«Я испытал такую боль, что в жизни не хочу повторить». Овечкин и Кузнецов — о серии «Вегас» — «Вашингтон»

Источник: AFP 2018

Сегодня ночью стартует финальная серия Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Вашингтоном». «СЭ» собрал цитаты главных действующих лиц предстоящего противостояния.

Александр ОВЕЧКИН, нападающий «Вашингтона»:

— Я как играл, так и играю. Я просто стараюсь. Сейчас такое время, что нельзя совершать ошибок. Надо быть постоянно сфокусированным и отдаваться игре на протяжении всех 60 минут.

Я этим наслаждаюсь. Знаете, я этим наслаждаюсь с самого старта плей-офф. Мы очень хотели оказаться здесь. Работали ради этого весь год. И вот мы здесь, боремся с «Вегасом» за Кубок. Круто. Поскорее бы уже эта серия началась.

Никакого дополнительного давления на себя накладывать не надо. Надо контролировать свои эмоции и делать ровно то же самое, что всегда. Конечно, финал Кубка Стэнли не может не вызывать ажиотаж. Но я предпочитаю сохранять эмоции, чтобы выплеснуть их все на льду.

Евгений КУЗНЕЦОВ, нападающий «Вашингтона»:

— Когда мы проигрывали «Тампе» со счетом 2−3, я ни разу не допустил мысли, что мы можем отправиться в отпуск. Я всегда верил в команду, что лично мне придавало сил. Вообще в том году в серии с «Питтсбургом» мы получили очень хороший опыт. Я испытал такую боль, какую больше никогда в жизни не хочу испытывать.

Я не люблю говорить о своей игре, потому что не знаю, как вам ее объяснить. Если бы не происходящее вокруг, в первую очередь огромное количество прессы, было бы полегче.

А так… Видишь огромное количество людей, которые так эмоционально ко всему относятся. Иногда даже чувствуется, что это перебор. С другой стороны, так и должно быть, ведь это финал Кубка.

Чем моя птичка-то не понравилась? Знаете, те, кому она не нравится, могут засунуть свое мнение подальше. Это просто эмоции, каждый раз происходит по-своему. Я просто эмоциональный человек, и для меня очень важно получать удовольствие от того, что я делаю.

Это получается спонтанно. Я не думаю о праздновании перед голом. Хотя вообще, у нас в России, детские тренеры только и делают, что тренируют нас праздновать, конечно.

Барри ТРОТЦ, главный тренер «Вашингтона»:

— Посмотрите на цифры Овечкина, с ними невозможно спорить. Они очень хороши. Но я также вижу в нем свободу. Я вижу игрока, который очень сфокусирован и идет к своей цели. В плей-офф он ощутил легкость, почувствовал комфорт. Ему очень комфортно на этой стадии, внутри команды. Ему нравится переть вперед и не волноваться ни о чем другом. По ходу плей-офф он здорово вел нас за собой и демонстрировал пример окружающим. И дело не только в голах. Алекс понимает игру целиком, знает о деталях, которые надо делать для победы. И он полностью ради этого выкладывается. Считаю, что именно здесь его вклад оказался очень существенным.

Дмитрий ОРЛОВ, защитник «Вашингтона»:

— Саша (Овечкин) давно играет в НХЛ, и наконец ему удалось дойти до финала. Думаю, что он очень счастлив. Но мы все хотим большего.

Джеймс НИЛ, нападающий «Вегаса»:

— Овечкин сейчас, конечно, раскочегарился. Это великий игрок, будущий член Зала славы, один из лучших снайперов в истории. Он готов на все. Когда он будет на льду, надо минимизировать его шансы. Хотя у нас есть вратарь, который ранее это уже делал.

Джордж МАКФИ, генеральный менеджер «Вегаса»:

— Знаете, я изменений в игре Овечкина не увидел. Думаю, что он остался таким же, каким и был всегда. В каждом матче от него исходит угроза. В каждом матче он хитует, как грузовик.

Вне зависимости от победы или поражения, он всегда берет удар на себя, что помогает его партнерам. В общем, я не увидел изменений. Он много забивает. Проводит много силовых приемов. Делает то, что ему удается лучше всего.

Использованы цитаты русскоязычной версии сайта НХЛ

В финале Кубка Стэнли сыграют «Вегас» и «Вашингтон». Первый матч серии пройдет в Лас-Вегасе 28 мая, в ночь с понедельника на вторник. Все игры серии будут начинаться в 20.00 по восточному времени (3.00 следующего дня по Москве).