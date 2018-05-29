«Вашингтон» с поражения начал финальную серию плей-офф НХЛ

Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной голевой передаче. Кузнецов продолжает лидировать в списке бомбардиров плей-офф, на его счету 25 (11+14) очков, Овечкин идет на втором месте с 23 (12+11) очками.

«Вегас» повел в серии до четырех побед — 1−0. Следующий матч пройдет в ночь на 31 мая также на льду «Голден Найтс». «Вашингтон» до этого лишь раз играл в финале Кубка Стэнли — в 1998 году столичная команда проиграла «Детройту» со счетом 0−4 в серии. «Вегас» является дебютантом лиги, таким образом, в этом сезоне одна из команд впервые завоюет Кубок Стэнли.