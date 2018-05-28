«Вегас» — «Вашингтон». Финал, за которым будет следить вся Россия

Источник: Спорт-Экспресс

СТРАНА ВЫНУЖДЕННО ПОЛЮБИЛА НХЛ

В ночь с понедельника на вторник стартует финальная серия Кубка Стэнли. «Вашингтон», в чьем составе сразу трое россиян — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, встретится с главной сенсацией сезона — «Вегасом», командой, которой перед началом нынешнего чемпионата прочили непопадание в плей-офф.

Хоккейный болельщик в России делится на две категории: продвинутое меньшинство и подавляющее большинство. Продвинутое меньшинство смотрит весь хоккей по мере сил и возможностей и знает о нем почти все. Представитель этого меньшинства расскажет вам о последних переходах, нюансах правил и легко может описать сильные и слабые стороны того или иного игрока не хуже любого эксперта. Подавляющее большинство — люди, включающие хоккей во время чемпионатов мира и Олимпиад. Им совершенно не нужно знать правила гибридного проброса или полутраметровой зоны при нарушении численного состава.

Они знают Малкина, Овечкина, Дацюка, возможно, даже Радулова, а совсем недавно выучили еще две фамилии — Гусев и Капризов. Ему и не надо больше: оно просто болеет за наших. Что, безусловно, тоже очень хорошо.

Подавляющее большинство не включает НХЛ в три часа ночи. Или, например, даже в 6−7 утра, если живет в восточной части нашей страны. Все-таки есть дела и поважнее. Но случаются и исключения.

Люди, которым сейчас около 40, полюбили хоккей в детстве и отрочестве. Но едва они влюбились в победоносную сборную, бой которой могли дать только Чехословакия или Канада в сильнейшем составе, как советский хоккей за считанные мгновенье развалился на куски одновременно со страной. За последующую ударную пятилетку за океаном оказалось более 100 наших игроков. Это пять сильнейших команд! Даже продвинутая часть фанатов перестала ходить на внутреннее первенство. Что уж говорить про широкую публику, которой разом стало не до зрелищ.

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРЕСА К КУБКУ СТЭНЛИ

На российском телевидении хорошо понимали, что при таком положении дел бывшим советским людям чемпионат НХЛ будет интересен. И потому в течение нескольких лет показывало финалы Кубка Стэнли.

Первым по общедоступному ТВ россияне увидели финал 1993-го года: «Лос-Анджелес» — «Монреаль». Воспринимался он как противостояние Уэйна Гретцки и Патрика Руа. То, что годом ранее в финале принимал участие Игорь Кравчук, люди узнавали лишь из газет. Фигура молодого олимпийского чемпиона, защитника «Кингс» Алексея Житника также вызывала мало интереса.

Все перевернулось в 1994-м, когда телеканал РТР вновь порадовал любителей хоккея трансляциями. Встречались «Ванкувер» и «Рейнджерс». То, что россиянин впервые гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли, мало кого интересовало. За «Рейнджерс» играли сразу четверо наших: Сергей Зубов, Сергей Немчинов, Алексей Ковалев и Александр Карповцев, однако симпатии страны были очевидны — все (ну или почти все) болели за Павла Буре.

Тот финал стал поворотным моментом в интересе России к НХЛ. Люди стали запоминать игроков. Например, о существовании Мессье народ знал по Кубку Канады-1987 и непобедимому в 80-е «Эдмонтону», а вот фамилии и игра Лича, Грэйвза, Куртнола и Маклина стала способствовать ажиотажу. Финал-1994 смотрела уже не только молодежь, но и старшее поколение, которое наконец смирилось с тем, что все наши лучшие — там. Показывали его в записи, но люди смотрели его, словно вживую. Интернета, понятно, еще не было, газеты выходили только на следующий день, а если вдруг говорили счет по радио, то достаточно было выключить звук или заткнуть уши.

Следующий финал стал разочарованием для российской публики. Тогда еще четверка россиян с великолепными Федоровым, Ларионовым, Фетисовым и Константиновым уступила «Нью-Джерси», Жаку Лемэру и его ужасным и невыносимо скучным капканам (игра от обороны с системой защиты TRAP, когда двое игроков встречают соперника с шайбой в средней зоне). То, что в составе «Дьяволов» играли Брылин и Зелепукин, никак не скрашивало горечь поражения.

На следующий год образовалась «Русская пятерка». Из НХЛ показывали уже не только финал, но и другие матчи. Вся страна уже знала, что настоящий хоккей — только «там». Во дворах дети вновь пошли играть в хоккей!

