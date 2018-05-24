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12:03 (мск), источник: Sport24

«Финал значит для меня все». Что сказал Овечкин после главной победы в карьере

Эмоции великого нападающего.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Седьмой матч финала Восточной конференции плей-офф НХЛ Александр Овечкин еще до его начала называл важнейшим в своей карьере. В итоге, «Вашингтон» обыграл «Тампа-Бэй» со счетом 4:0, российский нападающий забросил победную шайбу и добился пока главного успеха в своей НХЛовской карьере — добрался до решающей серии розыгрыша Кубка Стэнли. После матча Овечкин, его партнеры по команде и тренер Барри Троц делились эмоциями от исторического достижения.

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Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Что я сейчас чувствую? Счастье. За нашу команду, за город, за всех наших болельщиков. Мы все находимся в восхищении. Мы просто придерживались нашего плана. После пятого матча мы не имели права проигрывать. И в результате вышли в финал Кубка Стэнли. Финал с «Вегасом»? Он значит для меня все. Мы собираемся биться.

Барри Троц, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»:

— Было много людей, которые сомневались в том, что Овечкин ещё на что-то способен. Много разного было сказано в прессе в конце прошлого года. В Твиттере, да везде. Это звучало очень обидно, и он принял это на свой счёт. Тогда он сказал, что он ещё покажет всем, что является великим игроком. Он сделал это.

Джон Карлсон, защитник «Вашингтон Кэпиталз»:

— Уверен, что мы заслужили победу. Мы победили три отличные команды, чтобы оказаться в этом положении. Никто в нас не верил.

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Том Уилсон, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Финал? Это будет очень зажигательный старт серии в Лас-Вегасе. Наверняка, обе команды подарят зрителям увлекательное шоу. С нетерпением ждем этой исторической серии.

Никлас Бэкстрем, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Мы счастливы победить, особенно учитывая, в каком стиле мы это сделали. Считаю, что это было невероятное командное усилие в исполнении каждого игрока. Что мы с Овечкиным сказали друг другу? Да не нужно было ничего говорить, мы просто смотрели друг на друга. Мы ждали этого очень долго. Всего-то 11 лет.

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Ти Джей Оши, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Мы всегда были абсолютно уверены в нашем голкипере Брэйдене Холтби. В конце регулярки у него немного не шла игра, нам казалось это удивительным, потому что до этого он был в своей лучшей форме на протяжении двух с половиной или даже три лет. Так что мы знали, что свою игру он обязательно найдет. Он поймал кураж, отлично видит шайбу, и все ребята жертвуют собойперед его воротами. За все годы, что я смотрю плей-офф, успешным командам всегда требовался вратарь, который был бы их лучшим игроком. Холтби таковым для нас сейчас и является.

Стивен Стэмкос, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»:

— Трудно находиться здесь, оставаться позитивным и думать о том, какой это был отличный сезон. Потребуется пара дней, чтобы обдумать все это, но уже сейчас понятно — мы не смогли найти путь к победе, хотя бывали в таких ситуациях и раньше. Мы думали, что всё выйдет иначе. Я чувствую опустошение.

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Энди Стриклен, журналист:

— Вне всяких сомнений, Овечкин поднял свою игру на новый уровень, но не надо забывать, что он был великим игроком задолго до этой серии. Он не просто превратился в великого хоккеиста в одночасье. Хоккейные боги на его стороне.

Тампа-Бэй Лайтнинг 0:4
(0:1, 0:2, 0:1)
Вашингтон Кэпиталз
24.05.2018, 03:00 Плей-офф: 1/2 финала Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Барри Тротц
Вратари
Андрей Василевский 55:49 (Анд. Василевский 56:17) Брэден Холтби
1-й период
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Т. Уилсон) 01:02
01:59 Брэйден Пойнт
12:59 Брэйдон Коберн
Том Уилсон 12:59
15:07 Брэйдон Коберн
Том Уилсон 15:07
2-й период
Андре Бураковски 28:59
Андре Бураковски (Дж. Карлсон) 36:31
3-й период
Мэтт Нисканен 43:23
Никлас II Бэкстрем п.в. 56:17
59:52 Никита Кучеров
Статистика
11 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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