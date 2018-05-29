Форвард «Вегаса» Носек назван первой звездой дня в НХЛ

В ночь на вторник «Вегас» дома обыграл «Вашингтон» со счетом 6:4 в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Носек оформил дубль, в том числе на его счету победный гол в матче.

Второй звездой признали защитника «Вегаса» Ши Теодора, сделавшего результативную передачу на Носека. Третьей звездой стал еще один защитник «Голден Найтс», Дерик Энгелланд, записавший на свой счет два голевых паса.