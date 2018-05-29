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11:18 (мск), источник: Sport24

«Вегас» мог бы не забивать два решающих гола". Овечкин — о поражении на старте финала плей-офф

Капитан «Вашингтона» пообещал, что серия будет долгой.

Источник: Sport24

В первом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:4. Игроки и тренеры команд — об одном из самых сумасшедших матчей этого розыгрыша Кубка Стэнли.

Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Чувствовалась нервозность, мы были немного не в своей тарелке. Мы допустили ошибки, которые нельзя допускать. Соперник забил два таких решающих гола, которых мог и не забивать. Это исключительно наша вина, дело не в сопернике. Мы действовали чуть неправильно. Во второй игре надо лучше двигаться, тогда все будет нормально.

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Нам надо забыть про ошибки и двигаться вперед. Да, мы провели не лучший матч. Плохо контролировали шайбу, неважно входили в зону. Но мы на 100 процентов уверены в себе. Серия будет сложной и длинной (Официальный сайт НХЛ).

Томаш Носек, нападающий «Вегас Голден Найтс»:

«Вообще, я стараюсь играть так на протяжении всего года. Просто иногда мне не хватает удачи. Сегодня всё наше четвертое звено сыграло отлично. Однако это только первая победа. Одержим ещё три — тогда и повеселимся.

Момент, когда я забил победный гол с паса Теодора? Я просто смотрел на шайбу. На самом деле, передача была не такой уж простой, поэтому мне было нужно не терять концентрацию и нанести бросок в нужный момент (Официальный сайт НХЛ).

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Барри Троц, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»:

— Я надеюсь, что мы сможем ответить за это поражение, потому что мы способны на большее. Я считаю, что мы способны играть лучше, и это радует. Для многих ребят — это первый финал НХЛ в карьере, они получили необходимый опыт. В меня вселяет надежду мысль, что у нашего хоккея есть другой уровень (Официальный сайт НХЛ).

Жерар Галлан, главный тренер «Вегас Голден Найтс»:

— Сегодня не все наши игроки выглядели так, как хотелось бы. Игра была очень неровной. Мы позволили «Вашингтону» создать очень много опасных моментов, хотя и сами имели немало шансов. Думаю, что следующий матч получится более аккуратным. Оба соперника будут играть лучше (Официальный сайт НХЛ).

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Марк-Андре Флери, вратарь «Вегас Голден Найтс»:

— Я вижу, что в каждом матче мы способны вернуться в игру при любом счете. Сегодня мы доказали это снова (Официальный сайт НХЛ).

Нэйт Шмидт, защитник «Вегас Голден Найтс»:

— Мы чувствовали, как развивается игра. Как только забивал соперник, мы сразу же отвечали. Было очень много эмоций. В таких играх важно все держать под контролем. Не думаю, что у нас в плей-офф до этого был хоть один подобный матч. Мы отлично держали удар (Официальный сайт НХЛ).

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Вегас Голден Найтс 6:4
(2:2, 1:1, 3:1)
Вашингтон Кэпиталз
29.05.2018, 03:00 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери Брэйден Холтби 58:09 (Б. Холтби 59:57)
1-й период
Андре Бураковски 05:53
07:15 Колин Миллер (Э. Хаула)
Бретт Коннолли (А. Бураковски, М. Кемпны) 14:41
Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, Я. Врана) 15:23
18:19 Вильям Карлссон (Рил. Смит, Д. Энгелланд)
2-й период
23:21 Райлли Смит (Д. Энгелланд, Д. Маршессо)
Джон Карлсон (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем) 28:29
33:55
3-й период
Том Уилсон (А. Овечкин, Е. Кузнецов) 41:10
42:41 Райан Ривз
45:53 Дэвид Перрон
Том Уилсон 45:53
49:44 Томаш Носек (Ш. Теодор)
59:57 п.в. Томаш Носек (Д. Перрон)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Носек (Вегас Голден Найтс), Ш. Теодор (Вегас Голден Найтс), Д. Энгелланд (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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