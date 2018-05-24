Тренер «Вашингтона» на удачу сделал круг на скорость перед матчем с «Тампой»

Обычно с такого быстрого круга начинается тренировка «Вашингтона» перед матчем в гостях, и бежит один из игроков. По традиции этот круг был за центрфорвардом 4-го звена Джеем Биглом.



Перед 6-м матчем серии с «Питтсбургом» Александр Овечкин попросил Бигла, чтобы он сделал этот круг, и «Кэпиталс» победили в той игре. Поэтому в гостевых матчах с «Тампой» тренировка «Вашингтона» начиналась с забега Овечкина.



Но «Кэпиталс» проиграли 5-й матч серии финала Восточной конференции, поэтому перед 7-й игрой забег пришлось делать главному тренеру Троцу.