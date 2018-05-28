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10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Герман Рубцов стал 7-м российским игроком, выигравшим Мемориальный кубок

«Акади-Батхёрст» стал обладателем Мемориального кубка, обыграв в финальном матче «Реджайну Пэтс» (3:0).

В составе победителей выступал российский форвард Герман Рубцов, в 4 матчах сделавший 2 результативные передачи и заработавший показатель полезности «+4».

Рубцов стал седьмым российским игроком, выигравшим Мемориальный кубок. До него подобного достижения добивались Александр Радулов (2006), Андрей Локтионов (2009), Станислав Галиев (2011), Антон Злобин (2012), Кирилл Кабанов (2012) и Михаил Сергачёв (2017).

Мемориальный кубок — трофей, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги. Разыгрывается ежегодно между четырьмя командами: командой-хозяином соревнований и победителями трёх подлиг — Хоккейной лиги Онтарио (OHL), Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).

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