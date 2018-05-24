«Финал значит для меня все». Что сказал Овечкин после главной победы в карьере

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Седьмой матч финала Восточной конференции плей-офф НХЛ Александр Овечкин еще до его начала называл важнейшим в своей карьере. В итоге, «Вашингтон» обыграл «Тампа-Бэй» со счетом 4:0, российский нападающий забросил победную шайбу и добился пока главного успеха в своей НХЛовской карьере — добрался до решающей серии розыгрыша Кубка Стэнли. После матча Овечкин, его партнеры по команде и тренер Барри Троц делились эмоциями от исторического достижения.

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Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Что я сейчас чувствую? Счастье. За нашу команду, за город, за всех наших болельщиков. Мы все находимся в восхищении. Мы просто придерживались нашего плана. После пятого матча мы не имели права проигрывать. И в результате вышли в финал Кубка Стэнли. Финал с «Вегасом»? Он значит для меня все. Мы собираемся биться.

Барри Троц, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»:

— Было много людей, которые сомневались в том, что Овечкин ещё на что-то способен. Много разного было сказано в прессе в конце прошлого года. В Твиттере, да везде. Это звучало очень обидно, и он принял это на свой счёт. Тогда он сказал, что он ещё покажет всем, что является великим игроком. Он сделал это.

Джон Карлсон, защитник «Вашингтон Кэпиталз»:

— Уверен, что мы заслужили победу. Мы победили три отличные команды, чтобы оказаться в этом положении. Никто в нас не верил.

Том Уилсон, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Финал? Это будет очень зажигательный старт серии в Лас-Вегасе. Наверняка, обе команды подарят зрителям увлекательное шоу. С нетерпением ждем этой исторической серии.

Никлас Бэкстрем, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Мы счастливы победить, особенно учитывая, в каком стиле мы это сделали. Считаю, что это было невероятное командное усилие в исполнении каждого игрока. Что мы с Овечкиным сказали друг другу? Да не нужно было ничего говорить, мы просто смотрели друг на друга. Мы ждали этого очень долго. Всего-то 11 лет.

Ти Джей Оши, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Мы всегда были абсолютно уверены в нашем голкипере Брэйдене Холтби. В конце регулярки у него немного не шла игра, нам казалось это удивительным, потому что до этого он был в своей лучшей форме на протяжении двух с половиной или даже три лет. Так что мы знали, что свою игру он обязательно найдет. Он поймал кураж, отлично видит шайбу, и все ребята жертвуют собойперед его воротами. За все годы, что я смотрю плей-офф, успешным командам всегда требовался вратарь, который был бы их лучшим игроком. Холтби таковым для нас сейчас и является.

Стивен Стэмкос, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»:

— Трудно находиться здесь, оставаться позитивным и думать о том, какой это был отличный сезон. Потребуется пара дней, чтобы обдумать все это, но уже сейчас понятно — мы не смогли найти путь к победе, хотя бывали в таких ситуациях и раньше. Мы думали, что всё выйдет иначе. Я чувствую опустошение.

Энди Стриклен, журналист: