Не стоит переоценивать «Вегас». «Вашингтон» проиграл первый матч не по делу

Источник: Спорт-Экспресс

Если вы болельщик «Вашингтона» — у вас точно есть повод для улыбки. Да, первый матч проигран, но проигран не сказать, что по делу. «Кэпс» проспали начало первого и второго периодов, но в остальное время были лучше. Сдержали количество атак с ходу против самой бегущей команды НХЛ в удобоваримых пределах. Отыгрывались, выходили вперед, забрасывали очень красивые шайбы, создали больше моментов, в том числе — шикарный момент на последней минуте с выводом на пустые ворота, и только отчаянный взмах клюшкой Брэйдена Макнэбба помешал Ларсу Эллеру сравнять счет.

К слову, тот самый взмах Макнэбба, какими бы ни были трактовки и установки для судей, — железобетонные две минуты за удар клюшкой. При большом желании можно даже штрафной бросок было дать — под критерии подходит. А если бы клюшка Эллера сломалась — и без большого.

И гол Райана Ривза никоим образом нельзя было засчитывать. Точно такие же железобетонные две минуты за удар клюшкой в спину, что позволило Ривзу и пространство себе выгадать, и освободиться от опеки. Плюс — в том же эпизоде Томаш Носек зарядил по лицу Михалу Кемпни. Можно еще вспомнить удар в голову клюшкой Дмитрию Орлову от Алекса Така. Удар черенком, за что можно и пять минут схлопотать.

И немалое такое количество фолов в обе стороны, оставшихся без внимания. Вот это — повод для беспокойства болельщиков «Вашингтона». Чьим серьезнейшим оружием являются спецбригады большинства. От игры которых можно оттолкнуться.

Но не за одну попытку за весь матч. Ну и, считай, важнейший четвертый гол «Вегаса» случился благодаря просчету арбитров, а вероятный пятый «Столичных» — не случился из-за того же.

Вылетевшее из конька Деванте Смит-Пелли лезвие, крайне удачный отскок на Вильяма Карлссона, странный гол Колина Миллера, штанги Ти Джея Оши и Джона Карлсона — «Кэпиталз» есть на что посетовать. При том что очень многое получалось. И тормозить «Вегас» в средней зоне, быстро и не агрессивно расставляясь. И переводить шайбу в зону атаки с ее контролем. И цепляться за нее, не давая разбежаться нападающим «Голден Найтс», всегда гораздым убежать в контратаку.

Из-за этого, кстати, и случились голы Никласа Бэкстрема и Карлсона. Мини-атаки с преимуществом в игрока, потому что центр в случае высокой вероятности перехвата или отбора сразу поднимался ближе к синей. Кстати, от этой практики Жерар Галлан во второй половине матча отказался. Ибо чревато ввиду очень высокого индивидуального мастерства ряда игроков «Кэпс». И их нацеленности на нестандартные ходы. Что дало еще больше пространства и территориального преимущества «Вашингтону».

Марк-Андре Флери в «Вегасе» стал играть куда более агрессивно, чем в «Питтсбурге». На этом его можно ловить. «Вашингтон» пытался — и получалось, что заставило «Цветка» немного нервничать.

По времени контроля шайбы в зоне атаки «Кэпс» превзошли соперника более чем в полтора раза. Качественных атак с ходу было меньше, чем у «Рыцарей». Но это обусловлено тем, что Барри Тротц был нацелен на сбитие темпа. А не на его нагнетание, как у Галлана с совершенно потрясающим форчеком в начале первого и второго периодов. Вот тут защитники Тротца слегка подрастерялись. Но определенно приноравливались. И проблема с чужим пятаком, куда никак не могли забраться, потеряла актуальность ко второй половине первой двадцатиминутки.

Тройку Евгения Кузнецова погоняли немного, заставили защищаться поначалу — наложением тройки Вильяма Карлссона, которой здорово помогали Нэйт Шмидт и Макнэбб, но и это осталось в прошлом, когда Кузя раскочегарился. Он, кстати, лучший в лиге в плей-офф по количеству точных передач в район пятака, входам в зону с контролем шайбы и контролю шайбы. Безусловная главная звезда «Вашингтона». Которой, впрочем, не хватает поддержки Александра Овечкина. Он никак не мог поймать нужный ритм. Возможно — из-за прилетевшей в голову шайбы. Тройка Эллера в порядке. Тройка Бэкстрема нередко вертела Энгелландом и Теодором. Просела только тройка Бигла. Он сам сыграл плохо. Ну, и выпускать с ними Юуса, значительно уступающего в габаритах всем, кто против него выходил, несколько недальновидно. Вот третью пару поддавили. Неудивительно — она почти все время выходила на точку в зону защиты. Тут Тротцу стоит поработать. Резервы есть.

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