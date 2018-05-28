Как можно предъявлять претензии «Вегасу»? Он заслужил Кубок Стэнли

Источник: Спорт-Экспресс

При всей несомненной крутости нынешней НХЛ, далеко не все клубы имеют безупречную репутацию. У кого-то владелец — жмот, у кого-то генеральный менеджер сходит с ума, кто-то намеренно сливает сезон за сезоном. Список можно продолжать: где-то не заполняются трибуны, где-то драфтуют как в пьяном угаре, где-то лидеры команды — серости, не имеющие своего лица, а где-то пресса сжирает игрока за один проваленный матч. Несколько клубов умудряются собрать бинго из пары-тройки таких грехов.

Победа любой такой команды в Кубке Стэнли была бы несправедлива по отношению к действительно классным франшизам с грамотным управлением и хорошим рынком. Впрочем, большая часть таких клубов не добирается до финалов конференций. Добиваться больших побед без совпадения всех факторов успеха невозможно. Поэтому «Баффало» не помог Джек Айкел и не поможет Расмус Далин, «Монреаль» будет продолжать сливаться вплоть до драфта-2020 с Алексисом Лафренье, а «Миннесоте» не поможет весь огромный набор молодых талантов в системе.

И при всем наборе таких неоднозначных организаций, в которых нередко загибаются таланты, люди умудряются предъявлять претензии к крутому во всех отношениях «Вегасу». Причем все, что можно вменить «Рыцарям», — это факт, что еще год назад команды не существовало. В начале сезона было заметно, что «Найтс» благоволит календарь — соперники мало того что переезжали в Лас-Вегас в конце непростых выездов, так еще и в самом городе их мысли если и вращались вокруг игры, то точно не вокруг той.

Однако «Вегас» быстро доказал, что побеждать он может и на выезде. Абсолютно всего в этом сезоне он добился своими силами. Ладно бы «Рыцарям» повезло с сеткой плей-офф или соперники по Кубку Стэнли были бы не в оптимальных кондициях, но нет. Новички были на голову сильнее и Анже Копитара с Дрю Даути, и Брента Бернса с Логаном Кутюром, и всего великолепного «Виннипега».

Куда ни посмотри, «Найтс» везде работают очень четко, очень умно. Для любого хоккейного менеджера эта история — идеальная иллюстрация того, как строить бизнес. Любая перестройка может принести выгоду, если подходить к делу с умом. За последние лет десять все Кубки Стэнли разыгрывали между собой определенные команды: пожинающий остатки былого величия «Детройт», саттеровский «Лос-Анджелес», команды-династии «Чикаго» и «Питтсбург».

И вот он, идеальный пример, что для результата вовсе необязательно ждать три, шесть и бог знает еще сколько времени, что вклиниться можно даже в самый узкий круг конкурентов. Ничего не сваливается на голову просто так — работай и побеждай.

Джордж Макфи начал с главного. В лиге не так много тренеров, которые исходят из возможностей игроков, а не пытаются загнать всех под одну схему. Если хочется посмотреть на команду, в которой нападающим позволяется творить, это к «Вегасу». Посмотрите, какие шайбы забрасывал Вильям Карлссон наряду с привычными «ковыряшками» с пятака. Страшно подумать, что такой талантливый игрок мог бы до сих пор прозябать в третьем звене «Коламбуса».

«Вегас» не словами, а своим подходом к делу доказывает, что он по праву вышел в плей-офф, по праву разбомбил куда более именитых и опытных соперников. Впрочем, со словами там тоже полный порядок. Долгое время самым веселым твиттером Лиги был аккаунт «Коламбуса», но «Найтс» разбили конкурентов и тут. Все, за что берется руководство команды, превращается в золото — точь-в-точь следуя названию самой команды. Начиная от комплектования тренерского штаба и заканчивая грамотным SMM.

И нет, это не НХЛ настолько слаба, что «Вегас» играет в финале. Это «Вегас» настолько силен, что за год поработал по всем направлениям лучше, чем иные клубы это делают за пять лет. Когда у «Найтс» начались первые проблемы во втором раунде против «Сан-Хосе», вспомнились грядущие проблемы с потолком зарплат и появился сюжет для статьи под названием «Вегас» проиграл. Это была их лучшая возможность выиграть Кубок. Вполне возможно, что она в итоге так и не пригодится.

В финале Кубка Стэнли сыграют «Вегас» и «Вашингтон». Первый матч серии пройдет в Лас-Вегасе 28 мая, в ночь с понедельника на вторник. Все игры серии будут начинаться в 20.00 по восточному времени (3.00 следующего дня по Москве).