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12:47 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Тренер «Вашингтона» на удачу сделал круг на скорость перед матчем с «Тампой»

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц показал, что еще может быстро кататься по кругу на утренней раскатке перед 7-м матчем серии с «Тампа-Бэй».

Источник: AFP 2018

Обычно с такого быстрого круга начинается тренировка «Вашингтона» перед матчем в гостях, и бежит один из игроков. По традиции этот круг был за центрфорвардом 4-го звена Джеем Биглом.

Перед 6-м матчем серии с «Питтсбургом» Александр Овечкин попросил Бигла, чтобы он сделал этот круг, и «Кэпиталс» победили в той игре. Поэтому в гостевых матчах с «Тампой» тренировка «Вашингтона» начиналась с забега Овечкина.

Но «Кэпиталс» проиграли 5-й матч серии финала Восточной конференции, поэтому перед 7-й игрой забег пришлось делать главному тренеру Троцу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» победил, так что в Лас-Вегасе Троцу снова придется показывать игрокам свою скорость.

Первый матч финала Кубка Стэнли «Вегас» — «Вашингтон» начнется 29 мая в 03.00 по московскому времени.

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