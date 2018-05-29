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14:40 (мск), источник: Sport24

Шайба прилетела в лицо Овечкину — он только поморщился. Самые брутальные эпизоды первой игры финала

Мощное предматчевое шоу, поющий игрок «Вегаса» и прыжок с тарзанки.

Источник: Sport24

Выход в финал розыгрыша Кубка Стэнли «Вегаса» и «Вашингтона» многие называли сенсационным, удивительным, даже случайным. У кого-то вообще были сомнения, что два этих клуба смогут выдать в главной серии хоккейного года достойное зрелище. Но уже первая игра показала, что противостояние «Голден Найтс» и «Кэпиталз» вполне способно стать одним из самых огненных среди финалов последних лет.

Все началось с эпичного предматчевого шоу, которое подготовил клуб из Лас-Вегаса. Есть подозрения, что ничего подобного вы не видели на хоккее ни разу в жизни.

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Кто должен объявлять стартовые составы в финале Кубка Стэнли? В игорной столице мира это право доверили самому крутому ринг-анонсеру планеты Майклу Баффлеру и не ошиблись.

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А посмотрите на настрой хоккеистов. Шайба прилетает в лицо капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, он слегка морщится и проверяет на месте ли все зубы. Больше никаких эмоций, выглядит очень брутально.

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Это нападающий «Вегаса» Райан Ривз. Минуту назад он сравнял счет в матче, впереди решающий отрезок игры. Самое время, чтобы попеть песни на скамейке запасных, жуя при этом жвачку.

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Весело в Лас-Вегасе и за пределами хоккейной арены, хотя вы, наверное, догадывались. Перед игрой болельщиков развлекал популярный рэпер Лил Джон.

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А легенда американского хоккея Джереми Реник развлекал себя сам. Он проспорил маскоту «Вегаса» прыжок с 350-метровой башни и получил нереальную порцию андреналина.

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В общем, финал Кубка Стэнли пока даже превосходит все ожидания, осталось только, чтобы российские игроки «Вашингтона» начали забивать, а их команда — побеждать. Без полноценной интриги решающая серия плей-офф остаться не должна.

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Артем Гаев

Вегас Голден Найтс 6:4
(2:2, 1:1, 3:1)
Вашингтон Кэпиталз
29.05.2018, 03:00 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери Брэйден Холтби 58:09 (Б. Холтби 59:57)
1-й период
Андре Бураковски 05:53
07:15 Колин Миллер (Э. Хаула)
Бретт Коннолли (А. Бураковски, М. Кемпны) 14:41
Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, Я. Врана) 15:23
18:19 Вильям Карлссон (Рил. Смит, Д. Энгелланд)
2-й период
23:21 Райлли Смит (Д. Энгелланд, Д. Маршессо)
Джон Карлсон (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем) 28:29
33:55
3-й период
Том Уилсон (А. Овечкин, Е. Кузнецов) 41:10
42:41 Райан Ривз
45:53 Дэвид Перрон
Том Уилсон 45:53
49:44 Томаш Носек (Ш. Теодор)
59:57 п.в. Томаш Носек (Д. Перрон)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Носек (Вегас Голден Найтс), Ш. Теодор (Вегас Голден Найтс), Д. Энгелланд (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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