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00:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Он взял Овечкина в «Вашингтон», а теперь может лишить его Кубка Стэнли

В ночь с понедельника на вторник за океаном стартует финал Кубка Стэнли «Вегас» — «Вашингтон». «СЭ» рассказывает о человеке, который создал обе эти команды в их нынешнем виде, — генменеджере «Голден Найтс», а ранее «Кэпиталз» Джордже Макфи.

Источник: Спорт-Экспресс

АРХИТЕКТОР И ПРОРАБ

За несколько дней до старта финала Кубка Стэнли один из его победителей известен досрочно. Его заслуги очевидны и никак не зависят от исхода решающей серии. Этого человека зовут Джордж Макфи. Он — генеральный менеджер «Вегаса». Архитектор и прораб в одном лице главной сенсации лиги последних 50 лет.

Ежегодный приз от НХЛ лучшему генеральному менеджеру ему достанется по умолчанию. Кевин Чевелдэйофф из «Виннипега» и Стив Айзерман из «Тампы» в списке финалистов присутствуют только для создания видимости альтернативы. Макфи с полным основанием можно считать не только строителем нынешнего «Вегаса», но и «Вашингтона».

В столичном клубе он отработал целую вечность — с 1997 по 2014 годы, однажды добравшись с ним до финала Кубка Стэнли. Нынешний костяк «Кэпиталз» был сформирован при его прямом участии. Сейчас в основном составе выходят 13 человек, которых в свое время задрафтовал именно Макфи. В их числе Овечкин, Кузнецов, Холтби, Уилсон, Орлов, Бэкстрем. Все ключевые фигуры нынешней команды.

ЗАБУДЬТЕ ПРО ФОРСБЕРГА

При всем уважении к бывшему ассистенту Брайану Маклеллану, который стал его преемником в «Вашингтоне», фундамент и стены были заложены раньше. Макфи в столичном клубе отработал если не блестяще, то, как минимум, хорошо. Столько лет оставаться в числе претендентов на Кубок Стэнли — это показатель, внушающий уважение.

Критики неизменно припоминают неудачный обмен с «Нэшвиллом». Макфи в дедлайн отдал Филипа Форсберга в обмен на Мартина Эрата и Майкла Латту. Чех бездарно провел плей-офф, а через год покинул команду. Канадец три сезона безуспешно пытался закрепиться в основной команде. Последние четыре года он не вылезает из АХЛ. Сделка стала провалом. Почти эпическим.

Но когда команда находится в режиме «побеждать нужно здесь и сейчас», то такие ошибки неизбежны. Никто не знает, нашлось бы Форсбергу место в ударных звеньях «Вашингтона» и смог бы он вырасти в того игрока, которого сейчас все знают по «Нэшвиллу». Сделать последний шаг Макфи не удалось, и единственный финал в 1998 году «Столичные» проиграли всухую «Детройту». Зато теперь у него появился шанс вписать свое имя в историю аршинными буквами.

Становление «Вашингтона» происходило постепенно, по всем законам энхаэловского жанра, когда команда поднимается со дна и упорно лезет на вершину. В случае с «Вегасом» многолетний процесс уместился в несколько месяцев. От такого результата сам Макфи, по словам знакомых с ним людей, обалдел не меньше, чем весь остальной мир.

ПРОДАТЬ ДУШУ ДЬЯВОЛУ

Прошлым летом его политика на драфте расширения большинством экспертов оценивалась невысоко. Но если учесть, что под рукой у генерального менеджера имелся трехлетний план по выводу команды-новичка в плей-офф, то не все было совсем мрачно. Времени для того, чтобы определиться с костяком, а затем окружить его талантливой молодежью, более чем достаточно. Первоначальные задумки полетели в тартарары.

Больше всего этому расстроился генеральный менеджер. Он-то рассчитывал добрать до цели не одним отчаянным прыжком, а несколькими последовательными шагами. В итоге разочарованный Макфи с легкостью расстался сразу с тремя выборами на драфте — в первом, втором и третьем раундах ближайших лет — за форварда «Детройта» Томаша Татара. Игрока талантливого, но своего потенциал не раскрывшего. В плей-офф словак периодически оказывался в ложе прессы, не проходя в состав.

Макфи в нынешнем сезоне сорвал куш, сам того не подозревая, и ему в реальности сказочно везет. Не готов утверждать, что он продал душу дьяволу. Для этого «Вегас» должен взять Кубок Стэнли, сделав неудачу «Вашингтона» обидной втройне. Тогда легко можно будет поверить в то, что Макфи общается с потусторонними силами.

В финале Кубка Стэнли сыграют «Вегас» и «Вашингтон». Первый матч серии пройдет в Лас-Вегасе 28 мая, в ночь с понедельника на вторник. Все игры серии будут начинаться в 20.00 по восточному времени (3.00 следующего дня по Москве).

Вторая игра состоится 30 мая в Лас-Вегасе, третья — 2 июня в Вашингтоне, четвертая — 4 июня в Вашингтоне.
Пятая (если понадобится) встреча — 7 июня в Лас-Вегасе, шестая (если понадобится) — 10 июня в Вашингтоне, седьмая (если понадобится) — 13 июня в Лас-Вегасе.

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