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11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузнецов: Кому не нравится моя «птичка», могут засунуть своё мнение подальше

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов перед стартом финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» прокомментировал своё эмоциональное празднование голов.

Источник: AP 2018

Российский хоккеист празднует заброшенные шайбы, исполняя птичку, которую многие считают провокацией по отношению к соперникам.

«Я позволяю себе на льду провокационные вещи, вроде «птички»? А чем «птичка» не понравилась?! Пусть засунут своё мнение подальше, если им не нравится. Это эмоции, я эмоциональный человек, для меня очень важно получать удовольствие от того, что я делаю.

Бывало ли, что о чём-то жалел? Как любой нормальный человек, когда что-то не получается, он всегда старается что-то изменить, пытается искать причину не в ком-то, а в себе, — сказал Кузнецов в эфире официального канала НХЛ в YouTube.

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