Кузнецов: «Вашингтону» надо играть острее, заставлять «Вегас» «дергаться» на нас

Источник: AP 2018

«Вашингтон» в понедельник на выезде уступил «Вегасу» в стартовом матче серии со счетом 4:6.

Следующая игра серии до четырех побед пройдет также на площадке «Вегаса» 30 мая.

«Вчера мы показали не свой хоккей, хотя в целом эмоции от игры остались положительные. Надо играть немного острее. Чтобы лучше начать, мы должны больше владеть шайбой, заставлять их дергаться на нас. Надо заставить соперника разворачиваться, тогда им будет тяжело. Да, было много голов, но все совершали много необязательных ошибок. Думаю, что не стоит ждать такой же результативности во втором матче», — сказал Кузнецов, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметил, что по интенсивности и напряжению вторая игра должна получиться такой же, как и первый матч.

«Я бы не стал говорить, что у нас все было хорошо — потерь было многовато, хотя и хорошее было. Я лично сыграл удачно, дай бог, чтобы и дальше так было. Надо добавлять, как и всем, продолжать биться друг за друга. На судей не обращаем внимание. Не надо на это распыляться и тратить эмоции. Главное — самим не допускать глупых удалений», — сказал Орлов.