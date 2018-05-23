Клуб НХЛ «Аризона» подписал контракт с защитником «Локомотива» Любушкиным

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с клубной политикой «Аризоны», финансовые условия соглашения с 24-летним игроком не разглашаются. Контракт был подписан на один год по двусторонней схеме.

«Мы рады подписать с Ильей контракт на один год. Он большой, физически крепкий защитник, который здорово катается на коньках и эффективно распоряжается шайбой. Он добавит нашей команде роста и мощи», — сказал генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка.

В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Любушкин провел 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач. В плей-офф турнира он сыграл девять матчей и забил один гол.