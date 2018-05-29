Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Запад не понимает, как подставился: русские отпечатки в деле MH17
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет?
Молодая мать насмешила cоцсети, застряв в качелях
Россиянку проучили за жалобы на детскую площадку
Невеста Роналду в белоснежном мини поздравила любимого с победой
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
ШвецияБ3
Швейцария2
Хоккей. НХЛ
20.05
Виннипег Джетс1
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
22.05
Вашингтон Кэпиталз3
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
«Нас держат за дураков»: Жириновский объяснил рост цен на бензин
"Это ужас": люди публикуют видео из самолета в РФ
Первые впечатления о новом поколении Volkswagen Touareg
Проект «Кортеж» по-китайски: ставка на народ
Семак подпишет контракт с «Зенитом» во вторник
Финал Кубка Стэнли. «Вашингтону» не хватило голов Овечкина
Путин отметил «вполне приличный» внешний вид Юлии Скрипаль
Турецкий самолет не смог приземлиться под Москвой
Почему все мы должны съедать хотя бы одно яйцо в день
Больная раком из Апатитов, которая обращалась к Путину, умерла
Россиянку проучили за жалобы на детскую площадку
Что посмотреть в Сочи во время ЧМ-2018 (фото)
Фоторепортажи
22Акинфеев — царь горы! Головин и Чалов — короли маунтинбайка
12Red Bull 400 в Чайковском: новые рекорды
11:03 (мск), источник: Sport24

Финал Кубка Стэнли стартовал с невероятного матча. «Вашингтону» не хватило голов Овечкина

Десять шайб и четыре камбэка — фантастика!

Источник: Sport24

Финал плей-офф НХЛ этого года за океаном «продается» как противостояние капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и вратаря «Вегаса» Марка-Андре Флери. Ничего удивительного: главный бомбардир лиги против одного из самых успешных голкиперов в истории — такая вывеска выглядит очень круто. А тут еще и шикарный флешбэк — канадец дважды выбивал россиянина из плей-офф, причем оба раза делал это в седьмых матчах. Просто голливудский сюжет, все, как любят в Северной Америке. Да, теперь Флери защищает ворота не злого и ужасного «Питтсбурга», а команды-дебютанта лиги, но какое значение имеет история клуба, если прямо сейчас он играет в главной серии сезона.

Я кайфую. Я наслаждался происходящим с того дня, как начался плей-офф. Мы хотели оказаться здесь, и ради этого тяжело работали целый год. Не думаю, что кто-то верил в нас, да и в «Вегас» тоже, но теперь мы в финале и готовы биться за Кубок.
Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз» (Официальный сайт НХЛ)

Игорная столица мира, конечно, сходит с ума от происходящего. Вы только посмотрите, что происходило на трибунах арены в Парадайсе за несколько секунд до стартового вбрасывания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впечатляет? А вот так болельщики поддерживали «Голден Найтс» за пределами ледового дворца. Невероятно для города, в который большой хоккей приехал прошлым летом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не отстали и фанаты «Вашингтона». Собрать аншлаг на домашней арене, когда твоя команда играет на выезде? Легко.

Во время загрузки произошла ошибка.

И еще один атмосферный штрих. Представление составов от знаменитого конферансье поединков в боксе и смешанных единоборствах Майкла Баффера. Очень мощное начало.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но самое главное, что хоккеисты смогли оправдать все ожидания поклонников хоккея и старания организаторов, выдав, пожалуй, идеальный старт финальной серии. Ее первый гол забил защитник хозяев Колин Миллер. Для того, чтобы пробить Брейдена Холтби, ему не понадобилось придумывать чего-то необычного — Миллер в большинстве от души зарядил в ближний угол от синей линии. Поехали!

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» ответил очень достойно, забросив две шайбы в течение 42 секунд. Сначала Бретт Конноли подставил клюшку под бросок чеха Михала Кемпни, а Флери помешал еще и рикошет от собственного защитника.

Во время загрузки произошла ошибка.

И буквально сразу же Ти Джей Оши из-за ворот выложил шайбу на пятак, где ее подобрал забытый игроками «Вегаса» швед Никлас Бэкстрем — 2:1 в пользу «Кэпиталз». Клуб из столицы США в очередной раз в этом плей-офф доказал, что с кубковым характером у него теперь все в порядке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но выиграть первый период финала «Вашингтону» было не суждено. Соотечественник Бэкстрема Уильям Карлссон подобрал отскок за воротами Холтби и успел протолкнуть шайбу все в тот же ближний угол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не подарили преимущества в счете ни одному из соперников и вторые двадцать минут. «Голден Найтс» во второй раз в этом матче вышли вперед — виноваты в этом игроки «Кэпиталз», заставившие своего вратаря «стоять на голове» и позволившие сопернику несколько раз бросать из выгодных положений.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Вашингтона» отличился Джон Карлсон, но это был «гол имени Ти Джея Оши. Вы только посмотрите на чудо-передачу в исполнении американца.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале третьей двадцатиминутки команды снова обменялись ударами. У «Кэпиталз» наконец-то отметились россияне — Евгений Кузнецов и Александр Овечкину помогли забить Тому Уилсону.

