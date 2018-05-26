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26 мая, источник: Чемпионат.com

Кузнецов: Больше сосредоточен именно на хоккее, не витаю в мечтах о Кубке Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

Источник: AP 2018

«Уверен, финал получится весёлым. Сейчас я больше сосредоточен именно на хоккее, не витаю в мечтах о Кубке Стэнли. Это огромный шанс для нас. Всё, что нам необходимо, — это быть вместе и играть в командный хоккей.

Победу в финале конференции мы особо не праздновали. Сначала ты рад, но на льду тратишь столько энергии, что через час-два после матча уже довольно сильно утомлён. Хорошо, что у нас есть два выходных перед финалом, теперь нам предстоит путь в Лас-Вегас, в этот огромный город.

Сегодня было 6 тысяч болельщиков на тренировке? Да, это весело, от таких вещей даже немного потряхивает. Каждый раз, когда встречаешь своих фанатов, это радует. Мы хотим сделать их счастливыми, — сказал Кузнецов.

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).

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