналиста Бабченко в Киеве
Первые впечатления о новом поколении Volkswagen Touareg
41-летняя Диана Крюгер впервые станет мамой
Загитовой подарили четырехкомнатную квартиру
Бондарчук, Собчак и Оболенцева посетили гастрономический ужин
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
ШвецияБ3
Швейцария2
Хоккей. НХЛ
20.05
Виннипег Джетс1
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
22.05
Вашингтон Кэпиталз3
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Путина спросили про дорогой бензин
Чем обернется решение Украины не платить РФ долги
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет?
Установлен рекорд вместимости «Запорожца» (видео)
Футбольный стадион «Динамо» откроется в Москве до конца года
Овечкин: Второй матч финала Кубка Стэнли будет более напряженным
Галкин показал архивное фото своих родителей с Пугачевой
Назван лучший город России для отдыха с детьми
Поклонники обсуждают постройневшую Анну Семенович
Ирина Понаровская кардинально сменила прическу
Загитовой подарили четырехкомнатную квартиру
Россиянку проучили за жалобы на детскую площадку
Фоторепортажи
11Самые русские финалисты Кубка Стэнли
15«Химки» выбили «Локомотив»
10:19 (мск), источник: Р-Спорт

Кузнецов: «Вашингтону» надо играть острее, заставлять «Вегас» «дергаться» на нас

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов перед вторым матчем финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» заявил, что его команде нужно играть острее и больше владеть шайбой.

Источник: AP 2018

«Вашингтон» в понедельник на выезде уступил «Вегасу» в стартовом матче серии со счетом 4:6.

Читайте также
Не стоит переоценивать «Вегас». «Вашингтон» проиграл первый матч не по делу

Следующая игра серии до четырех побед пройдет также на площадке «Вегаса» 30 мая.

«Вчера мы показали не свой хоккей, хотя в целом эмоции от игры остались положительные. Надо играть немного острее. Чтобы лучше начать, мы должны больше владеть шайбой, заставлять их дергаться на нас. Надо заставить соперника разворачиваться, тогда им будет тяжело. Да, было много голов, но все совершали много необязательных ошибок. Думаю, что не стоит ждать такой же результативности во втором матче», — сказал Кузнецов, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметил, что по интенсивности и напряжению вторая игра должна получиться такой же, как и первый матч.

«Я бы не стал говорить, что у нас все было хорошо — потерь было многовато, хотя и хорошее было. Я лично сыграл удачно, дай бог, чтобы и дальше так было. Надо добавлять, как и всем, продолжать биться друг за друга. На судей не обращаем внимание. Не надо на это распыляться и тратить эмоции. Главное — самим не допускать глупых удалений», — сказал Орлов.

«Вчера игра была сумасшедшей, но дальше вряд ли будет забиваться столько же голов. Хотя по интенсивности и напряжению игра должна остаться такой же. Конечно, ажиотаж большой, и это чувствуется. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Это не наш предел. Нам нужен Кубок Стэнли», — продолжил российский хоккеист.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Слухи о третьей мировой: зачем английские болельщики придумывают про войну
Сексапильная украинская фитнес-тренер, увидев которую вы захотите пойти в спортзал
Хет-трик Месси принес победу сборной Аргентины
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб
Футбольный стадион «Динамо» откроется в Москве до конца года
Овечкин: Второй матч финала Кубка Стэнли будет более напряженным
Гол Фарфана помог перуанцам победить сборную Шотландии
«Амкар» получил лицензию РФС
Рауш: Сборная России на ЧМ способна повторить успех Евро-2008
Спорт-Экспресс
Авто
Новый ГОСТ с 1 июня: синяя разметка (и даже зеленая) Что в будущем изменится на наших дорогах и к чему надо готовиться водителям?
Hi-Tech
Странные персонажи захватывают мир (фото) Одними из главных персонажей этого года стали Instagram-блогер Lil Miquela и Instagram-модель Шуду Грэм, оказавшиеся виртуальными персонажами.
Кино
Равшана Куркова играет снайпершу: первые фото в образе Актриса рассказала о съемках фильма «Балканский рубеж», посвященного событиям, произошедшим в Югославии в 1999 году
Недвижимость
Квартиру в Подмосковье можно купить за 500 тысяч рублей
Загитовой подарили четырехкомнатную квартиру
Подмосковные дачи подешевели за год на миллион рублей
Россиянку проучили за жалобы на детскую площадку
Леди
3 лучших места земли: как одеваться на российских курортах В последние годы, очень модно стало проводить лето в России, выбирая для отпуска внутренние курорты и санатории
Дети
41-летняя ведущая «Первого канала» родила дочку (фото) Светлана Зейналова стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
12 красивых полотенцесушителей для идеальной ванной комнаты
32 интерьера, в которых старый ковер стал изюминкой
Что делать, если у вас в квартире низкие потолки
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь