Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Овечкин выиграл главный матч в карьере. «Вашингтон» — в финале Кубка Стэнли
«Вашингтон» обыграл «Тампу» (4:0) и вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Вегасом».
«Вашингтон» обыграл «Тампу» (4:0) и вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Вегасом».
Этот финал Кубка Стэнли — самый сказочный в истории НХЛ. Команда, собранная меньше года назад, которая ставила целью лишь через
Величайший снайпер своей эпохи, который никогда не выходил на лед даже в финале конференции. Тренер, которому для приставки «топ» недоставало самой малости, но именно она каждый раз не давала ему добиться
Перед стартом сезона на «Кэпс» ставили крест — и это было разумно. Не стоит ли задуматься об обмене Овечкина? Не слишком ли много денег получил Кузнецов? А Орлов? Холтби — точно
Вопросы, вопросы, вопросы …
И на каждый из них нашелся свой ответ.
В прошлом мае «Вашингтон» прижало. Капитана, тренера, менеджера, владельца — да и всех других людей, ответственных за результат. Стало ясно, что еще одного провала команда в ее нынешнем виде может не пережить. Это не «Тампа», чьи звезды молоды и чье «окно шансов на успех» будет открыто еще как минимум несколько лет. У «Кэпиталз» оно длилось десятилетие — но теперь любой год может стать последним. Окно захлопнется — и жди еще полвека потом.
А на старте
Столичный клуб оказался на краю пропасти — и уже в масштабах не одного конкретного
Но «Вашингтон» вдруг начал опровергать все те стереотипы, которые заслужил от прессы и болельщиков за последние десять лет. Волевые качества — обнаружились, с «Коламбусом» «Кэпс» отыгрались. Синдром «Питтсбурга» — преодолен. Синдром второго раунда — забыт. Седьмые матчи — ничего страшного. Это «Тампа» сегодня выглядела как типичный «Вашингтон» решающих матчей — неуверенной и потерянной.
И теперь нас ждет сказочный финал. Без «Питтсбурга», «Чикаго» или «Лос-Анджелеса», которые взяли восемь Кубков Стэнли из последних девяти. Никаких династий в этом году — а новый чемпион.
Этот финал будет легендарным.
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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0:4
(0:1, 0:2, 0:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Джон Купер
|Барри Тротц
|Андрей Василевский 55:49 (Анд. Василевский 56:17)
|Брэден Холтби
|1-й период
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Т. Уилсон)
|01:02
|01:59
|Брэйден Пойнт
|12:59
|Брэйдон Коберн
|Том Уилсон
|12:59
|15:07
|Брэйдон Коберн
|Том Уилсон
|15:07
|2-й период
|Андре Бураковски
|28:59
|Андре Бураковски (Дж. Карлсон)
|36:31
|3-й период
|Мэтт Нисканен
|43:23
|Никлас II Бэкстрем
|п.в.
|56:17
|59:52
|Никита Кучеров
|11
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)