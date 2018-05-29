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08:43 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» с поражения начал финальную серию плей-офф НХЛ

ТАСС, 29 мая. «Вашингтон» в гостях проиграл «Вегасу» со счетом 4:6 в первом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Колин Миллер (8-я минута), Вильям Карлссон (19), Райлли Смит (24), Райан Ривз (43) и Томаш Носек (50, 60).

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У «Вашингтона» отличились Бретт Коннолли (15), Никлас Бекстрём (16), Джон Карлсон (29) и Том Уилсон (42). Четырежды счет в матче был равным, команды поочередно выходили вперед.

Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной голевой передаче. Кузнецов продолжает лидировать в списке бомбардиров плей-офф, на его счету 25 (11+14) очков, Овечкин идет на втором месте с 23 (12+11) очками.

«Вегас» повел в серии до четырех побед — 1−0. Следующий матч пройдет в ночь на 31 мая также на льду «Голден Найтс». «Вашингтон» до этого лишь раз играл в финале Кубка Стэнли — в 1998 году столичная команда проиграла «Детройту» со счетом 0−4 в серии. «Вегас» является дебютантом лиги, таким образом, в этом сезоне одна из команд впервые завоюет Кубок Стэнли.

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Вегас Голден Найтс 6:4
(2:2, 1:1, 3:1)
Вашингтон Кэпиталз
29.05.2018, 03:00 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери Брэйден Холтби 58:09 (Б. Холтби 59:57)
1-й период
Андре Бураковски 05:53
07:15 Колин Миллер (Э. Хаула)
Бретт Коннолли (А. Бураковски, М. Кемпны) 14:41
Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, Я. Врана) 15:23
18:19 Вильям Карлссон (Рил. Смит, Д. Энгелланд)
2-й период
23:21 Райлли Смит (Д. Энгелланд, Д. Маршессо)
Джон Карлсон (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем) 28:29
33:55
3-й период
Том Уилсон (А. Овечкин, Е. Кузнецов) 41:10
42:41 Райан Ривз
45:53 Дэвид Перрон
Том Уилсон 45:53
49:44 Томаш Носек (Ш. Теодор)
59:57 п.в. Томаш Носек (Д. Перрон)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Носек (Вегас Голден Найтс), Ш. Теодор (Вегас Голден Найтс), Д. Энгелланд (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вегас Голден Найтс
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