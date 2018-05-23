Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молдавия уходит из Русского мира: Додон выдвигает ультиматум РФ
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Елизавета Боярская показала редкое фото сына
Анастасия Заваротнюк больше не скрывает правду о муже
Клип Тимати и Крида набрал почти 5 млн просмотров за сутки
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
20.05
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
США4
Канада1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
ШвецияБ3
Швейцария2
Хоккей. НХЛ
20.05
Виннипег Джетс1
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
22.05
Вашингтон Кэпиталз3
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Все события
Егор Крид в новом клипе раздел секс-звезду Первого канала
Киев решил перекопать перешеек на границе с Крымом
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Путин и Ди Каприо могут сыграть в хоккей на Северном полюсе
Бобслеист Головин подал заявление в прокуратуру на Зубкова
Греф об отчете о «Газпроме»: безответственность или провокация
Путин рассказал об удивившей его реакции Собчака
Почему все мы должны съедать хотя бы одно яйцо в день
Выспаться на выходных: советы, которые работают
С июня россияне будут получать новые квитанции за ЖКУ
Тадж-Махал внезапно позеленел
Фоторепортажи
21Как прошел фестиваль «Алина»
14«Спартак» ждет Лионеля Месси
23 мая, источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Аризона» подписал контракт с защитником «Локомотива» Любушкиным

ТАСС, 23 мая. Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона» подписала контракт с российским защитником ярославского «Локомотива» Ильей Любушкиным. Об этом сообщает пресс-служба «Аризоны».

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с клубной политикой «Аризоны», финансовые условия соглашения с 24-летним игроком не разглашаются. Контракт был подписан на один год по двусторонней схеме.

«Мы рады подписать с Ильей контракт на один год. Он большой, физически крепкий защитник, который здорово катается на коньках и эффективно распоряжается шайбой. Он добавит нашей команде роста и мощи», — сказал генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка.

В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Любушкин провел 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач. В плей-офф турнира он сыграл девять матчей и забил один гол.

В сезоне-2017/18 «Аризона» заняла последнее место в Западной конференции и не вышла в плей-офф.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аризона Койотс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Прививку от звездной болезни получил, когда оставил в баре зарплату
Британцы собираются "устроить третью мировую" на ЧМ в России
В Киеве будут названы стадионы еврокубковых финалов 2020 года
Роналдинью дал совет сборной России на ЧМ по футболу
Путин и Ди Каприо могут сыграть в хоккей на Северном полюсе
Бобслеист Головин подал заявление в прокуратуру на Зубкова
Александр Филимонов: Мне тревожно за результат сборной на ЧМ
Геркус: Удачи моему другу Карло Анчелотти в работе с «Наполи»
Андрес Иньеста объявил о переходе в японский клуб
Новости
Авто
Премьера автомобилей «Аурус»: машину не показали, но… Ни фотографий, ни характеристик, ни подробностей. Так прошла премьера нового российского автобренда. Впрочем, это не помешало «Авто Mail.Ru» разузнать немало интересного!
Hi-Tech
Почти идеальный смартфон среднего класса Полу-флагман за пол-цены.
Кино
68-летний Ричард Гир впервые получил большую роль на телевидении Актер сыграет американского медиамагната, который передает бизнес в руки непутевого сына
Недвижимость
В июне россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Тадж-Махал внезапно позеленел
Ипотеку предложили выдавать с 14 лет
Леди
Любовь на всю жизнь: женщина, пленившая Карла Брюллова Карлу Брюллову в любви не везло. Не везло в общепринятом смысле: у художника случались романы, но главная женщина в его жизни всегда была недосягаема
Дети
14-летняя дочь Марии Ароновой выросла копией мамы Актриса нечасто публикует снимки своих близких в соцсетях.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь