Овечкин, Кузнецов и Орлов в составе «Вашингтона» начинают финал Кубка Стэнли с «Вегасом»

Источник: AP 2018

После победы «Вашингтона» в решающем матче серии с клубом «Тампа-Бэй» стало ясно, что Кубок Стэнли получит нового обладателя. «Вегас» стал третьим клубом в истории лиги, вышедшим в финал в своем дебютном сезоне, ранее это удавалось «Торонто» (в 1918 году) и «Сент-Луису» (1968), но лишь канадская команда смогла завоевать трофей. «Вашингтон» принимал участие в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) один раз (в 1998 году), но не смог выиграть в решающей серии с «Детройтом» ни одного матча. Не имеют опыта выступления в финале в качестве наставников и главные тренеры команд — Жерар Галлан и Барри Тротц.

Оба финалиста по итогам регулярного чемпионата выиграли свои дивизионы, но преимущество своей площадки в решающей серии будет у «Вегаса», так как он набрал большее количество очков (109 против 105 у «Вашингтона»).

В столице штата Невада пройдут два первых матча, пятый и седьмой, если потребуется. В регулярном чемпионате команды встречались дважды, оба раза сильнее оказался «Вегас» (3:0 и 4:3), а Овечкин не отметился в этих матчах ни одним набранным очком, «Вегас» — единственный клуб в НХЛ, в ворота которого Овечкин ни разу не забросил шайбу.

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По пути к финалу «Вегас» уступил в плей-офф лишь в трех матчах, последовательно выиграв серии у «Лос- Анджелеса» (4−0), «Сан-Хосе» (4−2) и «Виннипега» (4−1). «Столичным» победа в Восточной конференции далась сложнее, уже в первой серии с «Коламбусом» «Вашингтон» проиграл на своем льду два стартовых матча, после чего тренерский штаб произвел замену вратаря — место немца Филиппа Грубауэра занял канадец Брэйден Холтби. Подопечные Тротца смогли выиграть четыре матча подряд и выйти во второй раунд, где они в шести встречах сломили сопротивление «Питтсбурга» (4−2), которому два предыдущих сезона уступали на этой же стадии. В финале конференции «Вашингтон» переиграл «Тампу», сумев оформить победу в седьмом матче серии, в котором команда Тротца взяла верх со счетом 4:0, а победный гол забил российский капитан «Вашингтона».

«Вегас» и «Вашингтон» подошли к финалу практически без потерь в составе. Шведский центральный нападающий «Столичных» Никлас Бэкстрем восстановился от травмы руки, из-за которой он пропустил два заключительных матча серии с «Питтсбургом» и три стартовые игры с «Тампой».

Россиянин может стать лучшим бомбардиром плей-офф

Ключевым фактором в серии может стать противостояние нападающих Овечкина и Кузнецова с вратарем «Вегаса», трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Марком-Андре Флери. Российские форварды «Вашингтона» лидируют в гонке бомбардиров плей-офф. На счету Кузнецова 24 очка (11 заброшенных шайб +13 результативных передач) в 19 матчах, Овечкин набрал в 19 играх 22 балла за результативность (12+10). Флери является одним из самых надежных вратарей розыгрыша Кубка Стэнли, отражая в среднем за матч 94,7 процентов бросков и пропуская 1,68 шайбы за игру.

Российские хоккеисты становились лучшими бомбардирами плей-офф НХЛ трижды, впервые в 1995 году это удалось Сергею Федорову, однако его «Детройт» в финальной серии проиграл «Нью-Джерси» (0−4). Дважды лучшим становился Евгений Малкин в победных для «Питтсбурга» розыгрышах Кубка Стэнли (2009, 2017). Овечкин и Кузнецов уже побили рекорд игроков «Вашингтона» по набранным очкам в матчах плей-офф, который принадлежал самому Овечкину (21). Из участников финала наиболее близок к россиянам нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо (18).

Овечкин в случае победы «Вашингтона» станет третьим европейским капитаном, поднявшим Кубок Стэнли над головой. Ранее подобного достижения добивались шведский защитник Никлас Лидстрём («Детройт», 2007/08) и словацкий игрок обороны Здено Хара («Бостон», 2010/11).

Фигура Макфи

Нынешний генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи большую часть своей управленческой карьеры провел именно в «Вашингтоне». Он был назначен на пост генерального менеджера «Столичных» в 1997 году и также в первый год своей работы вывел команду в финал Кубка Стэнли. Однако этот результат так и остался лучшим и единственным в карьере Макфи в «Вашингтоне».

По ходу сезона-2003/04 с разрешения владельца Теда Леонсиса Макфи обменял ряд опытных игроков: Сергея Гончара, Петера Бондру, Яромира Ягра, Микаэля Нюландера. В результате «Вашингтон» под первым номером на драфте новичков 2004 года выбрал Овечкина, а спустя два года под общим четвертым номером и Бэкстрема. Но несмотря на клубный рекорд по количеству очков в регулярном чемпионате сезона-2009/10 (121 очко) и многочисленные победы в дивизионе, столичная команда под управлением Макфи так и не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф. По окончании сезона-2013/14, в котором «Вашингтон» не вышел в плей-офф, Макфи был уволен с поста генерального менеджера, который он занимал 17 лет.

Макфи был назначен генеральным менеджером «Вегаса» в июле 2016 года. Генеральному менеджеру, выбиравшему на драфте Овечкина, Бэкстрема и Кузнецова и не добившегося с ними успехов, было доверено собирать новую команду лиги с нуля.

Команда комплектовалась из игроков, незащищенных на драфте расширения остальными клубами лиги. Каждая организация могла защитить от выбора своих хоккеистов по двум схемам — семь нападающих, три защитника и вратарь, либо восемь любых полевых игроков и вратарь. Хоккеисты, имевшие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока, автоматически не попадали в список защищенных игроков. К драфту не допускались игроки, проводящие в лиге свой первый или второй сезон, а также выбранные на входящем драфте, но не подписавшие контракт, таким образом, «Вегас» практически не мог привлечь звездных игроков.