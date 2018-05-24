Кузнецов и Овечкин лидируют в гонке бомбардиров Кубка Стэнли

В 19 матчах плей-офф на счету центрфорварда Кузнецова 24 (11+13) очка, у Овечкина — 22 (12+10) очка.



Ближайший преследователь — Джонатан Маршессо из «Вегаса», он набрал 18 (8+10) очков в 15 матчах.



24 очка Кузнецова — 4-й результат среди российских игроков в одном розыгрыше плей-офф. Рекорд принадлежит Евгению Малкину из «Питтсбурга»: в 2009-м он набрал 36 очков.