Никакие ЖЭКи давно уже не заливали на коробке лед, однако детвора все равно пыталась играть в «Русскую пятерку». В те годы в некоторых семьях стали появляться компьютеры, где хоккейный симулятор от канадской компании, выпускающий его и поныне, позволял играть составами с реальными фамилиями хоккеистов, а к 1996 году — и их реальными образами, что тоже имело колоссальное влияние на популярность хоккея в России. Точнее — на поддержание угасающего было к нему интереса.

В 1996-м в финале конференции «Детройт» сошелся в памятном противостоянии с «Колорадо». Прошло больше 20 лет, 15 из них я работаю в хоккее, но мой нехитрый социологический опрос выявил лишь одного человека из массы, кто тогда переживал за «Лавин», а не за «Красные крылья»: это мой коллега по сборной России, скаут и известный комментатор Сергей Федотов. Больше я не знаю никого! «Детройт» проиграл и не вышел в финал, а интерес в стране к НХЛ и Кубку Стэнли вырос до предела.

На следующий день после финала-1997, в котором наконец победили «Ред Уингз», мне в память врезалась следующая картина. Я поехал на футбол «Спартак» — «Динамо». Перед кассами арены в Петровском парке пожилой динамовский болельщик, седой и опиравшийся на палочку спрашивал у молодых людей, стоявших в очереди, о подробностях финала Кубка Стэнли.

«Ну как?! «Детройт?! Точно?! Ну слава тебе, Господи! НАШИ выиграли! — сказал старичок, перекрестился и заплакал.

Сборная тогда не побеждала на мировых первенствах уже четыре года и не победит еще 11. Болеть нашим людям, кроме как за советский хоккей с логотипом «Ред Уингз» на груди, было не за кого.

После второй победы «Детройта» с «Русской пятеркой» — в 1998-м такого интереса больше не было. По общедоступному каналу в последний раз перед долгим перерывом финал показали в 1999-м, а затем Кубок Стэнли ушел на спутниковое ТВ.

Последующие успехи Брылина, Могильного, Твердовского, Афанасенкова, Хабибулина и многих других российских игроков уже не вызывали такого ажиотажа, так как перечисленные хоккеисты, кроме Хабибулина, не настолько сильно определяли игру своей команды. Триумфам Дацюка, Малкина и Гончара, конечно, радовались, но воспринимали как само собой разумеющееся, а, например, Вячеслава Войнова вообще мало кто знал, так как он уехал в НХЛ совсем молодым. Определенный интерес был к «Тампе» в 2015-м, но Василевский и Нестеров не были игроками основы, а тот же Кучеров тогда лишь только начал себя проявлять и, конечно, еще не был тем Кучеровым, кем является для «Тампы» сейчас. В 2010-м, 2011-м и 2013-м россияне и вовсе не играли в финале.

У ОВЕЧКИНА И «ВАШИНГТОНА» НЕТ ВЫБОРА

То ли дело сейчас! Выйдет ли Овечкин в финал Кубка Стэнли — один из главных вопросов для русскоязычных поклонников НХЛ каждый год. Даже если бы он был в «Вашингтоне» единственным россиянином, интрига для серии уже была бы круче, чем у Буре в 1994-м. А тут есть еще и Кузнецов с Орловым. Первый — уроженец российской хоккейной Мекки (Челябинска), второй — кузницы кадров Новокузнецка. Первого перед отъездом из КХЛ называли зазвездившимся и прочили полный провал за океаном. Второго списали со счетов в 2014-м, когда он выбыл из-за травмы, полученной на чемпионате мира, на целый год. Орлов сейчас — в числе ведущих защитников «Вашингтона», Кузнецов, как отметил постоянный эксперт «СЭ» Александр Хаванов, вырос в одного из лучших центров всей лиги. Все трое россиян во главе, конечно же, с Овечкиным, просто вынуждают болеть за них даже тех, кому наплевать на «Вашингтон», да и на весь плей-офф НХЛ тоже. Сейчас уже точно можно сказать, что интерес к финалу Кубка Стэнли-2018 близок к тому, что был в середине 90-х во времена «Русской пятерки».

Сборная, тем не менее, играет гораздо лучше, чем в те времена. Наличие в нашем внутреннем первенстве качественных игроков позволяет надеяться на победу в олимпийском хоккейном турнире, и эти надежды оправдываются. Чего нельзя было сказать в 1994-м, когда в аналогичной по сути ситуации не было ни надежды, ни победы.