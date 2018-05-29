Не стоит переоценивать «Вегас». «Вашингтон» проиграл первый матч не по делу
Корреспондент «СЭ» подводит итоги первого матча финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Вашингтоном» (6:4).
Корреспондент «СЭ» подводит итоги первого матча финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Вашингтоном» (6:4).
Если вы болельщик «Вашингтона» — у вас точно есть повод для улыбки. Да, первый матч проигран, но проигран не сказать, что по делу. «Кэпс» проспали начало первого и второго периодов, но в остальное время были лучше. Сдержали количество атак с ходу против самой бегущей команды НХЛ в удобоваримых пределах. Отыгрывались, выходили вперед, забрасывали очень красивые шайбы, создали больше моментов, в том числе — шикарный момент на последней минуте с выводом на пустые ворота, и только отчаянный взмах клюшкой Брэйдена Макнэбба помешал Ларсу Эллеру сравнять счет.
К слову, тот самый взмах Макнэбба, какими бы ни были трактовки и установки для судей, — железобетонные две минуты за удар клюшкой. При большом желании можно даже штрафной бросок было дать — под критерии подходит. А если бы клюшка Эллера сломалась — и без большого.
И гол Райана Ривза никоим образом нельзя было засчитывать. Точно такие же железобетонные две минуты за удар клюшкой в спину, что позволило Ривзу и пространство себе выгадать, и освободиться от опеки. Плюс — в том же эпизоде Томаш Носек зарядил по лицу Михалу Кемпни. Можно еще вспомнить удар в голову клюшкой Дмитрию Орлову от Алекса Така. Удар черенком, за что можно и пять минут схлопотать.
Но не за одну попытку за весь матч. Ну и, считай, важнейший четвертый гол «Вегаса» случился благодаря просчету арбитров, а вероятный пятый «Столичных» — не случился
Вылетевшее из конька Деванте
По времени контроля шайбы в зоне атаки «Кэпс» превзошли соперника более чем в полтора раза. Качественных атак с ходу было меньше, чем у «Рыцарей». Но это обусловлено тем, что Барри Тротц был нацелен на сбитие темпа. А не на его нагнетание, как у Галлана с совершенно потрясающим форчеком в начале первого и второго периодов. Вот тут защитники Тротца слегка подрастерялись. Но определенно приноравливались. И проблема с чужим пятаком, куда никак не могли забраться, потеряла актуальность ко второй половине первой двадцатиминутки.
Тройку Евгения Кузнецова погоняли немного, заставили защищаться поначалу — наложением тройки Вильяма Карлссона, которой здорово помогали Нэйт Шмидт и Макнэбб, но и это осталось в прошлом, когда Кузя раскочегарился. Он, кстати, лучший в лиге в
«Вегас» крут. «Вегас» быстр. «Вегас» силен. И все же первый матч показал, что не стоит эту команду переоценивать. Напрашивается слово «ремесленничество». Обставленное, впрочем, по высшему классу, предельно автоматизированное, с кучей наворотов. Но у «Вашингтона» полно преимуществ и в целом отличный шанс выиграть Кубок Стэнли.
|Вегас Голден Найтс
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6:4
(2:2, 1:1, 3:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери
|Брэйден Холтби 58:09 (Б. Холтби 59:57)
|1-й период
|Андре Бураковски
|05:53
|07:15
|Колин Миллер (Э. Хаула)
|Бретт Коннолли (А. Бураковски, М. Кемпны)
|14:41
|Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, Я. Врана)
|15:23
|18:19
|Вильям Карлссон (Рил. Смит, Д. Энгелланд)
|2-й период
|23:21
|Райлли Смит (Д. Энгелланд, Д. Маршессо)
|Джон Карлсон (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
|28:29
|33:55
|3-й период
|Том Уилсон (А. Овечкин, Е. Кузнецов)
|41:10
|42:41
|Райан Ривз
|45:53
|Дэвид Перрон
|Том Уилсон
|45:53
|49:44
|Томаш Носек (Ш. Теодор)
|59:57
|п.в.
|Томаш Носек (Д. Перрон)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Т. Носек (Вегас Голден Найтс), Ш. Теодор (Вегас Голден Найтс), Д. Энгелланд (Вегас Голден Найтс)