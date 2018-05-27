Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Передел нефтяного рынка: «золотой маневр» РФ ударит по доллару
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Ожирение в младенчестве ухудшило когнитивные способности в детстве
Фигурист Ягудин перенес операцию на голове
Лукбуки российских дизайнеров, которые взбодрят после отпуска
Текущие события
Хоккей. НХЛ
20.05
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
США4
Канада1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
ШвецияБ3
Швейцария2
Хоккей. НХЛ
20.05
Виннипег Джетс1
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
22.05
Вашингтон Кэпиталз3
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Ответный удар: в Одессе радикалам объявили войну
Перед встречей с Путиным Макрону сказали об ошибке
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Мировой рекорд Зизу. «Реал» выиграл Лигу чемпионов
«Реал» — машина, которая штампует победы. Обзор СМИ после финала
Глава "Лукойла": надо поднять цены на топливо вплоть до 6 руб.
Нидерланды возложили на РФ вину за катастрофу MH17
Выпускнице из Ставрополя сделали предложение во время последнего звонка
Алла Пугачева показала раритетное фото старшей дочери
Россиянам показали дома, которыми застроят всю страну (фото)
7 способов создать загородную атмосферу в квартире
Фоторепортажи
21Как прошел фестиваль «Алина»
7Овечкин вышел в финал Кубка Стэнли
13:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голова Кучерова в теле Овечкина. Молодой россиянин признан в Канаде проспектом года

Обзор дня Алексея Шевченко.

Источник: Спорт-Экспресс

Интересно, почему это президент ФХР Владислав Третьяк стал размышлять, на какой срок нужно подписать главного тренера в сборную. Дескать, чтобы у человека был стимул для работы. Словно Илья Воробьев сам не понимает, что такое спорт и может успокоиться. Знаете, так еще можно сказать про какого-нибудь постороннего человека, но не про тренера за плечами которого победа в Кубке Гагарина. Как он может успокоиться? Не выходить на тренировки на чемпионате мира? Приехать только к плей-офф? Заявить журналистов в первое звено? Я примерно представляю, какой пункт хочет внести президент ФХР. Каждый год сборная должна попадать в тройку призеров и тогда все будет нормально. При этом уже в следующем сезоне это будет сделать невероятно сложно, так как турнир начнется 9 мая, а на него смогут приехать сразу практически все лучшие из НХЛ, причем сразу во все сборные.

Читайте также
Три шайбы Овечкина и гол Орлова — в топ-10 третьего раунда плей-офф НХЛ

СВЕЧНИКОВ ПРИЗНАН ПРОСПЕКТОМ ГОДА

Российский нападающий Андрей Свечников признан лучшим проспектом года во всех трех юниорских лигах Канады. Все ждут, что он будет выбран в первой тройке игроков предстоящего драфта и попадет в такой клуб, где ему начнут доверять с первых дней. Свечникова все хвалят, отмечают его мастерство, даже применяют странные эпитеты: «Голова Кучерова в теле Овечкина». Все это выглядит довольно забавно, ведь Андрей играл только в юниорской лиге. Он не выступал среди взрослых, он не очень-то круто смотрелся и на молодежном чемпионате мира. Но так там относятся к потенциальным звездам. Нам даже и не снилось, мы и драфт-то отменили, хотя для многих молодых это был важнейший стимул в карьере. Помните, как расцвел Михаил Пашнин, которого выбрали под первым номером. К нему было приковано внимание и пусть он стал не тем, кем мы ожидали, но за Пашниным все следят по-прежнему. Будущее Андрея Свечникова пока в тумане. Я же помню, как хвалили его брата Евгения и говорили, что он тоже будущая звезда лиги. Но в прошлом сезоне про это никто не вспоминал. Правда, меня уверяют, что Андрей в несколько раз талантливей. Что же, просто так проспектом года не признают.

ИНТЕРЕС КЛУБОВ НХЛ

Из Северной Америки сообщают, что заинтересованы в услугах сразу трех игроков, выступающих в КХЛ. И если Александр Барабанов действительно всех удивил на чемпионате мира, то почему в Америке заинтересовались Сергеем Андроновым и Михаилом Григоренко — совсем непонятно. Последний недавно вернулся в НХЛ и два сезона он просто отдыхал на льду, занимаясь непонятно чем. Возможно, ему просто пришлась по душе система ЦСКА, но есть ли такая система в других командах НХЛ? Кроме того, конкуренция в российском хоккее совершенно другая. И в нашей лиге у Григоренко были неудачные матчи, но он был точно уверен, что за его спиной не сидят десять голодных парней, которые только ждут шанса. Максимум, могут посадить на одну игру в рамках ротации. Глупо отрицать, что Григоренко стал играть лучше. Наверное, и из-за того, что он в КХЛ играет на фланге и в центр его никто не ставит. Сергей Андронов уже был в Северной Америке, быстро вернулся, ни разу не получив шанса и стал тем, кого мы видим сейчас в последние два года. Но в НХЛ Андронов будет играть в третьем звене, на небольших деньгах и вряд ли игра будет стоить свеч. Так что ждем, когда рискнет Барабанов. Случится это не раньше, чем через год и весь сезон за ним будут пристально наблюдать. Не только мы.

НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Таблица переходов РФПЛ
Неймар наконец-то определился с будущим
Мировой рекорд Зизу. «Реал» выиграл Лигу чемпионов
«Реал» — машина, которая штампует победы. Обзор СМИ после финала
«Роналду должен остаться». Клопп, Зидан и Бэйл – о финале ЛЧ
Черчесов: После объявления заявки мне позвонил Глушаков
Медведева: Решение уйти от Тутберидзе - самое тяжелое в жизни
Лэмпард: Не думаю, что Рамоса нужно обвинять в травме Салаха
Спорт-Экспресс
Авто
В России появился новый кроссовер Toyota (он дешевле, чем RAV4) С 1 июня официальные дилерские центры начнут принимать заказы на новый паркетник Toyota C-HR
Hi-Tech
Почти идеальный смартфон среднего класса Полу-флагман за пол-цены.
Кино
От «непутевой» матери до жены мафиози: яркие роли Марии Шукшиной Звезде кино и телевидения исполняется 51 год. Вспоминаем ее самые значимые роли.
Недвижимость
В Испании началась масштабная распродажа недвижимости
Диких животных запретят держать в домашних условиях
Что известно о новых платежках ЖКХ
Работодателей заставят строить жилье при офисах
Леди
Бабушки звезд: как они выглядят и что о них известно Вы часто слышите о бабушках звезд? А между прочим, некоторые из них сделали немало для своих теперь уже знаменитых внуков
Дети
Дочь Стриженовых, сын Михалковой и другие на последнем звонке Знаменитые родители отвели детей на торжественные школьные линейки.
Все о ремонте
12 красивых полотенцесушителей для идеальной ванной комнаты
32 интерьера, в которых старый ковер стал изюминкой
Что делать, если у вас в квартире низкие потолки
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь