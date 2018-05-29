Финал Кубка Стэнли стартовал с невероятного матча. «Вашингтону» не хватило голов Овечкина
Десять шайб и четыре камбэка — фантастика!
Десять шайб и четыре камбэка — фантастика!
Финал
Я кайфую. Я наслаждался происходящим с того дня, как начался
плей-офф.Мы хотели оказаться здесь, и ради этого тяжело работали целый год. Не думаю, что кто-товерил в нас, да и в «Вегас» тоже, но теперь мы в финале и готовы биться за Кубок.
Игорная столица мира, конечно, сходит с ума от происходящего. Вы только посмотрите, что происходило на трибунах арены в Парадайсе за несколько секунд до стартового вбрасывания.
Впечатляет? А вот так болельщики поддерживали «Голден Найтс» за пределами ледового дворца. Невероятно для города, в который большой хоккей приехал прошлым летом.
Не отстали и фанаты «Вашингтона». Собрать аншлаг на домашней арене, когда твоя команда играет на выезде? Легко.
И еще один атмосферный штрих. Представление составов от знаменитого конферансье поединков в боксе и смешанных единоборствах Майкла Баффера. Очень мощное начало.
Но самое главное, что хоккеисты смогли оправдать все ожидания поклонников хоккея и старания организаторов, выдав, пожалуй, идеальный старт финальной серии. Ее первый гол забил защитник хозяев Колин Миллер. Для того, чтобы пробить Брейдена Холтби, ему не понадобилось придумывать
«Вашингтон» ответил очень достойно, забросив две шайбы в течение 42 секунд. Сначала Бретт Конноли подставил клюшку под бросок чеха Михала Кемпни, а Флери помешал еще и рикошет от собственного защитника.
И буквально сразу же Ти Джей Оши
Но выиграть первый период финала «Вашингтону» было не суждено. Соотечественник Бэкстрема Уильям Карлссон подобрал отскок за воротами Холтби и успел протолкнуть шайбу все в тот же ближний угол.
Не подарили преимущества в счете ни одному из соперников и вторые двадцать минут. «Голден Найтс» во второй раз в этом матче вышли вперед — виноваты в этом игроки «Кэпиталз», заставившие своего вратаря «стоять на голове» и позволившие сопернику несколько раз бросать из выгодных положений.
У «Вашингтона» отличился Джон Карлсон, но это был «гол имени Ти Джея Оши. Вы только посмотрите на
В начале третьей двадцатиминутки команды снова обменялись ударами. У «Кэпиталз»
Флери не совершал фантастических сэйвов, Овечкин не забивал, в итоге, главным героем этой игры стал чешский форвард четвертого звена «Вегаса» Томаш Носек. В середине решающего периода он замкнул дальнюю штангу после паса Ши Теодора.
А затем отправил шайбу в пустые ворота «Вашингтона» после неудачного выстрела Овечкина.
6:4 — новичок НХЛ победил на старте финала и еще на один шаг приблизил сказочный финал одной из самых невероятных хоккейных историй. «Вашингтон» же ждет голов Овечкина, команда очень неплохо смотрелась в первой игре, но ее капитан ограничился лишь двумя бросками в створ ворот. «Кэпиталз» этого мало. Продолжение серии — в ночь со среды на четверг, в 3:00 по московскому времени.
Кубок Стэнли. Финал
«Вегас» — «Вашингтон» — 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)
Голы: Миллер (Хаула), 07:45 — 1:0; Коннолли (Кемпны, Бураковски), 14:41 — 1:1; Бекстрем (Оши, Врана), 15:23 — 1:2; В. Карлссон (Смит, Энгелланд), 18:19 — 2:2; Смит (Энгелланд, Маршессо), 23:21 — 3:2; Д. Карлсон (Оши, Бекстрем), 28:29 — 3:3; Уилсон (Овечкин, Кузнецов), 41:09 — 3:4; Ривз, 42:41 — 4:4; Носек (Теодор), 49:44 — 5:4; Носек (Перрон), 59:57 — 6:4.
Счет в серии: 1−0.
Артем Гаев
|Вегас Голден Найтс
|
6:4
(2:2, 1:1, 3:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери
|Брэйден Холтби 58:09 (Б. Холтби 59:57)
|1-й период
|Андре Бураковски
|05:53
|07:15
|Колин Миллер (Э. Хаула)
|Бретт Коннолли (А. Бураковски, М. Кемпны)
|14:41
|Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, Я. Врана)
|15:23
|18:19
|Вильям Карлссон (Рил. Смит, Д. Энгелланд)
|2-й период
|23:21
|Райлли Смит (Д. Энгелланд, Д. Маршессо)
|Джон Карлсон (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
|28:29
|33:55
|3-й период
|Том Уилсон (А. Овечкин, Е. Кузнецов)
|41:10
|42:41
|Райан Ривз
|45:53
|Дэвид Перрон
|Том Уилсон
|45:53
|49:44
|Томаш Носек (Ш. Теодор)
|59:57
|п.в.
|Томаш Носек (Д. Перрон)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Т. Носек (Вегас Голден Найтс), Ш. Теодор (Вегас Голден Найтс), Д. Энгелланд (Вегас Голден Найтс)