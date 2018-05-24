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10:49 (мск), источник: Р-Спорт

Овечкин нарушил примету и притронулся к трофею за победу в конференции

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал соблюдать примету и притронулся к трофею за победу в финале плей-офф Восточной конференции НХЛ — Призу принца Уэльского.

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7
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7
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«Вашингтон» в среду на выезде обыграл «Тампу» со счетом 4:0 в решающем седьмом матче финальной серии Восточной конференции и пробился в финал Кубка Стэнли. После окончания матча Овечкин решил не соблюдать примету, по которой игроки на удачу не дотрагиваются до трофея за победу в финальной серии плей-офф конференции, и взял в руки Приз принца Уэльского.

В финале Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Вегас Голден Найтс», игроки которого также не стали соблюдать примету и дотронулись до трофея за победу в Западной конференции. Первый матч финальной серии пройдет 28 мая в Лас-Вегасе.

Тампа-Бэй Лайтнинг 0:4
(0:1, 0:2, 0:1)
Вашингтон Кэпиталз
24.05.2018, 03:00 Плей-офф: 1/2 финала Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Барри Тротц
Вратари
Андрей Василевский 55:49 (Анд. Василевский 56:17) Брэден Холтби
1-й период
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Т. Уилсон) 01:02
01:59 Брэйден Пойнт
12:59 Брэйдон Коберн
Том Уилсон 12:59
15:07 Брэйдон Коберн
Том Уилсон 15:07
2-й период
Андре Бураковски 28:59
Андре Бураковски (Дж. Карлсон) 36:31
3-й период
Мэтт Нисканен 43:23
Никлас II Бэкстрем п.в. 56:17
59:52 Никита Кучеров
Статистика
11 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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