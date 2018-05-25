Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Провал Запада с МН-17: Хатылев «стер русские пальчики» с «Бука»
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Самые богатые наследники российских миллиардеров (фото)
«Хотелось только одного: спрятаться»: россиянка о поездке в Токио
10 фактов о Сергее Шнурове и его жене, которые вас удивят
Текущие события
Хоккей. НХЛ
20.05
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
США4
Канада1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
ШвецияБ3
Швейцария2
Хоккей. НХЛ
20.05
Виннипег Джетс1
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
22.05
Вашингтон Кэпиталз3
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
СМИ: Англичане боялись русских, а получили от украинцев
Муж олимпийской чемпионки рассказал об измене жены
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Дзюба: Никто не будет бегать за Салахом. Россия его не боится
Обладатель Кубка России рассказал о долгах
Путина сильно удивил вопрос иностранца
Путин пошутил об отсутствии конкретной работы
Дочь Стриженовых, сын Михалковой и другие звездные дети на последнем звонке
Светлана Лобода показала первое фото новорожденной дочери
7 способов создать загородную атмосферу в квартире
Сколько стоит дом построить?
Фоторепортажи
21Как прошел фестиваль «Алина»
7Овечкин вышел в финал Кубка Стэнли
17:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«У меня нет никакого страха». Молодой российский защитник рассчитывает на долгую карьеру в НХЛ

Интервью Ильи Любушкина, подписавшего контракт с «Аризоной».

Источник: Спорт-Экспресс

В «АРИЗОНЕ» ЗАПОМНИЛСЯ ЭКМАН-ЛАРССОН

— «Аризона» давно меня «вела», — сказал Любушкин. — Я много общался со скаутом. Вышли на меня с конкретным предложением недавно, а общался я в течение всего сезона. По информации «Аризоны» интерес они проявляли в течение последних двух лет.

— Едите на гарантированное место? Ситуации, как показывает практика, бывают разными.

— Да, соглашусь. Однозначного ответа нет, ситуации действительно бывают разными. Знаю, что «Аризона» хочет видеть меня в составе, но ведь многое зависит и от меня. Так или иначе придется доказывать свою состоятельность.

— В прошедшем сезоне наши защитники не смогли закрепиться в НХЛ. Вернулись Андрей Миронов, Алексей Береглазов, Ярослав Дыбленко. Не лучшим образом складывались дела у Виктора Антипина. Не боязно ехать при таких обстоятельствах?

— У каждого своя дорога. Не думаю, что это должно меня пугать, чтобы поиграть в лучшей лиге мира. У меня нет никакого страха.

— Возможно, получится так, что и в основу получится пробиться не сразу.

— Я готов ко всему. Всякие сложности меня не останавливают.

— Следили за матчами «Аризоны»?

— Времени на это особо не было. Но хайлайты смотрел. Запомнился, главным образом, Экман-Ларссон. Но пока неизвестно, подпишет ли он с клубом новый контракт.

— Когда определились, что точно поедете?

— Собирался давно, но окончательно определился в нынешнем сезоне, примерно в январе. Сразу сказал об этом руководству «Локомотива». Так что с моей стороны все было честно. Оно предлагало мне остаться, но все равно приняли мою позицию и пожелали удачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

К ТРАВМЕ ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ ОТНЕССЯ ФИЛОСОФСКИ

— У вас был непростой сезон. Перед Олимпиадой вы получили травму и не попали в сборную. Как удалось это пережить?

— В первый день, когда только получил травму, были неприятные ощущения. Но потом посмотрел на все философски. Не все в жизни зависит от нас самих. Значит, так было надо.

— Когда поняли, что травма серьезная?

— Практически сразу. Я попросту не смог встать со льда. Нога словно проваливалась. Это единственный случай за мою карьеру, когда я получил серьезную травму. Надеюсь, он и останется единственным.

— Почему, на ваш взгляд, не попали в сборную на чемпионат мира?

— Я заканчивал сезон с травмой. В плей-офф нога еще беспокоила. После сезона нужно было полностью восстановиться, поэтому сборной я помочь не мог. Конечно, я смотрел все матчи нашей команды и на Олимпиаде, и на чемпионате мира. Очень рад за ребят, за сборную, за страну, что удалось выиграть олимпийское золото. Когда смотрел чемпионат мира, тоже очень переживал. У нас была хорошая молодая сборная. Считаю, в матче с Канадой ребята заслужили победу.

— Ваш друг Владислав Гавриков не собирается последовать вашему примеру?

— Не знаю. Надо его спросить. Возможно, после окончания контракта со СКА (у Гаврикова контракт до 2019 года. — Прим. «СЭ») и надумает.

— Изучали систему игры команд, как играют защитники за океаном?

— Думаю, мне надо будет быстрее ориентироваться на площадке, ведь она меньше по размеру. Вообще, я должен прибавить в каждом компоненте. Ведь я рассчитываю провести там долгую карьеру.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аризона Койотс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Таблица переходов РФПЛ
Неймар наконец-то определился с будущим
Неймар, Левандовски, Буффон. Летняя жара на трансферном рынке
СМИ: Тренер сборной Украины подписал контракт со «Спартаком»
Дзюба: Никто не будет бегать за Салахом. Россия его не боится
Обладатель Кубка России рассказал о долгах
СКА сокращает бюджет. Это больше не суперклуб?
В Кубок России могут вернуться двухматчевые раунды
Новости
Авто
В России появился новый кроссовер Toyota (он дешевле, чем RAV4) С 1 июня официальные дилерские центры начнут принимать заказы на новый паркетник Toyota C-HR
Hi-Tech
Почти идеальный смартфон среднего класса Полу-флагман за пол-цены.
Кино
Поцелуи и улыбки: 100 самых эмоциональных фото звезд из Канн Самые запоминающиеся и наполненные эмоциями моменты завершившегося Каннского фестиваля 2018 — в самой искренней фотоленте «Кино Mail.Ru» для тех, кто все пропустил
Недвижимость
Россиянам показали дома, которыми застроят всю страну (фото)
В Москве появится новая площадь
Снос первых пятиэтажек по реновации начнут в конце июня
В Ростове-на-Дону нарисовали счастливых горожан к ЧМ-2018
Леди
31 модное летнее платье на свадьбу не дороже 5000 рублей Сэкономить на свадьбе сложно, но возможно. К примеру, мы нашли стильные платья для невесты и ее подружек, которые стоят дешевле, чем ты могла себе представить
Дети
Дочь Стриженовых, сын Михалковой и другие на последнем звонке Знаменитые родители отвели детей на торжественные школьные линейки.
Все о ремонте
12 красивых полотенцесушителей для идеальной ванной комнаты
32 интерьера, в которых старый ковер стал изюминкой
Что делать, если у вас в квартире низкие потолки
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь