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10:51 (мск), источник: Р-Спорт

Кузнецов побил рекорд «Вашингтона», который держался почти 10 лет

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов побил рекорд клуба по количеству матчей подряд в плей-офф с набранными очками, сообщается в микроблоге НХЛ в Twitter.

Источник: AP 2018

«Вашингтон» в среду в гостях нанес поражение «Тампе» (4:0) в решающей седьмой игре полуфинальной серии плей-офф НХЛ и вышел в финал Кубка Стэнли. Первую шайбу в матче забросил Александр Овечкин, которому ассистировал Кузнецов.

Для Кузнецова эта игра стала десятой подряд в плей-офф, в которой он набирает хотя бы одно очко. Россиянин побил рекорда «Вашингтону» по данному показателю, превзойдя достижение Никласа Бекстрема, отмечавшегося очками в девяти матчах плей-офф подряд в 2009 году.

Кузнецов является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ. На счету российского форварда 11 шайб и 13 передач в 19 встречах.

В финале Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Вегасом». Серия стартует 28 мая в Лас-Вегасе.

Тампа-Бэй Лайтнинг 0:4
(0:1, 0:2, 0:1)
Вашингтон Кэпиталз
24.05.2018, 03:00 Плей-офф: 1/2 финала Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Барри Тротц
Вратари
Андрей Василевский 55:49 (Анд. Василевский 56:17) Брэден Холтби
1-й период
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Т. Уилсон) 01:02
01:59 Брэйден Пойнт
12:59 Брэйдон Коберн
Том Уилсон 12:59
15:07 Брэйдон Коберн
Том Уилсон 15:07
2-й период
Андре Бураковски 28:59
Андре Бураковски (Дж. Карлсон) 36:31
3-й период
Мэтт Нисканен 43:23
Никлас II Бэкстрем п.в. 56:17
59:52 Никита Кучеров
Статистика
11 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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