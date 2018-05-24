Кузнецов побил рекорд «Вашингтона», который держался почти 10 лет

Источник: AP 2018

«Вашингтон» в среду в гостях нанес поражение «Тампе» (4:0) в решающей седьмой игре полуфинальной серии плей-офф НХЛ и вышел в финал Кубка Стэнли. Первую шайбу в матче забросил Александр Овечкин, которому ассистировал Кузнецов.

Для Кузнецова эта игра стала десятой подряд в плей-офф, в которой он набирает хотя бы одно очко. Россиянин побил рекорда «Вашингтону» по данному показателю, превзойдя достижение Никласа Бекстрема, отмечавшегося очками в девяти матчах плей-офф подряд в 2009 году.

Кузнецов является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ. На счету российского форварда 11 шайб и 13 передач в 19 встречах.