«Кузнецов входит в четверку лучших центров НХЛ»: Хаванов — о «Вашингтоне» и финале Кубка Стэнли

ФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ВОСТОК
ТАМПА — ВАШИНГТОН — 3−4
«Вашингтону» по ходу серии пришлось искать инструменты, которые будут работать против «Тампы». Им удалось насытить среднюю зону и свести на нет атаки «Тампы» с ходу. Моменты у «Молний» все равно возникали. Но не регулярно.
Главным козырем «Столичных» стала результативная игра лидеров. Александр Овечкин наконец-то добрался до финала. Великолепный сезон проводит Кузнецов. Он вообще стал для него определяющим. В каждом матче он создает своей команде игровые преимущества, будучи центром первого звена. Но когда мы говорим о лидерах, нельзя забывать и про «группу поддержки», которая ложилась под броски головами.
В плей-офф очень прилично выглядит Джон Карлсон. К лидерам можно отнести и Тома Уилсона. Он выполняет бесценные функции, особенно это было видно в двух последних матчах, которые стали определяющими в серии.
Что касается «Тампы», то можно говорить о пропавшей результативности в последних матчах. Причина этого проста: плей-офф — это не регулярный чемпионат. Сохранить свою результативность не так то и легко, тем более, что в кубковом раунде против таких игроков, как Кучеров и Стэмкос, играют более внимательно. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел серию нестабильно, но, с другой стороны, она и не могла быть иной. Ведь почти в каждой встрече «Вашингтон» наносил более 35 бросков по его воротам. В одной игре ты справляешься со всеми, но делать это из матча в матч практически не возможно. Работы у Андрея было много, и она была очень сложная. Шансы на победу в серии Василевский создавал и оставлял в каждой встрече. Но команда, которая ничего не забивает, просто не может рассчитывать на победу.
ЗАПАД
ВИННИПЕГ — ВЕГАС — 1−4
Я уже говорил, что современные экономические условия НХЛ позволяют создать в команде четыре «вторых» звена. Не стал бы безапелляционно заявлять, что именно так укомплектован «Вегас», но вот три «вторых» по своему уровню звена у него есть точно. По моему мнению, это основная причина успеха «рыцарей».
Конечно, я не скажу, что выход «Вегаса» в финал для меня был ожидаем. Это по-прежнему огромный сюрприз.
Для «Виннипега» тревожный звоночек прозвучал еще в серии против «Нэшвилла». Шестая игра закончилась в одну калитку с преимуществом «Предаторз», и в этой игре было хорошо заметно, как канадцы устали. На эмоциях они вытащили серию, но запас их сил оказался не безграничным. «Вегас» же — это прежде всего командная скорость. Это огромная уверенность в себе, своих силах, вратаре, но все-таки именно скорость — их главный козырь. И именно с ней «Виннипег» не справился. Он может нивелировать ее за счет жесткости, работы на своем пятачке, где канадцы не оставляют второго шанса. Выдержать скорость не получилось, а на фоне физической усталости и утомления тяжело выигрывать и единоборства. Дальше все это собиралось в снежный ком. В итоге из всех пяти матчей серии только в первой «Виннипег» забросил больше двух шайб. А когда у соперника перестает получаться в атаке, «Вегас» начинает играть терпеливо, и чувствует себя при такой игре просто великолепно.
ФИНАЛ КУБКА СТЭНЛИ
Для меня это противостояние, кроме явных хоккейных моментов — прежде всего встреча генерального менеджера «Вегаса» Джорджа Макфи со своей бывшей командой, которой он отдал много лет, и по сути, создал. Именно он подписывал и переподписывал Овечкина. На другой стороне против него будут выступать не то что бы знакомые, а друзья.
Финал обещает быть очень принципиальным. К нему будет прикована очень большая российская аудитория, которая, в первую очередь, будет следить персонально за Александром Овечкиным. К нему можно относиться по-разному. Но не признавать его величия точно нельзя. В первую очередь, это хоккеист, который забросил больше всего шайб в НХЛ среди всех россиян, семь раз выигрывал приз лучшему снайперу лиги.
Не могу не порадоваться за всех российских хоккеистов «Вашингтона». Не только за Овечкина, но и за Кузнецова с Орловым, которые на фоне всего происходящего выдают чуть ли не лучшие свои сезоны в карьере. У Овечкина таких сезонов было много. Орлов очень уверенно себя чувствует в роли топ-4 защитников команды. Причем не просто играет в первой-второй паре, а действует на таком уровне, который позволяет говорить, что Дмитрий сделал огромный шаг в развитии, и это отражается на результатах команды.
Один из самых главных факторов, который повлиял на успехи «Вашингтона» — это сезон Кузнецова. Сейчас из форварда двух первых звеньев он превратился в игрока, который определяет игру команды и непосредственно влияет на результат. Ему, порой необязательно забивать или отдавать. Евгений в состоянии забрать шайбу у соперников и привести ее своей команде. Все давление соперника он сводит на нет своим контролем шайбы.
Мы, конечно, всегда знали, еще со времен молодежной сборной, что это будет игрок очень высокого уровня. Но насколько высокого — было непонятно. Сегодня Кузнецов стал хоккеистом, который определяет игру своей команды. Реализовать средненький потенциал, который был, например, у меня, гораздо проще, потому что планка не задрана чересчур высоко. Для игрока уровня Кузнецова выйти на свой уровень, диктовать свои условия, действуя против лучших игроков мира — невероятно сложно. При этом Евгений молод, и подавляющая часть его карьеры еще впереди. И именно из-за него сейчас «Вашингтон» наверху. Конечно, не только из-за него. Прорыв в этом сезоне случился у многих игроков. Но Кузнецов среди них — главный. Он сейчас — один из 3−4 лучших центров всей НХЛ.