«У меня нет никакого страха». Молодой российский защитник рассчитывает на долгую карьеру в НХЛ
Интервью Ильи Любушкина, подписавшего контракт с «Аризоной».
Интервью Ильи Любушкина, подписавшего контракт с «Аризоной».
В «АРИЗОНЕ» ЗАПОМНИЛСЯ
— «Аризона» давно меня «вела», — сказал Любушкин. — Я много общался со скаутом. Вышли на меня с конкретным предложением недавно, а общался я в течение всего сезона. По информации «Аризоны» интерес они проявляли в течение последних двух лет.
— Едите на гарантированное место? Ситуации, как показывает практика, бывают разными.
— Да, соглашусь. Однозначного ответа нет, ситуации действительно бывают разными. Знаю, что «Аризона» хочет видеть меня в составе, но ведь многое зависит и от меня. Так или иначе придется доказывать свою состоятельность.
— В прошедшем сезоне наши защитники не смогли закрепиться в НХЛ. Вернулись Андрей Миронов, Алексей Береглазов, Ярослав Дыбленко. Не лучшим образом складывались дела у Виктора Антипина. Не боязно ехать при таких обстоятельствах?
— У каждого своя дорога. Не думаю, что это должно меня пугать, чтобы поиграть в лучшей лиге мира. У меня нет никакого страха.
— Возможно, получится так, что и в основу получится пробиться не сразу.
— Я готов ко всему. Всякие сложности меня не останавливают.
— Следили за матчами «Аризоны»?
— Времени на это особо не было. Но хайлайты смотрел. Запомнился, главным образом,
— Когда определились, что точно поедете?
— Собирался давно, но окончательно определился в нынешнем сезоне, примерно в январе. Сразу сказал об этом руководству «Локомотива». Так что с моей стороны все было честно. Оно предлагало мне остаться, но все равно приняли мою позицию и пожелали удачи.
К ТРАВМЕ ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ ОТНЕССЯ ФИЛОСОФСКИ
— У вас был непростой сезон. Перед Олимпиадой вы получили травму и не попали в сборную. Как удалось это пережить?
— В первый день, когда только получил травму, были неприятные ощущения. Но потом посмотрел на все философски. Не все в жизни зависит от нас самих. Значит, так было надо.
— Когда поняли, что травма серьезная?
— Практически сразу. Я попросту не смог встать со льда. Нога словно проваливалась. Это единственный случай за мою карьеру, когда я получил серьезную травму. Надеюсь, он и останется единственным.
— Почему, на ваш взгляд, не попали в сборную на чемпионат мира?
— Я заканчивал сезон с травмой. В
— Ваш друг Владислав Гавриков не собирается последовать вашему примеру?
— Не знаю. Надо его спросить. Возможно, после окончания контракта со СКА (у Гаврикова контракт до 2019 года. — Прим. «СЭ») и надумает.
— Изучали систему игры команд, как играют защитники за океаном?
— Думаю, мне надо будет быстрее ориентироваться на площадке, ведь она меньше по размеру. Вообще, я должен прибавить в каждом компоненте. Ведь я рассчитываю провести там долгую карьеру.