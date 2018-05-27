Канадский вратарь готов лишить Овечкина чемпионства. Он уже делал это раньше

Источник: Спорт-Экспресс

В финале Кубка Стэнли сыграют «Вегас» и «Вашингтон». Первый матч серии пройдет в Лас-Вегасе 28 мая, в ночь с понедельника на вторник. Все игры серии будут начинаться в 20.00 по восточному времени (3.00 следующего дня по Москве).



Вторая игра состоится 30 мая в Лас-Вегасе, третья — 2 июня в Вашингтоне, четвертая — 4 июня в Вашингтоне.

Пятая (если понадобится) встреча — 7 июня в Лас-Вегасе, шестая (если понадобится) — 10 июня в Вашингтоне, седьмая (если понадобится) — 13 июня в Лас-Вегасе.

ДУЭЛЬ

Любая серия плей-офф, а уж тем более финал Кубка Стэнли превращается в своеобразную дуэль — битву не только двух клубов, но и ее живых легенд. И если Александр Овечкин уже стал великим игроком и настоящим символом «Вашингтона», то Марк-Андре Флери находится всего лишь в шаге от того, чтобы в первый же год привести «Голден Найтс» к цели и доказать боссам «Питтсбурга», что его слишком рано списали со счетов.

Дуэль Овечкина и Флери началась еще с юношеских лет — в молодежных сборных. Канада и Россия встретились в финале МЧМ-2003 в Галифаксе, сильней тогда оказалась наша команда — 3:2. Овечкин забить Флери не сумел, зато обзавелся золотой медалью. А вот Марк-Андре по итогам турнира был признан лучшим игроком и голкипером.

Несколько месяцев спустя канадский вратарь был выбран под первым номером на драфте НХЛ и оказался в «Питтсбурге». Через его год повторил Овечкин, только он оказался в «Вашингтоне» — клубе-конкуренте «Пингвинов» по Восточной конференции. С тех пор прошло уже почти 15 лет. 14 из них Флери провел в «Пингвинз», а летом после драфта расширения НХЛ перебрался в «Вегас». Овечкин по-прежнему зажигает в «Кэпс». Уже с капитанской нашивкой на груди.

Флери для Овечкина — один из самых «любимых» голкиперов в НХЛ. Его ворота Александр поражал 31 раз. Больше от Ови пропускал только Хенрик Лундквист (35 шайб).

— У него великолепный бросок, поэтому он так хорош. Очень сложно справиться с его щелчком в касание. Он бросает быстро и сильно. Будет непросто. Вратарям всегда тяжело играть против него из-за его броска. Он заставляет любого голкипера демонстрировать все, на что он способен, — сказал Флери про российского форварда.

ТРОФЕИ

Обратимся к истории и вспомним, как каждый из хоккеистов, выбранных под первым номером на драфте, начинал свою карьеру в НХЛ. Россиянин с ходу набрал 106 (52+54) очков в 81 встрече за «Вашингтон» и получил «Колдер Трофи». Канадец же только на третий год пребывания в «Пингвинз» отвоевал место под солнцем и стал твердым первым номером.

В следующее десятилетие количество индивидуальных наград Овечкина росло не по дням, а по часам. Ови с завидным постоянством становился лучшим снайпером НХЛ, получал «Харт Трофи» и множество других личных трофеев, однако главной цели — победы в Кубке Стэнли — к 32 годам так и не добился. А что Флери? Марк-Андре за 14 лет в НХЛ не завоевал ни одной индивидуальной награды, зато трижды поднимал над головой Кубок и праздновал вместе с «Питтсбургом» чемпионство. Пока в плане командных достижений Флери заметно опережает Овечкина.

14 ЛЕТ В «ПИТТСБУРГЕ»

Несмотря на то, что Флери был выбран под первым номером на драфте 2003 года, отвоевать место в воротах «Питтсбурга» оказалось задачей не из легких. В начале 2000-х в «Пингвинз» выступал канадец Себастьян Карон. Именно с ним и конкурировал Флери в первые годы нахождения в клубе.

Локаутный сезон-2004/05 пошел Флери на пользу. Он провел его в фарме «Уилкс-Берри» и набрался необходимого опыта и уверенности. Тех качеств, которых ему явно недоставало для того, чтобы стать основным голкипером «Питтсбурга». До локаута Марк-Андре отыграл в 22 встречи за «Пингвинз» и пропускал в среднем по 3,64 шайбы за матч.

