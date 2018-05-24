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12:54 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Кузнецов и Овечкин лидируют в гонке бомбардиров Кубка Стэнли

Два игрока «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин набрали больше всех очков в розыгрыше Кубка Стэнли.

Источник: AP 2018

В 19 матчах плей-офф на счету центрфорварда Кузнецова 24 (11+13) очка, у Овечкина — 22 (12+10) очка.

Ближайший преследователь — Джонатан Маршессо из «Вегаса», он набрал 18 (8+10) очков в 15 матчах.

24 очка Кузнецова — 4-й результат среди российских игроков в одном розыгрыше плей-офф. Рекорд принадлежит Евгению Малкину из «Питтсбурга»: в 2009-м он набрал 36 очков.

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