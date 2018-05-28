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16:28 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Троц сделал круг на скорость на удачу перед матчем с «Вегасом»

Главный тренер «Вашинтона» Барри Троц снова начал тренировку команды с быстрого круга.

55-летний специалист сделал так же перед 7-м матчем «Кэпиталс» с «Тампа-Бэй», и его команда тогда победила. Теперь Троц прокатился перед первой игрой финала Кубка Стэнли с «Вегасом».

Троц не играл в НХЛ, но провел в качестве защитника 153 матча за юниорскую команду «Реджайну» в Западной хоккейной лиге.

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