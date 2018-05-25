«У меня нет никакого страха». Молодой российский защитник рассчитывает на долгую карьеру в НХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

В «АРИЗОНЕ» ЗАПОМНИЛСЯ ЭКМАН-ЛАРССОН

— «Аризона» давно меня «вела», — сказал Любушкин. — Я много общался со скаутом. Вышли на меня с конкретным предложением недавно, а общался я в течение всего сезона. По информации «Аризоны» интерес они проявляли в течение последних двух лет.

— Едите на гарантированное место? Ситуации, как показывает практика, бывают разными.

— Да, соглашусь. Однозначного ответа нет, ситуации действительно бывают разными. Знаю, что «Аризона» хочет видеть меня в составе, но ведь многое зависит и от меня. Так или иначе придется доказывать свою состоятельность.

— В прошедшем сезоне наши защитники не смогли закрепиться в НХЛ. Вернулись Андрей Миронов, Алексей Береглазов, Ярослав Дыбленко. Не лучшим образом складывались дела у Виктора Антипина. Не боязно ехать при таких обстоятельствах?

— У каждого своя дорога. Не думаю, что это должно меня пугать, чтобы поиграть в лучшей лиге мира. У меня нет никакого страха.

— Возможно, получится так, что и в основу получится пробиться не сразу.

— Я готов ко всему. Всякие сложности меня не останавливают.

— Следили за матчами «Аризоны»?

— Времени на это особо не было. Но хайлайты смотрел. Запомнился, главным образом, Экман-Ларссон. Но пока неизвестно, подпишет ли он с клубом новый контракт.

— Когда определились, что точно поедете?

— Собирался давно, но окончательно определился в нынешнем сезоне, примерно в январе. Сразу сказал об этом руководству «Локомотива». Так что с моей стороны все было честно. Оно предлагало мне остаться, но все равно приняли мою позицию и пожелали удачи.

К ТРАВМЕ ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ ОТНЕССЯ ФИЛОСОФСКИ

— У вас был непростой сезон. Перед Олимпиадой вы получили травму и не попали в сборную. Как удалось это пережить?

— В первый день, когда только получил травму, были неприятные ощущения. Но потом посмотрел на все философски. Не все в жизни зависит от нас самих. Значит, так было надо.

— Когда поняли, что травма серьезная?

— Практически сразу. Я попросту не смог встать со льда. Нога словно проваливалась. Это единственный случай за мою карьеру, когда я получил серьезную травму. Надеюсь, он и останется единственным.

— Почему, на ваш взгляд, не попали в сборную на чемпионат мира?

— Я заканчивал сезон с травмой. В плей-офф нога еще беспокоила. После сезона нужно было полностью восстановиться, поэтому сборной я помочь не мог. Конечно, я смотрел все матчи нашей команды и на Олимпиаде, и на чемпионате мира. Очень рад за ребят, за сборную, за страну, что удалось выиграть олимпийское золото. Когда смотрел чемпионат мира, тоже очень переживал. У нас была хорошая молодая сборная. Считаю, в матче с Канадой ребята заслужили победу.

— Ваш друг Владислав Гавриков не собирается последовать вашему примеру?

— Не знаю. Надо его спросить. Возможно, после окончания контракта со СКА (у Гаврикова контракт до 2019 года. — Прим. «СЭ») и надумает.

— Изучали систему игры команд, как играют защитники за океаном?