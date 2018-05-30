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10:14 (мск), источник: ТАСС

Овечкин: Второй матч финальной серии НХЛ для «Вашингтона» будет более напряженным

ТАСС, 30 мая. Вторая игра финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегасом» будет для «Вашингтона» более напряженной и детальной. Такое мнение высказал российский нападающий команды Александр Овечкин, слова которого приводит пресс-служба НХЛ.

Источник: AP 2018

В первой игре серии до четырех побед финала Кубка Стэнли «Вашингтон» в гостях проиграл «Вегасу» со счетом 4:6.

«Следующая игра очень важна для обеих команд, будем играть и стараться, — сказал Овечкин. — Не важно, что происходит, надо просто придерживаться своего подхода, вчера мы играли не лучшим образом, но завтра будет новый день, новый матч. Вообще нам надо намного лучше играть в средней зоне, лучше контролировать шайбу, задерживаться в их зоне. В первой игре многие отскоки сыграли в их пользу, уверен, что завтра будет другой матч — более напряженный и детальный».

Второй матч серии состоится в ночь на 31 мая в Лас- Вегасе.

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