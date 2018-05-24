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Кузнецов и Овечкин лидируют в гонке бомбардиров Кубка Стэнли
Два игрока «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин набрали больше всех очков в розыгрыше Кубка Стэнли.
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Два игрока «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин набрали больше всех очков в розыгрыше Кубка Стэнли.
В 19 матчах
Ближайший преследователь — Джонатан Маршессо из «Вегаса», он набрал 18 (8+10) очков в 15 матчах.
24 очка Кузнецова — 4-й результат среди российских игроков в одном розыгрыше