«Вегас» мог бы не забивать два решающих гола". Овечкин — о поражении на старте финала плей-офф
Капитан «Вашингтона» пообещал, что серия будет долгой.
Капитан «Вашингтона» пообещал, что серия будет долгой.
В первом матче финала
Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:
— Чувствовалась нервозность, мы были немного не в своей тарелке. Мы допустили ошибки, которые нельзя допускать. Соперник забил два таких решающих гола, которых мог и не забивать. Это исключительно наша вина, дело не в сопернике. Мы действовали чуть неправильно. Во второй игре надо лучше двигаться, тогда все будет нормально.
Нам надо забыть про ошибки и двигаться вперед. Да, мы провели не лучший матч. Плохо контролировали шайбу, неважно входили в зону. Но мы на 100 процентов уверены в себе. Серия будет сложной и длинной (Официальный сайт НХЛ).
Томаш Носек, нападающий «Вегас Голден Найтс»:
«Вообще, я стараюсь играть так на протяжении всего года. Просто иногда мне не хватает удачи. Сегодня всё наше четвертое звено сыграло отлично. Однако это только первая победа. Одержим ещё три — тогда и повеселимся.
Момент, когда я забил победный гол с паса Теодора? Я просто смотрел на шайбу. На самом деле, передача была не такой уж простой, поэтому мне было нужно не терять концентрацию и нанести бросок в нужный момент (Официальный сайт НХЛ).
Барри Троц, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»:
— Я надеюсь, что мы сможем ответить за это поражение, потому что мы способны на большее. Я считаю, что мы способны играть лучше, и это радует. Для многих ребят — это первый финал НХЛ в карьере, они получили необходимый опыт. В меня вселяет надежду мысль, что у нашего хоккея есть другой уровень (Официальный сайт НХЛ).
Жерар Галлан, главный тренер «Вегас Голден Найтс»:
— Сегодня не все наши игроки выглядели так, как хотелось бы. Игра была очень неровной. Мы позволили «Вашингтону» создать очень много опасных моментов, хотя и сами имели немало шансов. Думаю, что следующий матч получится более аккуратным. Оба соперника будут играть лучше (Официальный сайт НХЛ).
— Я вижу, что в каждом матче мы способны вернуться в игру при любом счете. Сегодня мы доказали это снова (Официальный сайт НХЛ).
Нэйт Шмидт, защитник «Вегас Голден Найтс»:
— Мы чувствовали, как развивается игра. Как только забивал соперник, мы сразу же отвечали. Было очень много эмоций. В таких играх важно все держать под контролем. Не думаю, что у нас в
|Вегас Голден Найтс
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6:4
(2:2, 1:1, 3:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери
|Брэйден Холтби 58:09 (Б. Холтби 59:57)
|1-й период
|Андре Бураковски
|05:53
|07:15
|Колин Миллер (Э. Хаула)
|Бретт Коннолли (А. Бураковски, М. Кемпны)
|14:41
|Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, Я. Врана)
|15:23
|18:19
|Вильям Карлссон (Рил. Смит, Д. Энгелланд)
|2-й период
|23:21
|Райлли Смит (Д. Энгелланд, Д. Маршессо)
|Джон Карлсон (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
|28:29
|33:55
|3-й период
|Том Уилсон (А. Овечкин, Е. Кузнецов)
|41:10
|42:41
|Райан Ривз
|45:53
|Дэвид Перрон
|Том Уилсон
|45:53
|49:44
|Томаш Носек (Ш. Теодор)
|59:57
|п.в.
|Томаш Носек (Д. Перрон)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Т. Носек (Вегас Голден Найтс), Ш. Теодор (Вегас Голден Найтс), Д. Энгелланд (Вегас Голден Найтс)