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11:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кучеров может подписать новый контракт с «Тампой» в следующем году

Агент нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова Дэн Мильштейн отметил, что хоккеист заинтересован в продлении соглашения с клубом.

Источник: AP 2018

Напомним, что следующим летом контракт 24-летнего хоккеиста истекает, и он сможет выйти на рынок ограниченно свободных агентов.

— Он хочет остаться в клубе и не хочет никуда уходить, — цитирует Sportsnet Мильштейна. — Может будет арбитраж, но клуб не собирается его терять. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы он остался.

Мильштейн также отметил, что соглашение может быть подписано и в следующем году. На данный момент по контракту Кучеров зарабатывает 4,77 миллиона долларов. Ранее инсайдер НХЛ Боб Маккензи сообщал, что игрок хочет повысить зарплату до 10 миллионов.

В прошлом сезоне Кучеров набрал 100 (39+61) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 17 (7+10) очков в 17 встречах плей-офф.

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