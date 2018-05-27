Голова Кучерова в теле Овечкина. Молодой россиянин признан в Канаде проспектом года
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Интересно, почему это президент ФХР Владислав Третьяк стал размышлять, на какой срок нужно подписать главного тренера в сборную. Дескать, чтобы у человека был стимул для работы. Словно Илья Воробьев сам не понимает, что такое спорт и может успокоиться. Знаете, так еще можно сказать про
СВЕЧНИКОВ ПРИЗНАН ПРОСПЕКТОМ ГОДА
Российский нападающий Андрей Свечников признан лучшим проспектом года во всех трех юниорских лигах Канады. Все ждут, что он будет выбран в первой тройке игроков предстоящего драфта и попадет в такой клуб, где ему начнут доверять с первых дней. Свечникова все хвалят, отмечают его мастерство, даже применяют странные эпитеты: «Голова Кучерова в теле Овечкина». Все это выглядит довольно забавно, ведь Андрей играл только в юниорской лиге. Он не выступал среди взрослых, он не
ИНТЕРЕС КЛУБОВ НХЛ
Из Северной Америки сообщают, что заинтересованы в услугах сразу трех игроков, выступающих в КХЛ. И если Александр Барабанов действительно всех удивил на чемпионате мира, то почему в Америке заинтересовались Сергеем Андроновым и Михаилом Григоренко — совсем непонятно. Последний недавно вернулся в НХЛ и два сезона он просто отдыхал на льду, занимаясь непонятно чем. Возможно, ему просто пришлась по душе система ЦСКА, но есть ли такая система в других командах НХЛ? Кроме того, конкуренция в российском хоккее совершенно другая. И в нашей лиге у Григоренко были неудачные матчи, но он был точно уверен, что за его спиной не сидят десять голодных парней, которые только ждут шанса. Максимум, могут посадить на одну игру в рамках ротации. Глупо отрицать, что Григоренко стал играть лучше. Наверное, и