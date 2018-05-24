«Кузнецов входит в четверку лучших центров НХЛ»: Хаванов — о «Вашингтоне» и финале Кубка Стэнли

Источник: Спорт-Экспресс

ФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

ВОСТОК

ТАМПА — ВАШИНГТОН — 3−4

«Вашингтону» по ходу серии пришлось искать инструменты, которые будут работать против «Тампы». Им удалось насытить среднюю зону и свести на нет атаки «Тампы» с ходу. Моменты у «Молний» все равно возникали. Но не регулярно.

Главным козырем «Столичных» стала результативная игра лидеров. Александр Овечкин наконец-то добрался до финала. Великолепный сезон проводит Кузнецов. Он вообще стал для него определяющим. В каждом матче он создает своей команде игровые преимущества, будучи центром первого звена. Но когда мы говорим о лидерах, нельзя забывать и про «группу поддержки», которая ложилась под броски головами.

В плей-офф очень прилично выглядит Джон Карлсон. К лидерам можно отнести и Тома Уилсона. Он выполняет бесценные функции, особенно это было видно в двух последних матчах, которые стали определяющими в серии.

Евгений КУЗНЕЦОВ

Что касается «Тампы», то можно говорить о пропавшей результативности в последних матчах. Причина этого проста: плей-офф — это не регулярный чемпионат. Сохранить свою результативность не так то и легко, тем более, что в кубковом раунде против таких игроков, как Кучеров и Стэмкос, играют более внимательно. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел серию нестабильно, но, с другой стороны, она и не могла быть иной. Ведь почти в каждой встрече «Вашингтон» наносил более 35 бросков по его воротам. В одной игре ты справляешься со всеми, но делать это из матча в матч практически не возможно. Работы у Андрея было много, и она была очень сложная. Шансы на победу в серии Василевский создавал и оставлял в каждой встрече. Но команда, которая ничего не забивает, просто не может рассчитывать на победу.

ЗАПАД

ВИННИПЕГ — ВЕГАС — 1−4

Я уже говорил, что современные экономические условия НХЛ позволяют создать в команде четыре «вторых» звена. Не стал бы безапелляционно заявлять, что именно так укомплектован «Вегас», но вот три «вторых» по своему уровню звена у него есть точно. По моему мнению, это основная причина успеха «рыцарей».

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Конечно, я не скажу, что выход «Вегаса» в финал для меня был ожидаем. Это по-прежнему огромный сюрприз.

Для «Виннипега» тревожный звоночек прозвучал еще в серии против «Нэшвилла». Шестая игра закончилась в одну калитку с преимуществом «Предаторз», и в этой игре было хорошо заметно, как канадцы устали. На эмоциях они вытащили серию, но запас их сил оказался не безграничным. «Вегас» же — это прежде всего командная скорость. Это огромная уверенность в себе, своих силах, вратаре, но все-таки именно скорость — их главный козырь. И именно с ней «Виннипег» не справился. Он может нивелировать ее за счет жесткости, работы на своем пятачке, где канадцы не оставляют второго шанса. Выдержать скорость не получилось, а на фоне физической усталости и утомления тяжело выигрывать и единоборства. Дальше все это собиралось в снежный ком. В итоге из всех пяти матчей серии только в первой «Виннипег» забросил больше двух шайб. А когда у соперника перестает получаться в атаке, «Вегас» начинает играть терпеливо, и чувствует себя при такой игре просто великолепно.

ФИНАЛ КУБКА СТЭНЛИ

ВЕГАС — ВАШИНГТОН

Для меня это противостояние, кроме явных хоккейных моментов — прежде всего встреча генерального менеджера «Вегаса» Джорджа Макфи со своей бывшей командой, которой он отдал много лет, и по сути, создал. Именно он подписывал и переподписывал Овечкина. На другой стороне против него будут выступать не то что бы знакомые, а друзья.

Финал обещает быть очень принципиальным. К нему будет прикована очень большая российская аудитория, которая, в первую очередь, будет следить персонально за Александром Овечкиным. К нему можно относиться по-разному. Но не признавать его величия точно нельзя. В первую очередь, это хоккеист, который забросил больше всего шайб в НХЛ среди всех россиян, семь раз выигрывал приз лучшему снайперу лиги.

Фоторепортаж Овечкин вышел в финал Кубка Стэнли

Не могу не порадоваться за всех российских хоккеистов «Вашингтона». Не только за Овечкина, но и за Кузнецова с Орловым, которые на фоне всего происходящего выдают чуть ли не лучшие свои сезоны в карьере. У Овечкина таких сезонов было много. Орлов очень уверенно себя чувствует в роли топ-4 защитников команды. Причем не просто играет в первой-второй паре, а действует на таком уровне, который позволяет говорить, что Дмитрий сделал огромный шаг в развитии, и это отражается на результатах команды.

Один из самых главных факторов, который повлиял на успехи «Вашингтона» — это сезон Кузнецова. Сейчас из форварда двух первых звеньев он превратился в игрока, который определяет игру команды и непосредственно влияет на результат. Ему, порой необязательно забивать или отдавать. Евгений в состоянии забрать шайбу у соперников и привести ее своей команде. Все давление соперника он сводит на нет своим контролем шайбы.