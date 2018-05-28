Герман Рубцов стал 7-м российским игроком, выигравшим Мемориальный кубок

С подобной ситуацией наверняка сталкивался каждый водитель — начинаешь обгон большого грузовика, все делаешь по правилам, но вдруг... Прерывистая разметка заканчивается, и ты вынужден заканчивать обгон уже через сплошную. Разбираемся, чем это грозит