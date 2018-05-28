Александр Овечкин: Если слушать все, что о тебе говорят, можно стать психом

— Конечно, мы читаем новости и обращаем внимание на то, что говорят люди, — приводит Washington Post слова Овечкина. — Но иногда просто нужно это пропускать мимо ушей. Если воспринимать всю информацию, ты можешь стать психом. После этого просто невозможно играть в хоккей. Первые несколько лет, когда мы проигрывали, конечно было тяжело. Я всегда думал: «О, господи, что я сделал не так?».