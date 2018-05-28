Овечкин, Кузнецов и Орлов в составе «Вашингтона» начинают финал Кубка Стэнли с «Вегасом»
ТАСС, 28 мая. Финальная серия Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Вашингтоном» начнется в ночь на вторник в
ТАСС, 28 мая. Финальная серия Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Вашингтоном» начнется в ночь на вторник в
После победы «Вашингтона» в решающем матче серии с клубом «Тампа-Бэй» стало ясно, что Кубок Стэнли получит нового обладателя. «Вегас» стал третьим клубом в истории лиги, вышедшим в финал в своем дебютном сезоне, ранее это удавалось «Торонто» (в 1918 году) и «Сент-Луису» (1968), но лишь канадская команда смогла завоевать трофей. «Вашингтон» принимал участие в финале
В столице штата Невада пройдут два первых матча, пятый и седьмой, если потребуется. В регулярном чемпионате команды встречались дважды, оба раза сильнее оказался «Вегас» (3:0 и 4:3), а Овечкин не отметился в этих матчах ни одним набранным очком, «Вегас» — единственный клуб в НХЛ, в ворота которого Овечкин ни разу не забросил шайбу.
По пути к финалу «Вегас» уступил в
«Вегас» и «Вашингтон» подошли к финалу практически без потерь в составе. Шведский центральный нападающий «Столичных» Никлас Бэкстрем восстановился от травмы руки,
Ключевым фактором в серии может стать противостояние нападающих Овечкина и Кузнецова с вратарем «Вегаса», трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга»
Российские хоккеисты становились лучшими бомбардирами
Овечкин в случае победы «Вашингтона» станет третьим европейским капитаном, поднявшим Кубок Стэнли над головой. Ранее подобного достижения добивались шведский защитник Никлас Лидстрём («Детройт», 2007/08) и словацкий игрок обороны Здено Хара («Бостон», 2010/11).
Нынешний генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи большую часть своей управленческой карьеры провел именно в «Вашингтоне». Он был назначен на пост генерального менеджера «Столичных» в 1997 году и также в первый год своей работы вывел команду в финал Кубка Стэнли. Однако этот результат так и остался лучшим и единственным в карьере Макфи в «Вашингтоне».
По ходу сезона-2003/04 с разрешения владельца Теда Леонсиса Макфи обменял ряд опытных игроков: Сергея Гончара, Петера Бондру, Яромира Ягра, Микаэля Нюландера. В результате «Вашингтон» под первым номером на драфте новичков 2004 года выбрал Овечкина, а спустя два года под общим четвертым номером и Бэкстрема. Но несмотря на клубный рекорд по количеству очков в регулярном чемпионате сезона-2009/10 (121 очко) и многочисленные победы в дивизионе, столичная команда под управлением Макфи так и не смогла пройти дальше второго раунда
Команда комплектовалась из игроков, незащищенных на драфте расширения остальными клубами лиги. Каждая организация могла защитить от выбора своих хоккеистов по двум схемам — семь нападающих, три защитника и вратарь, либо восемь любых полевых игроков и вратарь. Хоккеисты, имевшие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока, автоматически не попадали в список защищенных игроков. К драфту не допускались игроки, проводящие в лиге свой первый или второй сезон, а также выбранные на входящем драфте, но не подписавшие контракт, таким образом, «Вегас» практически не мог привлечь звездных игроков.
Финал Кубка Стэнли покажет, сумеют ли Макфи и «Вегас» развить свой успех в сезоне и добиться максимального результата. Матчи финальной серии