«Поражаюсь его мужеству, он — герой России». Овечкин выиграет Кубок Стэнли?
Последняя интрига нынешнего сезона.
Последняя интрига нынешнего сезона.
Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко, заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов и заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировали выход Александра Овечкина и его «Вашингтона» в финал Кубка Стэнли, а также поделились мнениями о шансах «столичных» на завоевание главного трофея сезона.
— «Вашингтон» с Овечкиным впервые за много лет вышел в финал Кубка Стэнли. Насколько велика в этом заслуга российского форварда?
Гомоляко: Все знают, что Овечкин — это практически лучший игрок мира. Он и Женя Кузнецов внесли огромнейший вклад в этот успех. Наши ребята проводят отличный сезон, они красавцы.
Гуськов: Человек, который забросил за свою команду более 500 шайб, в любом случае ведёт её за собой. Думаю, что всё шло к тому, что «Вашингтон» добьётся такого результата. Коллектив, а вместе с ним и Овечкин, становился сильнее. Женя Кузнецов провёл в этом году потрясающий сезон и поднял свой уровень намного выше. Он старается играть так же продуктивно и результативно, как Александр.
Новиков: Я поражаюсь мужеству Овечкина. Играя за «Вашингтон», он долго пытался пробить стену, но сделать это у него не получалось. Не представляю, где он находит силы выходить на каждый матч и сражаться. По мне, Александр — герой России.
— Насколько велики шансы у «Кэпиталз» на то, чтобы остановить сенсацию этого сезона — «Вегас»?
Гомоляко: У «Вашингтона» хорошие шансы на то, чтобы одолеть «Вегас», по сезону он выглядит сильнее. Но я много раз говорил, что в
Гуськов: Тяжело сейчас прогнозировать шансы «Вашингтона». Могу сказать, что «Вегас» совершил уже нечто из ряда вон выходящее, хотя в истории НХЛ уже были подобные случаи. Возможно, ребята уже поняли, что они достигли большего,
Новиков: Надо вспомнить, что в прошлом году «Вашингтон» выиграл регулярный чемпионат. Эта команда всё время шла в лидерах, но её единственными слабыми местами были оборона и вратари. Но сейчас Холтби сыграл великолепно, на ноль. Это тоже подвиг. Поэтому в этой серии огромную роль будут играть вратари. Выиграет вратарь — выиграет команда.
— Снял ли психологический груз с плеч первый в карьере Александра выход в финал Кубка Стэнли? Или самые трудные испытания ещё впереди?
Гомоляко: Он в нормальном состоянии. Александр уже взрослый парень, на него нет никакого давления. Он будет планомерно готовиться к финалу. Вместе с Кузнецовым и Орловым он покажет свою лучшую игру и принесёт «Вашингтону» Кубок Стэнли.
Гуськов: Думаю, что каждый легендарный игрок, который выделяется своими личными результатами, мечтает выиграть командный приз. Свои результаты, как правило, остаются позади. Пока ты не почувствуешь командную победу, пока не поднимешь кубок над головой, ты не будешь удовлетворён. И я уверен, что Александр при всей своей звёздности и рекордах
Новиков: Вспоминаются слова из великой песни: «Последний бой, он трудный самый». Для хоккеистов всего мира Кубок Стэнли — это солнце, к которому люди летят и стремятся. Я не представляю, как можно спать перед этими играми и выходить на лёд. Но я в восторге от наших ребят.