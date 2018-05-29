«Вашингтон» с поражения начал финальную серию плей-офф НХЛ
ТАСС, 29 мая. «Вашингтон» в гостях проиграл «Вегасу» со счетом 4:6 в первом матче финала
ТАСС, 29 мая. «Вашингтон» в гостях проиграл «Вегасу» со счетом 4:6 в первом матче финала
В составе победителей шайбы забросили Колин Миллер (8-я минута), Вильям Карлссон (19), Райлли Смит (24), Райан Ривз (43) и Томаш Носек (50, 60).
У «Вашингтона» отличились Бретт Коннолли (15), Никлас Бекстрём (16), Джон Карлсон (29) и Том Уилсон (42). Четырежды счет в матче был равным, команды поочередно выходили вперед.
Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной голевой передаче. Кузнецов продолжает лидировать в списке бомбардиров
«Вегас» повел в серии до четырех побед — 1−0. Следующий матч пройдет в ночь на 31 мая также на льду «Голден Найтс». «Вашингтон» до этого лишь раз играл в финале Кубка Стэнли — в 1998 году столичная команда проиграла «Детройту» со счетом 0−4 в серии. «Вегас» является дебютантом лиги, таким образом, в этом сезоне одна из команд впервые завоюет Кубок Стэнли.
|Вегас Голден Найтс
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6:4
(2:2, 1:1, 3:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери
|Брэйден Холтби 58:09 (Б. Холтби 59:57)
|1-й период
|Андре Бураковски
|05:53
|07:15
|Колин Миллер (Э. Хаула)
|Бретт Коннолли (А. Бураковски, М. Кемпны)
|14:41
|Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, Я. Врана)
|15:23
|18:19
|Вильям Карлссон (Рил. Смит, Д. Энгелланд)
|2-й период
|23:21
|Райлли Смит (Д. Энгелланд, Д. Маршессо)
|Джон Карлсон (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
|28:29
|33:55
|3-й период
|Том Уилсон (А. Овечкин, Е. Кузнецов)
|41:10
|42:41
|Райан Ривз
|45:53
|Дэвид Перрон
|Том Уилсон
|45:53
|49:44
|Томаш Носек (Ш. Теодор)
|59:57
|п.в.
|Томаш Носек (Д. Перрон)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Т. Носек (Вегас Голден Найтс), Ш. Теодор (Вегас Голден Найтс), Д. Энгелланд (Вегас Голден Найтс)