Овечкин нарушил примету и притронулся к трофею за победу в конференции

«Вашингтон» в среду на выезде обыграл «Тампу» со счетом 4:0 в решающем седьмом матче финальной серии Восточной конференции и пробился в финал Кубка Стэнли. После окончания матча Овечкин решил не соблюдать примету, по которой игроки на удачу не дотрагиваются до трофея за победу в финальной серии плей-офф конференции, и взял в руки Приз принца Уэльского.