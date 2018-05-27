Голова Кучерова в теле Овечкина. Молодой россиянин признан в Канаде проспектом года

Источник: Спорт-Экспресс

Интересно, почему это президент ФХР Владислав Третьяк стал размышлять, на какой срок нужно подписать главного тренера в сборную. Дескать, чтобы у человека был стимул для работы. Словно Илья Воробьев сам не понимает, что такое спорт и может успокоиться. Знаете, так еще можно сказать про какого-нибудь постороннего человека, но не про тренера за плечами которого победа в Кубке Гагарина. Как он может успокоиться? Не выходить на тренировки на чемпионате мира? Приехать только к плей-офф? Заявить журналистов в первое звено? Я примерно представляю, какой пункт хочет внести президент ФХР. Каждый год сборная должна попадать в тройку призеров и тогда все будет нормально. При этом уже в следующем сезоне это будет сделать невероятно сложно, так как турнир начнется 9 мая, а на него смогут приехать сразу практически все лучшие из НХЛ, причем сразу во все сборные.

СВЕЧНИКОВ ПРИЗНАН ПРОСПЕКТОМ ГОДА

Российский нападающий Андрей Свечников признан лучшим проспектом года во всех трех юниорских лигах Канады. Все ждут, что он будет выбран в первой тройке игроков предстоящего драфта и попадет в такой клуб, где ему начнут доверять с первых дней. Свечникова все хвалят, отмечают его мастерство, даже применяют странные эпитеты: «Голова Кучерова в теле Овечкина». Все это выглядит довольно забавно, ведь Андрей играл только в юниорской лиге. Он не выступал среди взрослых, он не очень-то круто смотрелся и на молодежном чемпионате мира. Но так там относятся к потенциальным звездам. Нам даже и не снилось, мы и драфт-то отменили, хотя для многих молодых это был важнейший стимул в карьере. Помните, как расцвел Михаил Пашнин, которого выбрали под первым номером. К нему было приковано внимание и пусть он стал не тем, кем мы ожидали, но за Пашниным все следят по-прежнему. Будущее Андрея Свечникова пока в тумане. Я же помню, как хвалили его брата Евгения и говорили, что он тоже будущая звезда лиги. Но в прошлом сезоне про это никто не вспоминал. Правда, меня уверяют, что Андрей в несколько раз талантливей. Что же, просто так проспектом года не признают.

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