Шайба прилетела в лицо Овечкину — он только поморщился. Самые брутальные эпизоды первой игры финала
Мощное предматчевое шоу, поющий игрок «Вегаса» и прыжок с тарзанки.
Мощное предматчевое шоу, поющий игрок «Вегаса» и прыжок с тарзанки.
Выход в финал розыгрыша Кубка Стэнли «Вегаса» и «Вашингтона» многие называли сенсационным, удивительным, даже случайным. У
Все началось с эпичного предматчевого шоу, которое подготовил клуб из
Кто должен объявлять стартовые составы в финале Кубка Стэнли? В игорной столице мира это право доверили самому крутому
А посмотрите на настрой хоккеистов. Шайба прилетает в лицо капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, он слегка морщится и проверяет на месте ли все зубы. Больше никаких эмоций, выглядит очень брутально.
Это нападающий «Вегаса» Райан Ривз. Минуту назад он сравнял счет в матче, впереди решающий отрезок игры. Самое время, чтобы попеть песни на скамейке запасных, жуя при этом жвачку.
Весело в
А легенда американского хоккея Джереми Реник развлекал себя сам. Он проспорил маскоту «Вегаса» прыжок с 350-метровой башни и получил нереальную порцию андреналина.
В общем, финал Кубка Стэнли пока даже превосходит все ожидания, осталось только, чтобы российские игроки «Вашингтона» начали забивать, а их команда — побеждать. Без полноценной интриги решающая серия
Артем Гаев
|Вегас Голден Найтс
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6:4
(2:2, 1:1, 3:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери
|Брэйден Холтби 58:09 (Б. Холтби 59:57)
|1-й период
|Андре Бураковски
|05:53
|07:15
|Колин Миллер (Э. Хаула)
|Бретт Коннолли (А. Бураковски, М. Кемпны)
|14:41
|Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, Я. Врана)
|15:23
|18:19
|Вильям Карлссон (Рил. Смит, Д. Энгелланд)
|2-й период
|23:21
|Райлли Смит (Д. Энгелланд, Д. Маршессо)
|Джон Карлсон (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
|28:29
|33:55
|3-й период
|Том Уилсон (А. Овечкин, Е. Кузнецов)
|41:10
|42:41
|Райан Ривз
|45:53
|Дэвид Перрон
|Том Уилсон
|45:53
|49:44
|Томаш Носек (Ш. Теодор)
|59:57
|п.в.
|Томаш Носек (Д. Перрон)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Т. Носек (Вегас Голден Найтс), Ш. Теодор (Вегас Голден Найтс), Д. Энгелланд (Вегас Голден Найтс)