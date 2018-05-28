Кузнецов: Кому не нравится моя «птичка», могут засунуть своё мнение подальше
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов перед стартом финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» прокомментировал своё эмоциональное празднование голов.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов перед стартом финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» прокомментировал своё эмоциональное празднование голов.
Российский хоккеист празднует заброшенные шайбы, исполняя птичку, которую многие считают провокацией по отношению к соперникам.
«Я позволяю себе на льду провокационные вещи, вроде «птички»? А чем «птичка» не понравилась?! Пусть засунут своё мнение подальше, если им не нравится. Это эмоции, я эмоциональный человек, для меня очень важно получать удовольствие от того, что я делаю.
Бывало ли, что о