«Поражаюсь его мужеству, он — герой России». Овечкин выиграет Кубок Стэнли?

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Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко, заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов и заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировали выход Александра Овечкина и его «Вашингтона» в финал Кубка Стэнли, а также поделились мнениями о шансах «столичных» на завоевание главного трофея сезона.



— «Вашингтон» с Овечкиным впервые за много лет вышел в финал Кубка Стэнли. Насколько велика в этом заслуга российского форварда?



Гомоляко: Все знают, что Овечкин — это практически лучший игрок мира. Он и Женя Кузнецов внесли огромнейший вклад в этот успех. Наши ребята проводят отличный сезон, они красавцы.





Гуськов: Человек, который забросил за свою команду более 500 шайб, в любом случае ведёт её за собой. Думаю, что всё шло к тому, что «Вашингтон» добьётся такого результата. Коллектив, а вместе с ним и Овечкин, становился сильнее. Женя Кузнецов провёл в этом году потрясающий сезон и поднял свой уровень намного выше. Он старается играть так же продуктивно и результативно, как Александр.

Новиков: Я поражаюсь мужеству Овечкина. Играя за «Вашингтон», он долго пытался пробить стену, но сделать это у него не получалось. Не представляю, где он находит силы выходить на каждый матч и сражаться. По мне, Александр — герой России.



— Насколько велики шансы у «Кэпиталз» на то, чтобы остановить сенсацию этого сезона — «Вегас»?



Гомоляко: У «Вашингтона» хорошие шансы на то, чтобы одолеть «Вегас», по сезону он выглядит сильнее. Но я много раз говорил, что в плей-офф идёт совсем другая игра. «Кэпиталз» уже долгие годы шли к финалу, и в этом сезоне они сделают всё для того, чтобы его выиграть.



Гуськов: Тяжело сейчас прогнозировать шансы «Вашингтона». Могу сказать, что «Вегас» совершил уже нечто из ряда вон выходящее, хотя в истории НХЛ уже были подобные случаи. Возможно, ребята уже поняли, что они достигли большего, чем-то, что от них ожидали, что им осталось чуть-чуть. Но психология победителей у «Вашингтона» лучше, потому что клуб шёл к этому долгие годы, имея в составе звезду. Может быть, для «Вегаса» как раз и лучше, что у них нет звёзд. Что перевести — неизвестно. Но в любом случае коллектив в «Вашингтоне» складывался годами, а проект «Вегаса» начал действовать только в этом сезоне. Поэтому мне кажется, что победит команда, которая строилась годами, в которую вкладывали деньги и душу.

Новиков: Надо вспомнить, что в прошлом году «Вашингтон» выиграл регулярный чемпионат. Эта команда всё время шла в лидерах, но её единственными слабыми местами были оборона и вратари. Но сейчас Холтби сыграл великолепно, на ноль. Это тоже подвиг. Поэтому в этой серии огромную роль будут играть вратари. Выиграет вратарь — выиграет команда.

— Снял ли психологический груз с плеч первый в карьере Александра выход в финал Кубка Стэнли? Или самые трудные испытания ещё впереди?



Гомоляко: Он в нормальном состоянии. Александр уже взрослый парень, на него нет никакого давления. Он будет планомерно готовиться к финалу. Вместе с Кузнецовым и Орловым он покажет свою лучшую игру и принесёт «Вашингтону» Кубок Стэнли.