Клуб НХЛ «Аризона» подписал контракт с защитником «Локомотива» Любушкиным
ТАСС, 23 мая. Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона» подписала контракт с российским защитником ярославского «Локомотива» Ильей Любушкиным. Об этом сообщает
ТАСС, 23 мая. Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона» подписала контракт с российским защитником ярославского «Локомотива» Ильей Любушкиным. Об этом сообщает
В соответствии с клубной политикой «Аризоны», финансовые условия соглашения с 24-летним игроком не разглашаются. Контракт был подписан на один год по двусторонней схеме.
«Мы рады подписать с Ильей контракт на один год. Он большой, физически крепкий защитник, который здорово катается на коньках и эффективно распоряжается шайбой. Он добавит нашей команде роста и мощи», — сказал генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка.
В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Любушкин провел 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач. В
В сезоне-2017/18 «Аризона» заняла последнее место в Западной конференции и не вышла в