После него Карон дал слабину. Себастьян все чаще стал уступать место молодому вратарю, а в 2006 году и вовсе оказался в «Чикаго». Боссы «Питтсбурга» сделали ставку на перспективного и амбициозного Флери и нисколько не прогадали. Марк-Андре прогрессировал на глазах вместе с командой и уже на шестой год пребывания в «Пенс» поднял над головой Кубок Стэнли.

Казалось, что Флери останется в «Питтсбурге» до завершения карьеры. В 2016 и 2017 годах Марк-Андре завоевал еще два Кубка Стэнли и навсегда вписал свое имя в славную историю клуба из Пенсильвании.

Но плей-офф последних двух сезонов многое перевернул. Флери проигрывал конкуренцию Мэтту Мюррею, которому удалось не просто успешно справиться с ролью сменщика, но и помочь «Питтсбургу» добраться до победы.

Мюррей уже давно стучался в дверь основы «Пингвинз» и лишь ждал своего шанса. Не воспользуйся он им, далеко не факт, что боссы «Пенс» так легко бы расстались с Флери в межсезонье. Однако молодой канадец своего не упустил — и лишним в команде оказался именно опытный голкипер.

Приехав вместе со своей новой командой в Питтсбург, Марк-Андре во время матча с «Пингвинз» не смог сдержать слез. Уж слишком трогательным вышел ролик, показанный на кубе. Болельщики «Пенс» несколько минут стоя аплодировали своей легенде, а голкипер плакал.

СТИЛЬ

Кто бы мог подумать, что дебютант сильнейшей хоккейной лиги «Вегас» — команда, собранная из работяг, привыкших таскать рояль, заберется так далеко и будет играть в финале Кубка Стэнли? Пожалуй, никто. Но чудо свершилось — теперь «Рыцари» находятся на расстоянии вытянутой руки от триумфа. Во многом благодаря фантастической игре Флери. В регулярке Марк-Андре в среднем отражал 92,7 процентов бросков, а в плей-офф стал играть еще надежней, улучшив статистику аж на 2 процента!

Роль вратаря в современном хоккее безгранично велика. Можно сколько угодно строить плотные оборонительные редуты и расставлять капканы, но все это не принесет желаемого результата, если в команде нет стабильного голкипера.

За весь плей-офф хоккеисты «Голден Найтс» провели уже 15 встреч, однако только три раза перебросали соперника. Флери же на последнем рубеже творил чудеса и поймал не один десяток мертвых шайб.

«ВЕГАС»

Уверенная игра Флери в нынешнем сезоне доказывает, что боссы «Пингвинз» зря так легко расстались с голкипером, который провел в системе клуба 14 лет. Да, Мюррей доказал, что он может быть хорошим сменщиком. Вот только свой первый сезон в роли твердого первого номера «Пенс» провел не лучшим образом.

И это при том, что в обороне у «Пингвинов» хватает мастеров приличного уровня. Разве сравнишь две первые пары защитников «Питтсбурга» и «Вегаса»? Летанг, Дюмулин, Шульц и Мяяття на бумаге выглядят внушительней, чем Энгелланд, Теодор, Макнэбб и Шмидт. Однако Флери умело подчищает ошибки своих одноклубников и отменно руководит обороной. В этом, пожалуй, и кроется главный козырь надежной игры «Голден Найтс».

То, что «Вегас» играет с оглядкой на собственные ворота и не бежит сломя голову вперед, как это делал «Питтсбург», для Флери только плюс. При такой игре гораздо меньше шансов провалиться. Да и в своей зоне хоккеисты «Голден Найтс» обороняются настолько компактно, что не дают соперникам близко подбираться к владениям Флери и четко подчищают собственный пятак. А уж с дальними-то бросками Марк-Андре справляется без особых проблем. Здесь ему практически нет равных в НХЛ.

В 32 года Марк-Андре оказался в команде-загадке НХЛ и помог ей стать главным открытием нынешнего сезона. Сегодняшний «Вегас» сложно представить без Флери, как и «Вашингтон» без Овечкина. Хотя в «Голден Найтс» канадский голкипер провел всего-то один сезон. Зато какой! Кто из лидеров двух клубов окажется сильней на этот раз и сумеет ли канадский голкипер окончательно претворить мечту «Рыцарей» в реальность — узнаем совсем скоро.

Сильные стороны хоккеистов «Вашингтона» Флери знает досконально. Впрочем, как и они отлично знакомы с недостатками голкипера «Вегаса». Тем и интересней будет смотреть финал.