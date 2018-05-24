Кузнецов побил рекорд «Вашингтона», который держался почти 10 лет
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов побил рекорд клуба по количеству матчей подряд в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов побил рекорд клуба по количеству матчей подряд в
«Вашингтон» в среду в гостях нанес поражение «Тампе» (4:0) в решающей седьмой игре полуфинальной серии
Для Кузнецова эта игра стала десятой подряд в
Кузнецов является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша
В финале Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Вегасом». Серия стартует 28 мая в
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|
0:4
(0:1, 0:2, 0:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Джон Купер
|Барри Тротц
|Андрей Василевский 55:49 (Анд. Василевский 56:17)
|Брэден Холтби
|1-й период
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Т. Уилсон)
|01:02
|01:59
|Брэйден Пойнт
|12:59
|Брэйдон Коберн
|Том Уилсон
|12:59
|15:07
|Брэйдон Коберн
|Том Уилсон
|15:07
|2-й период
|Андре Бураковски
|28:59
|Андре Бураковски (Дж. Карлсон)
|36:31
|3-й период
|Мэтт Нисканен
|43:23
|Никлас II Бэкстрем
|п.в.
|56:17
|59:52
|Никита Кучеров
|11
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)