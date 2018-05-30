Овечкин: Второй матч финальной серии НХЛ для «Вашингтона» будет более напряженным

«Следующая игра очень важна для обеих команд, будем играть и стараться, — сказал Овечкин. — Не важно, что происходит, надо просто придерживаться своего подхода, вчера мы играли не лучшим образом, но завтра будет новый день, новый матч. Вообще нам надо намного лучше играть в средней зоне, лучше контролировать шайбу, задерживаться в их зоне. В первой игре многие отскоки сыграли в их пользу, уверен, что завтра будет другой матч — более напряженный и детальный».