Американцы составили рейтинг игроков финала Кубка Стэнли. В тройке лучших — двое русских
В первой игре им это помогло не очень.
В первой игре им это помогло не очень.
Накануне финала
Вот какие позиции заняли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а также другие потенциальные герои финала в этом хоккейном чарте и небольшие резюме на них от экспертов ESPN.
После 49 голов в регулярном чемпионате Овечкин стал самым эффектным форвардом и в
Он является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» (приз лучшему игроку
Вечно молодой российский Робин для Бэтмена Овечкина. Кузнецов, вслед за 83-я очками в регулярке, показывает лучшую результативность в
В прошлом сезоне он был снайпером «Флориды», забросив 30 шайб и, казалось, должен вывести свою игру на новый уровень в
Господин Все для защиты «Кэпиталз» — он проводит на льду примерно 26 минут за игру и набрал уже 16 очков в 19 матчах. Карлсон не получил номинацию на приз лучшему защитнику сезона «Норрис Трофи», но получит хороший новый контракт этим летом.
У него было 31 очко в регулярном чемпионате, но в
Интересно, что в первой игре финала, которая завершилась со счетом 6:4 в пользу «Вегаса», результат для «Голден Найтс» сделали хоккеисты, оказавшиеся в нижней половине рейтинга ESPN. Занявший 42-е место Райан Ривз в третьем периоде выровнял положение, а ставший 30-м Томаш Носек оформил победный дубль.
Артем Гаев