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16:30 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Защитник сборной Швеции протестировал экипировку 30-летней давности

Защитник «Аризоны и сборной Швеции Оливер Экман-Ларссон вышел на лед в экипировке 80-х годов: с деревянной клюшкой, олдскульными крагами и старыми коньками.

Экман-Ларссону дали 4 задания: ведение шайбы, катание, бросок на точность и бросок на силу (щелчок).

«С современными клюшками шайбу чувствуешь лучше. Коньки довольно нестабильны, если сильнее выгнуть ногу, то будешь катиться уже не на лезвии, а на коже. Я бы не смог на них кататься, если бы не обернул ногу скотчем», — сказал хоккеист.

При первом броске на силу у шведа сломалась клюшка. Со второй попытки он бросил со скоростью 112 км/ч. При броске современной клюшкой скорость полета шайбы составила 148 км/ч.

«Щелчки дались мне труднее всего, шайба летела не туда, куда я целился. С современными клюшками тебе уже не надо замахиваться от ушей, гибкость клюшки помогает, но у деревянных таких свойств не было. То, что раньше играли такими клюшками, впечатляет. Теперь лучше понятно, как изменился хоккей за последние 15−20 лет», — рассказал Экман-Ларссон.

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