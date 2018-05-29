Финал Кубка Стэнли стартовал с невероятного матча. «Вашингтону» не хватило голов Овечкина

Источник: Sport24

Финал плей-офф НХЛ этого года за океаном «продается» как противостояние капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и вратаря «Вегаса» Марка-Андре Флери. Ничего удивительного: главный бомбардир лиги против одного из самых успешных голкиперов в истории — такая вывеска выглядит очень круто. А тут еще и шикарный флешбэк — канадец дважды выбивал россиянина из плей-офф, причем оба раза делал это в седьмых матчах. Просто голливудский сюжет, все, как любят в Северной Америке. Да, теперь Флери защищает ворота не злого и ужасного «Питтсбурга», а команды-дебютанта лиги, но какое значение имеет история клуба, если прямо сейчас он играет в главной серии сезона.

Я кайфую. Я наслаждался происходящим с того дня, как начался плей-офф. Мы хотели оказаться здесь, и ради этого тяжело работали целый год. Не думаю, что кто-то верил в нас, да и в «Вегас» тоже, но теперь мы в финале и готовы биться за Кубок. Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз» (Официальный сайт НХЛ)

Игорная столица мира, конечно, сходит с ума от происходящего. Вы только посмотрите, что происходило на трибунах арены в Парадайсе за несколько секунд до стартового вбрасывания.

Впечатляет? А вот так болельщики поддерживали «Голден Найтс» за пределами ледового дворца. Невероятно для города, в который большой хоккей приехал прошлым летом.

Не отстали и фанаты «Вашингтона». Собрать аншлаг на домашней арене, когда твоя команда играет на выезде? Легко.

И еще один атмосферный штрих. Представление составов от знаменитого конферансье поединков в боксе и смешанных единоборствах Майкла Баффера. Очень мощное начало.

Но самое главное, что хоккеисты смогли оправдать все ожидания поклонников хоккея и старания организаторов, выдав, пожалуй, идеальный старт финальной серии. Ее первый гол забил защитник хозяев Колин Миллер. Для того, чтобы пробить Брейдена Холтби, ему не понадобилось придумывать чего-то необычного — Миллер в большинстве от души зарядил в ближний угол от синей линии. Поехали!

«Вашингтон» ответил очень достойно, забросив две шайбы в течение 42 секунд. Сначала Бретт Конноли подставил клюшку под бросок чеха Михала Кемпни, а Флери помешал еще и рикошет от собственного защитника.

И буквально сразу же Ти Джей Оши из-за ворот выложил шайбу на пятак, где ее подобрал забытый игроками «Вегаса» швед Никлас Бэкстрем — 2:1 в пользу «Кэпиталз». Клуб из столицы США в очередной раз в этом плей-офф доказал, что с кубковым характером у него теперь все в порядке.

Но выиграть первый период финала «Вашингтону» было не суждено. Соотечественник Бэкстрема Уильям Карлссон подобрал отскок за воротами Холтби и успел протолкнуть шайбу все в тот же ближний угол.

Не подарили преимущества в счете ни одному из соперников и вторые двадцать минут. «Голден Найтс» во второй раз в этом матче вышли вперед — виноваты в этом игроки «Кэпиталз», заставившие своего вратаря «стоять на голове» и позволившие сопернику несколько раз бросать из выгодных положений.

У «Вашингтона» отличился Джон Карлсон, но это был «гол имени Ти Джея Оши. Вы только посмотрите на чудо-передачу в исполнении американца.

В начале третьей двадцатиминутки команды снова обменялись ударами. У «Кэпиталз» наконец-то отметились россияне — Евгений Кузнецов и Александр Овечкину помогли забить Тому Уилсону.

Флери не совершал фантастических сэйвов, Овечкин не забивал, в итоге, главным героем этой игры стал чешский форвард четвертого звена «Вегаса» Томаш Носек. В середине решающего периода он замкнул дальнюю штангу после паса Ши Теодора.

А затем отправил шайбу в пустые ворота «Вашингтона» после неудачного выстрела Овечкина.

6:4 — новичок НХЛ победил на старте финала и еще на один шаг приблизил сказочный финал одной из самых невероятных хоккейных историй. «Вашингтон» же ждет голов Овечкина, команда очень неплохо смотрелась в первой игре, но ее капитан ограничился лишь двумя бросками в створ ворот. «Кэпиталз» этого мало. Продолжение серии — в ночь со среды на четверг, в 3:00 по московскому времени.

Кубок Стэнли. Финал

«Вегас» — «Вашингтон» — 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Голы: Миллер (Хаула), 07:45 — 1:0; Коннолли (Кемпны, Бураковски), 14:41 — 1:1; Бекстрем (Оши, Врана), 15:23 — 1:2; В. Карлссон (Смит, Энгелланд), 18:19 — 2:2; Смит (Энгелланд, Маршессо), 23:21 — 3:2; Д. Карлсон (Оши, Бекстрем), 28:29 — 3:3; Уилсон (Овечкин, Кузнецов), 41:09 — 3:4; Ривз, 42:41 — 4:4; Носек (Теодор), 49:44 — 5:4; Носек (Перрон), 59:57 — 6:4.

Счет в серии: 1−0.