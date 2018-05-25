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08:20 (мск), источник: Известия

Семья в США назвала сына в честь российского хоккеиста Овечкина

Американская семья назвала сына в честь капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Источник: AP 2018

По словам матери новорожденного, она пообещала мужу назвать ребенка Александром, если столичный клуб обыграет «Питтсбург Пингвинз» в полуфинальной серии Восточной конференции, передает «Газета.ру».

«Вашингтон одержал победу над «пингвинами» — 4−1. Позже, в финале Восточной конференции команда Овечкина обыграла «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 4−3.

Таким образом, «Вашингтон» впервые с 1998 года вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с дебютантом нынешнего сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Овечкин ранее стал единственным россиянином, который вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

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