Во время загрузки произошла ошибка.

Флери не совершал фантастических сэйвов, Овечкин не забивал, в итоге, главным героем этой игры стал чешский форвард четвертого звена «Вегаса» Томаш Носек. В середине решающего периода он замкнул дальнюю штангу после паса Ши Теодора.

Во время загрузки произошла ошибка.

А затем отправил шайбу в пустые ворота «Вашингтона» после неудачного выстрела Овечкина.

Во время загрузки произошла ошибка.

6:4 — новичок НХЛ победил на старте финала и еще на один шаг приблизил сказочный финал одной из самых невероятных хоккейных историй. «Вашингтон» же ждет голов Овечкина, команда очень неплохо смотрелась в первой игре, но ее капитан ограничился лишь двумя бросками в створ ворот. «Кэпиталз» этого мало. Продолжение серии — в ночь со среды на четверг, в 3:00 по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кубок Стэнли. Финал

«Вегас» — «Вашингтон» — 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)
Голы: Миллер (Хаула), 07:45 — 1:0; Коннолли (Кемпны, Бураковски), 14:41 — 1:1; Бекстрем (Оши, Врана), 15:23 — 1:2; В. Карлссон (Смит, Энгелланд), 18:19 — 2:2; Смит (Энгелланд, Маршессо), 23:21 — 3:2; Д. Карлсон (Оши, Бекстрем), 28:29 — 3:3; Уилсон (Овечкин, Кузнецов), 41:09 — 3:4; Ривз, 42:41 — 4:4; Носек (Теодор), 49:44 — 5:4; Носек (Перрон), 59:57 — 6:4.

Счет в серии: 1−0.

Артем Гаев

Вегас Голден Найтс 6:4
(2:2, 1:1, 3:1)
Вашингтон Кэпиталз
29.05.2018, 03:00 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери Брэйден Холтби 58:09 (Б. Холтби 59:57)
1-й период
Андре Бураковски 05:53
07:15 Колин Миллер (Э. Хаула)
Бретт Коннолли (А. Бураковски, М. Кемпны) 14:41
Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, Я. Врана) 15:23
18:19 Вильям Карлссон (Рил. Смит, Д. Энгелланд)
2-й период
23:21 Райлли Смит (Д. Энгелланд, Д. Маршессо)
Джон Карлсон (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем) 28:29
33:55
3-й период
Том Уилсон (А. Овечкин, Е. Кузнецов) 41:10
42:41 Райан Ривз
45:53 Дэвид Перрон
Том Уилсон 45:53
49:44 Томаш Носек (Ш. Теодор)
59:57 п.в. Томаш Носек (Д. Перрон)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Носек (Вегас Голден Найтс), Ш. Теодор (Вегас Голден Найтс), Д. Энгелланд (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Как отдыхает самая сексуальная девушка русского хоккея
«Это будет как Третья мировая». Британские фанаты обещают устроить ад на ЧМ в России
Семак подпишет контракт с «Зенитом» во вторник
Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче при Манчини
В финале НБА снова сыграют «Кливленд» и «Голден Стэйт» (видео)
«Ливерпуль» объявил о переходе игрока «Монако» за 45 млн евро
Самедов считает главным достижением чемпионство со «Спартаком»
Стерлинга призвали исключить из сборной Англии из-за татуировки
Спорт-Экспресс
Авто
Власти нашли способ свести на нет продажи авто с рук Государство рассчитывает остановить проведение «серых» сделок и получать в виде налогов порядка 20 млрд рублей ежегодно
Hi-Tech
Странные персонажи захватывают мир (фото) Одними из главных персонажей этого года стали Instagram-блогер Lil Miquela и Instagram-модель Шуду Грэм, оказавшиеся виртуальными персонажами.
Кино
Юлия Меньшова в образе балерины снимается в сериале 48-летняя актриса примерила балетную пачку на съемочной площадке второго сезона «Между нами, девочками»
Недвижимость
Стекло весом 380 кг упало с 47 этажа высотки (видео)
На Рублевке продали дом за 15 миллионов долларов
Россиянку проучили за жалобы на детскую площадку
Что посмотреть в Сочи во время ЧМ-2018
Леди
9 правил идеальных образов для полных девушек Вокалистка группы Shoo Шуня Балашова доказывает: для того, чтобы выглядеть стильно, не обязательно обладать модельными параметрами
Дети
27-летняя певица Нюша беременна (фото) Артистка станет мамой в первый раз.
Все о ремонте
7 реальных проектов, в которых гениально организовано хранение
Что делать, если у вас в квартире низкие потолки
10 новых лайфхаков для вашей кухни
7 решений по организации спального места в маленькой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь