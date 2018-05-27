Кто может помешать Овечкину стать MVP? 5 фаворитов «Конн Смайт Трофи»

Источник: AP 2018

Борьба за Кубок Стэнли вступает в решающую стадию. Кроме того, что «Вашингтон» впервые может стать чемпионом, Александр Овечкин может стать вторым российским хоккеистом в истории, кто поднимет над головой «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф. Пока что это удавалось сделать только Евгению Малкину, который получил трофей в 2009 году. Рассказываем о главных фаворитах престижной награды.

Марк-Андре Флёри

Вратарь «Вегаса» сейчас — главный фаворит приза MVP. Он показывает фантастическую статистику — 12 побед в 15 матчах с процентом отражённых бросков 94,7 и коэффициентом надёжности 1,68 и четырьмя «сухарями». Да, это всё Флёри. Его неудачи в плей-офф давно в прошлом, а для «рыцарей» он стал большим, чем полкоманды. Он затащил «Вегас» в финал, хотя в третьем раунде «Виннипег» неизменно обрушивал на него град бросков.

Флёри заряжает полевых игроков уверенностью. Они знают, что он будет делать сейв за сейвом даже в невозможных ситуациях. И он не перестаёт совершать порой удивительные спасения. Даже если «Вегас» не выиграет кубок, Флёри настолько хорош, что всё равно может получить «Конн Смайт». Последним MVP, который проиграл финал, был, кстати, вратарь «Анахайма» Жан-Себастьян Жигер, который получил эту награду в 2003 году.

Александр Овечкин

Капитан «Вашингтона» прошёл долгий и тернистый путь, прежде чем добраться до финала. 13 лет, полных вылетов в первом или втором раунде, критики и предложений обменять его в другую команду. И ведь не сказать, что он такую критику заслуживал.

Овечкин не сломался и продолжает доказывать, что он великий. Он всегда был лидером, а в этом году вокруг него собралась по-настоящему сплочённая команда, где каждый делает своё дело. Овечкин забил уже 12 голов и является лучшим снайпером команды. Он ведёт за собой в решающие моменты — в серии с «Питтсбургом» Овечкин отдал передачу на победный гол Кузнецова в овертайме, в седьмом матче финала Востока он взял дело в свои руки и забил «Тампе» уже на второй минуте. Овечкин не только набирает очки, он блокирует броски, отрабатывает в обороне и находит нужные слова в раздевалке.

«Было много людей, которые сомневались в том, что Овечкин ещё чего-то может. Множество вещей было сказано в прессе в конце прошлого года. В “Твиттере”, да где угодно. Это звучало очень обидно, и он принял это на свой счёт. Тогда он сказал, что он ещё покажет всем, что он великий игрок. Он сделал это», — сказал после выхода в финал главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц.

Евгений Кузнецов

Кузнецов, без сомнений, самый опасный игрок «Вашингтона». Он был лучшим в серии с «Питтсбургом», он лидирует в гонке бомбардиров и уже установил рекорд «столичных» по очкам в одном плей-офф (24). Кузнецов показывает свой лучший хоккей и по креативности с ним мало кто может сравниться. Всего за четыре года он прошёл путь он игрока четвёртого звена до ведущего центра клуба и суперзвезды.

Евгения сложно остановить — он набирает очки уже 10 матчей подряд. Он ведёт игру, забивает и отдаёт, создаёт трафик, он просто вездесущ. Кузнецов уже стал главным героем «Вашингтона» в этом плей-офф. «Питтсбург», о который столичная команда спотыкалась год за годом, этой весной пал именно благодаря голу челябинца в овертайме.

Брэйден Холтби

Холтби проиграл конкуренцию своему сменщику Филипу Грубауэру в концовке сезона и начинал плей-офф в качестве запасного. Пошатнуло ли этого его уверенность в себе? Как видно, нисколько. Вратарь «Вашингтона», на которого в прошлые годы сыпалось много шишек за провалы в решающих матчах и некубковость, в этом плей-офф предстал в новом свете. Мало того, что Холтби переиграл «Питтсбург», в серии с «Тампой» он повторил достижение Доминика Гашека и Хенрика Лундквиста.

Брэйден в этом сезоне ни разу не сыграл на ноль, но, когда «Вашингтон» оказался на краю пропасти в серии с «Тампой», он сыграл на ноль сначала в шестом матче, а затем и в седьмом. Такое до него удавалось только четырём вратарям. В самый нужный момент Холтби выводит свою игру на новый уровень.

Джонатан Маршессо