Кто может помешать Овечкину стать MVP? 5 фаворитов «Конн Смайт Трофи»
У капитана «Вашингтона» есть серьёзные конкуренты.
У капитана «Вашингтона» есть серьёзные конкуренты.
Борьба за Кубок Стэнли вступает в решающую стадию. Кроме того, что «Вашингтон» впервые может стать чемпионом, Александр Овечкин может стать вторым российским хоккеистом в истории, кто поднимет над головой «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку
Вратарь «Вегаса» сейчас — главный фаворит приза MVP. Он показывает фантастическую статистику — 12 побед в 15 матчах с процентом отражённых бросков 94,7 и коэффициентом надёжности 1,68 и четырьмя «сухарями». Да, это всё Флёри. Его неудачи в
Флёри заряжает полевых игроков уверенностью. Они знают, что он будет делать сейв за сейвом даже в невозможных ситуациях. И он не перестаёт совершать порой удивительные спасения. Даже если «Вегас» не выиграет кубок, Флёри настолько хорош, что всё равно может получить «Конн Смайт». Последним MVP, который проиграл финал, был, кстати, вратарь «Анахайма»
Капитан «Вашингтона» прошёл долгий и тернистый путь, прежде чем добраться до финала. 13 лет, полных вылетов в первом или втором раунде, критики и предложений обменять его в другую команду. И ведь не сказать, что он такую критику заслуживал.
Овечкин не сломался и продолжает доказывать, что он великий. Он всегда был лидером, а в этом году вокруг него собралась
«Было много людей, которые сомневались в том, что Овечкин ещё
Кузнецов, без сомнений, самый опасный игрок «Вашингтона». Он был лучшим в серии с «Питтсбургом», он лидирует в гонке бомбардиров и уже установил рекорд «столичных» по очкам в одном
Евгения сложно остановить — он набирает очки уже 10 матчей подряд. Он ведёт игру, забивает и отдаёт, создаёт трафик, он просто вездесущ. Кузнецов уже стал главным героем «Вашингтона» в этом
Холтби проиграл конкуренцию своему сменщику Филипу Грубауэру в концовке сезона и начинал
Брэйден в этом сезоне ни разу не сыграл на ноль, но, когда «Вашингтон» оказался на краю пропасти в серии с «Тампой», он сыграл на ноль сначала в шестом матче, а затем и в седьмом. Такое до него удавалось только четырём вратарям. В самый нужный момент Холтби выводит свою игру на новый уровень.
Сложно представить, что в случае победы «Вегаса» «Конн Смайт» достанется не Флёри. Но есть и ещё один кандидат — Маршессо является лучшим бомбардиром и снайпером команды в этом