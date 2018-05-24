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7Овечкин вышел в финал Кубка Стэнли
09:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин выиграл главный матч в карьере. «Вашингтон» — в финале Кубка Стэнли

«Вашингтон» обыграл «Тампу» (4:0) и вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Вегасом».

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Этот финал Кубка Стэнли — самый сказочный в истории НХЛ. Команда, собранная меньше года назад, которая ставила целью лишь через пару-тройку лет хотя бы пробиться в плей-офф, с ходу разнесла всю Западную конференции в щепки. Но сюжет «Востока» пусть и менее сенсационен, но ничуть не уступает по драматизму.

Величайший снайпер своей эпохи, который никогда не выходил на лед даже в финале конференции. Тренер, которому для приставки «топ» недоставало самой малости, но именно она каждый раз не давала ему добиться чего-то серьезного — не без оснований считалось, что он подходит для побед в регулярке, но не для кубковой части сезона. Команда-вечный фаворит, которая постоянно сливалась (не проигрывала, а именно сливалась) в ключевые моменты плей-офф. Казалось, ее время уже ушло: в «Вашингтоне» не раз собирались лучшие составы в лиге, но даже суперсбалансированный ростер-2017 умудрился канонично провалиться.

Перед стартом сезона на «Кэпс» ставили крест — и это было разумно. Не стоит ли задуматься об обмене Овечкина? Не слишком ли много денег получил Кузнецов? А Орлов? Холтби — точно топ-вратарь? Кто будет играть в первом и втором звене после ухода Юханссона и Уильямса? Кого ставить в третью пару обороны без Алзнера и Шмидта? Где молодежь? Что делать в плей-офф с «Питтсбургом», «Тампой» и еще парой-тройкой команд, если их состав не хуже или даже лучше, чем у «Вашингтона»?

Вопросы, вопросы, вопросы …

И на каждый из них нашелся свой ответ.

В прошлом мае «Вашингтон» прижало. Капитана, тренера, менеджера, владельца — да и всех других людей, ответственных за результат. Стало ясно, что еще одного провала команда в ее нынешнем виде может не пережить. Это не «Тампа», чьи звезды молоды и чье «окно шансов на успех» будет открыто еще как минимум несколько лет. У «Кэпиталз» оно длилось десятилетие — но теперь любой год может стать последним. Окно захлопнется — и жди еще полвека потом.

А на старте плей-офф «Вашингтон» прижало снова. 0−2 с «Коламбусом» после двух домашних матчей — ну какой там Кубок Стэнли?

Столичный клуб оказался на краю пропасти — и уже в масштабах не одного конкретного плей-офф. Проиграй тогда «Блю Джекетс» — и Барри Тротц был бы уволен (скорее всего), Александр Овечкин раскритикован, а команду ждала бы очередная перестройка, на которую уже нет внутренних ресурсов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но «Вашингтон» вдруг начал опровергать все те стереотипы, которые заслужил от прессы и болельщиков за последние десять лет. Волевые качества — обнаружились, с «Коламбусом» «Кэпс» отыгрались. Синдром «Питтсбурга» — преодолен. Синдром второго раунда — забыт. Седьмые матчи — ничего страшного. Это «Тампа» сегодня выглядела как типичный «Вашингтон» решающих матчей — неуверенной и потерянной.

И теперь нас ждет сказочный финал. Без «Питтсбурга», «Чикаго» или «Лос-Анджелеса», которые взяли восемь Кубков Стэнли из последних девяти. Никаких династий в этом году — а новый чемпион.

Этот финал будет легендарным.

Тампа-Бэй Лайтнинг 0:4
(0:1, 0:2, 0:1)
Вашингтон Кэпиталз
24.05.2018, 03:00 Плей-офф: 1/2 финала Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Барри Тротц
Вратари
Андрей Василевский 55:49 (Анд. Василевский 56:17) Брэден Холтби
1-й период
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Т. Уилсон) 01:02
01:59 Брэйден Пойнт
12:59 Брэйдон Коберн
Том Уилсон 12:59
15:07 Брэйдон Коберн
Том Уилсон 15:07
2-й период
Андре Бураковски 28:59
Андре Бураковски (Дж. Карлсон) 36:31
3-й период
Мэтт Нисканен 43:23
Никлас II Бэкстрем п.в. 56:17
59:52 Никита Кучеров
Статистика
11 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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