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14:51 (мск), источник: Sport24

Американцы составили рейтинг игроков финала Кубка Стэнли. В тройке лучших — двое русских

В первой игре им это помогло не очень.

Источник: Sport24

Накануне финала плей-офф Национальной хоккейной лиги сайт спортивного телеканала ESPN представил рейтинг всех 50 хоккеистов «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз», которые могут принять участие в матчах решающей серии. Три российских игрока «Кэпиталз» по мнению американских журналистов попали в число пятнадцати лучших.

Вот какие позиции заняли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а также другие потенциальные герои финала в этом хоккейном чарте и небольшие резюме на них от экспертов ESPN.

1 место — Александр Овечкин, нападающий «Вашингтона»

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После 49 голов в регулярном чемпионате Овечкин стал самым эффектным форвардом и в плей-офф — у него 12 шайб и 10 голевых передач, форвард приложил руку к решающим моментам матчей в каждом раунде. Формулировка «Зверский режим» в отношении его игры будет преуменьшением.

2 место — Марк-Андре Флери, вратарь «Вегаса»

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Он является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» (приз лучшему игроку плей-офф НХЛ) среди всех игроков «Вегаса». Это опытный вратарь, показывающий вершину своей игры.

3 место — Евгений Кузнецов, нападающий «Вашингтона»

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Вечно молодой российский Робин для Бэтмена Овечкина. Кузнецов, вслед за 83-я очками в регулярке, показывает лучшую результативность в плей-офф — 24 балла.

4 место — Джонатан Маршессо, нападающий «Вегаса»

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В прошлом сезоне он был снайпером «Флориды», забросив 30 шайб и, казалось, должен вывести свою игру на новый уровень в топ-звене «Рыцарей». Пусть в этом чемпионате он забил всего 27 голов, зато удвоил показатель по количеству результативных передач — с 21 до 48.

5 место — Джон Карслон, защитник «Вашингтона»

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Господин Все для защиты «Кэпиталз» — он проводит на льду примерно 26 минут за игру и набрал уже 16 очков в 19 матчах. Карлсон не получил номинацию на приз лучшему защитнику сезона «Норрис Трофи», но получит хороший новый контракт этим летом.

14 место — Дмитрий Орлов, защитник «Вашингтона»

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У него было 31 очко в регулярном чемпионате, но в плей-офф Орлов поднял свой уровень на обеих сторонах площадки.

Интересно, что в первой игре финала, которая завершилась со счетом 6:4 в пользу «Вегаса», результат для «Голден Найтс» сделали хоккеисты, оказавшиеся в нижней половине рейтинга ESPN. Занявший 42-е место Райан Ривз в третьем периоде выровнял положение, а ставший 30-м Томаш Носек оформил победный дубль.

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Артем Гаев

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