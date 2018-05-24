Овечкин выиграл главный матч в карьере. «Вашингтон» — в финале Кубка Стэнли

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Этот финал Кубка Стэнли — самый сказочный в истории НХЛ. Команда, собранная меньше года назад, которая ставила целью лишь через пару-тройку лет хотя бы пробиться в плей-офф, с ходу разнесла всю Западную конференции в щепки. Но сюжет «Востока» пусть и менее сенсационен, но ничуть не уступает по драматизму.

Величайший снайпер своей эпохи, который никогда не выходил на лед даже в финале конференции. Тренер, которому для приставки «топ» недоставало самой малости, но именно она каждый раз не давала ему добиться чего-то серьезного — не без оснований считалось, что он подходит для побед в регулярке, но не для кубковой части сезона. Команда-вечный фаворит, которая постоянно сливалась (не проигрывала, а именно сливалась) в ключевые моменты плей-офф. Казалось, ее время уже ушло: в «Вашингтоне» не раз собирались лучшие составы в лиге, но даже суперсбалансированный ростер-2017 умудрился канонично провалиться.

Перед стартом сезона на «Кэпс» ставили крест — и это было разумно. Не стоит ли задуматься об обмене Овечкина? Не слишком ли много денег получил Кузнецов? А Орлов? Холтби — точно топ-вратарь? Кто будет играть в первом и втором звене после ухода Юханссона и Уильямса? Кого ставить в третью пару обороны без Алзнера и Шмидта? Где молодежь? Что делать в плей-офф с «Питтсбургом», «Тампой» и еще парой-тройкой команд, если их состав не хуже или даже лучше, чем у «Вашингтона»?

Вопросы, вопросы, вопросы …

И на каждый из них нашелся свой ответ.

В прошлом мае «Вашингтон» прижало. Капитана, тренера, менеджера, владельца — да и всех других людей, ответственных за результат. Стало ясно, что еще одного провала команда в ее нынешнем виде может не пережить. Это не «Тампа», чьи звезды молоды и чье «окно шансов на успех» будет открыто еще как минимум несколько лет. У «Кэпиталз» оно длилось десятилетие — но теперь любой год может стать последним. Окно захлопнется — и жди еще полвека потом.

А на старте плей-офф «Вашингтон» прижало снова. 0−2 с «Коламбусом» после двух домашних матчей — ну какой там Кубок Стэнли?

Столичный клуб оказался на краю пропасти — и уже в масштабах не одного конкретного плей-офф. Проиграй тогда «Блю Джекетс» — и Барри Тротц был бы уволен (скорее всего), Александр Овечкин раскритикован, а команду ждала бы очередная перестройка, на которую уже нет внутренних ресурсов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2HiG-IBijwo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но «Вашингтон» вдруг начал опровергать все те стереотипы, которые заслужил от прессы и болельщиков за последние десять лет. Волевые качества — обнаружились, с «Коламбусом» «Кэпс» отыгрались. Синдром «Питтсбурга» — преодолен. Синдром второго раунда — забыт. Седьмые матчи — ничего страшного. Это «Тампа» сегодня выглядела как типичный «Вашингтон» решающих матчей — неуверенной и потерянной.

И теперь нас ждет сказочный финал. Без «Питтсбурга», «Чикаго» или «Лос-Анджелеса», которые взяли восемь Кубков Стэнли из последних девяти. Никаких династий в этом году — а новый чемпион.