Кузнецов: Кому не нравится моя «птичка», могут засунуть своё мнение подальше

«Я позволяю себе на льду провокационные вещи, вроде «птички»? А чем «птичка» не понравилась?! Пусть засунут своё мнение подальше, если им не нравится. Это эмоции, я эмоциональный человек, для меня очень важно получать удовольствие от того, что я делаю.