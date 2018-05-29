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08:56 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Вегаса» Носек назван первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 29 мая. Чешский нападающий «Вегаса» Томаш Носек признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на вторник «Вегас» дома обыграл «Вашингтон» со счетом 6:4 в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Носек оформил дубль, в том числе на его счету победный гол в матче.

Второй звездой признали защитника «Вегаса» Ши Теодора, сделавшего результативную передачу на Носека. Третьей звездой стал еще один защитник «Голден Найтс», Дерик Энгелланд, записавший на свой счет два голевых паса.

«Вегас» повел в серии до четырех побед — 1−0. Следующий матч пройдет в ночь на 31 мая на льду «Голден Найтс». «Вашингтон» до этого лишь раз играл в финале Кубка Стэнли, «Вегас» является дебютантом лиги. Таким образом, в этом сезоне одна из команд впервые завоюет Кубок Стэнли.

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